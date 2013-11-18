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    18 ноября 2013

    Процессор Intel Xeon E5-2651 v2 располагает 12 ядрами, функционирующими на частоте 1,8 ГГц : Процессор Intel Xeon E5-2651 v2 получил 30 МБ кэш-памяти третьего уровня

    22:559

    В твердотельных накопителях Green House GH-SSD32B, GH-SSDP2A и GH-SSD21A используются контроллеры производства Phison Electronics: Представлены твердотельные накопители Green House GH-SSD32B, GH-SSDP2A и GH-SSD21A

    22:087

    Основой ноутбука Dell Sputnik 3 служит процессор Intel Haswell и ОС Ubuntu: Начались продажи модернизированных ноутбуков Dell XPS 13 Developer Edition

    21:1514

    Стали известны характеристики трёх новых процессоров Intel Bay Trail-D: Intel готовит процессоры Celeron J1800, J1900 и Pentium J2900

    21:0811

    SP/ Silicon Power подготовила к зимним праздникам серию накопителей White Christmas: Толщина накопителя Diamond D20, оснащенного интерфейсом USB 3.0, равна всего лишь 7 мм

    20:45

    В третьем квартале 2013 года смартфоны заняли 55% рынка сотовых телефонов, Lenovo вошла в тройку основных поставщиков: По подсчетам Gartner, в третьем квартале 2013 года было продано 455,6 млн. сотовых телефонов.

    20:284

    Продажи микрокомпьютера Raspberry Pi превысили 2 млн штук: Raspberry Pi продается быстрее, чем ожидали его создатели

    20:109

    В ближайшее время Samsung начнёт массовое производство дисплеев AMOLED плотностью 560 ppi: Samsung скоро начнёт производство экранов AMOLED разрешением 2560 х 1440 точек

    20:0828

    Домашнее сетевое хранилище QNAP TS-212P рассчитано на два накопителя: Поставки TS-212P уже начались

    19:424

    Google Nexus 10: подробности накануне премьеры: В основу Google Nexus 10 легла однокристальная система Qualcomm Snapdragon 800

    18:3513

    Представлена 3D-карта для суперкомпьютеров Nvidia Tesla K40: 3D-карта для суперкомпьютеров Nvidia Tesla K40 основывается на GPU GK110B

    18:28

    Ассортимент UPVEL пополнился приставками Smart TV, работающими под управлением ОС Android: В линейку вошли модели UM-514TV, UM-502TV и UM-501TV

    18:175

    В графической подсистеме платформы Intel Cherry Trail будет реализовано несколько технологий, нацеленных на энергосбережение: GPU Intel Cherry Trail будет насчитывать 16 исполнительных блоков

    18:057

    Разработка немецких ученых позволит уменьшить энергопотребление дисплеев OLED: Новые органические светодиоды созданы специалистами университетов Бонна и Регенсбурга в сотрудничестве с их коллегами из США

    16:5215

    BlackBerry работает над флагманскими смартфонами Z50 и Q30: BlackBerry готовит сразу два флагманских смартфона

    15:566

    EK Water Blocks выпускает первый в отрасли металлический корпус-радиатор, устанавливаемый на помпы типа Laing DDC : Изделие, получившее название EK-DDC Heatsink Housing, устанавливается вместо штатного корпуса

    15:1410

    Foxconn прекратит выпуск смартфонов Apple iPhone 5c на фабрике в Чжэнчжоу, высвобождая мощности под сборку другой продукции: Мощности Foxconn в Чжэнчжоу будут переведены на выпуск смартфонов Apple iPhone 5s

    14:4529

    Intel анонсирует программу Thunderbolt ready: Для карты расширения Thunderbolt необходим свободный слот PCIe, разъем GPIO и выход DisplayPort

    14:2218

    PassMark DiskCheckup v.3.2 Build 1000 - программа для мониторинга работы жестких дисков ПК: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T.

    13:15

    На выставке CES 2014 AMD покажет референсный планшет Project Discovery на основе платформы Mullins: Планшет AMD Project Discovery будет оснащаться портом DockPort

    13:074

    Ассортимент компании Antec пополнил корпус для ПК P100: Корпус для ПК Antec P100 рассчитан на системные платы типоразмера Mini-ITX, microATX и ATX

    13:056

    DeviceLock v.7.3.53535 - программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности: Программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности

    12:40

    ProgDVB v.6.96.0 - универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    12:05

    K-Lite Codec Pack v.10.1.5 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    11:30

    Зафиксирована массовая рассылка банковского троянца через Skype: «Доктор Веб» предупреждает о широком распространении банковских троянцев семейства BackDoor.Caphaw

    10:554

    ImBatch v.2.0 - бесплатная утилита для пакетной обработки изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки изображений

    10:20

    Антивирусный сканер Cezurity способен обнаружить угрозы, запускающиеся до начала работы ОС: Cezurity объявляет о выходе новой версии антивирусного сканера

    09:454

    Эксперты Positive Technologies комментируют ситуацию в связи с утечкой паролей из Adobe: Беспрецедентная утечка паролей серьезно пошатнула безопасность всего интернета

    09:101

    Huawei планирует выпуск восьмиядерного смартфона Ascend P6S: Данных о цене и сроке анонса смартфона Huawei Ascend P6S пока нет

    09:0013

    Продажи смартфона Pantech Vega Secret Note превысили 200 тысяч штук: Не исключено, что на домашнем рынке Pantech Vega Secret Note популярнее Samsung Galaxy Note 3

    08:404

    Aurus NetFax – факс-сервер для IP-телефонии Cisco: Aurus представляет пользователям IP-телефонии Cisco программное решение для отправки и получения факсимильных сообщений с компьютера

    08:35

    Советники Kodak по банкротству оценили свою работу в 240 млн. долларов: Банкротства — большой бизнес для адвокатских контор и финансовых советников

    08:0022

    Графическое API Mantle от AMD поддержат ведущие разработчики игр: Новые компании-разработчики присоединились к AMD в своем стремлении увеличить производительность и упросить процесс разработки игр для ПК, используя API для графических (GPU) и гибридных (APU) процессоров AMD

    08:002

    Начал работу европейский проект Gladiator, цель которого — сделать графен качественнее и доступнее: Проект Gladiator, в частности, нацелен на применение графена в гибких органических светодиодах большой площади

    07:009

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