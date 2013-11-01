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    1 ноября 2013

    Ассортимент AMD пополнился APU A10-6790K : Каталожный номер APU AMD A10-6790K в розничной упаковке — AD679KWOHLBOX

    21:185

    У Renesas Electronics готово лицензируемое IP-ядро кодека HEVC/H.265: IP-ядро кодека HEVC/H.265, созданное специалистами Renesas, характеризуется высокой производительностью, малой задержкой и малой площадью кристалла

    20:472

    Специалисты iFixit разобрали планшет Apple iPad Air: Планшет Apple iPad Air имеет батарею меньшей ёмкости, чем прошлая модель

    18:0042

    Мини-ПК Cloudsto MK802IV LE (Linux Edition) в качестве ОС использует PicUntu 4.5: Цена устройства Cloudsto MK802IV LE с 8 ГБ встроенной флэш-памяти составляет 80 фунтов стерлингов

    17:376

    Atmel расширяет семейство микроконтроллеров на ядре Cortex-A5 моделями серии SAMA5D3 : Микроконтроллеры Atmel SAMA5D3 предназначены для широкого круга приложений

    16:353

    Cavium Thunder стал первым 64-разрядным процессором ARMv8, поддерживаемым Ubuntu Server 13.10: Ubuntu 13.10 поддерживает аппаратное ускорение, обеспечиваемое процессорами Cavium Thunder

    15:473

    За год рынок планшетов вырос на 36,7%, а поставки планшетов Apple — на 0,6%, в результате чего их доля сократилась до исторического минимума: Рост рынка планшетов обусловлен популярностью устройств с ОС Android

    15:0936

    Teledyne LeCroy предлагает разработчикам SoC технологию верификации и отладки InSight : В InSight входит набор модульных компонентов, которые можно использовать отдельно или в комплексе

    14:462

    Носимая камера iON Air Pro 3 с интерфейсом Wi-Fi ориентирована на сторонников активного образа жизни: Продажи камеры iON Air Pro 3 должны начаться в середине ноября по цене $350

    14:307

    Qualcomm готовит однокристальную платформу MSM8228 с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A7: SoC MSM8228 набирает более 18 000 баллов в AnTuTu

    14:257

    BB FlashBack v.4.1.8 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    12:40

    TSMC не может полностью загрузить заказами 28-нанометровое производство: Спрос на 28-нанометровые мобильные процессоры уменьшился

    12:226

    Core FTP v.2.2.1789 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    12:05

    Планшет Samsung SM-P905 с большим экраном замечен на сайте FCC: Планшет Samsung SM-P905 будет поддерживать Wi-Fi 802.11ac и LTE

    11:3310

    Ashampoo WinOptimizer v.10.2.6 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    11:305

    3D-карта HIS Radeon R9 270X IceQ X2 Turbo Boost Clock 2GB GDDR5 разогнана в заводских условиях: В комплект 3D-карты HIS Radeon R9 270X IceQ X2 Turbo Boost Clock 2GB GDDR5 входит утилита iTurbo

    11:201

    VIA выпускает платформу для разработчиков Springboard: Платформа VIA Springboard предназначена для быстрого проектирования электронных устройств с ОС Android и Linux

    11:014

    ALLPlayer v.5.7 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    10:552

    Ноутбук Toshiba Portégé R30-A на процессоре Intel Core четвертого поколения весит 1,36 кг: Ноутбуки Toshiba Portégé R30-A уже доступны для заказа

    10:259

    ZoneAlarm v.12.0 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    10:204

    Advanced SystemCare v.7.0.5 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    09:452

    Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Moto G имеет много общего с Google Nexus 4: В основе Motorola Moto G лежит SoC Qualcomm Snapdragon S4 Pro

    09:306

    Sweet Home 3D v.4.2 - бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра: Бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра

    09:10

    Google Earth v.7.1.2 — клиент, отображающий "живую" карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    08:353

    Ассортимент PowerColor пополнила разогнанная 3D-карта Devil R9 270X: В комплект поставки разогнанной 3D-карта PowerColor Devil R9 270X входит коврик для мыши

    08:30

    ZTE представила три смартфона в рамках серии Blade Q: Во всех трех устройствах используется однокристальная система MediaTek MT6572

    08:201

    Asus представляет ультрабуки Zenbook UX301 и UX302: Экраны ультрабуков Asus Zenbook UX301 и UX302 имеют защитное покрытие Corning Gorilla Glass 3

    08:0020

    «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» начинает работать в России: В рамках форума «Открытые инновации» компания Microsoft объявила о создании самостоятельного юридического лица ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус»

    08:00

    Компания Silicon Power представила модули памяти DDR3L-1333 and DDR3L-1600, работающие при напряжении питания 1,35 В: Модули Silicon Power DDR3L-1333 работают с задержкой CAS 9, модули DDR3L-1600 — CAS 11

    07:302

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