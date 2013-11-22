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    22 ноября 2013

    В Сети появилась информация о цене смартфона Sony Xperia Z1S, а также его новые фотографии: Стоимость смартфона Sony Xperia Z1S в Китае составит 590 долларов

    22:4115

    Смартфон Huawei Ascend Mate 2 получит дисплей Full HD диагональю 6,1 дюйма и новую платформу HiSilicon Kirin910: Смартфон Huawei Ascend Mate 2 будет обладать 2 ГБ оперативной памяти и четырёхъядрным процессором

    19:563

    Qualcomm прибегла к сокращению персонала для оптимизации расходов: Qualcomm уволила около 100 сотрудников

    19:2814

    LG официально опровергла слухи касательно смены приоритетов: LG не будет обделять вниманием мобильный бизнес

    18:537

    В скором времени появятся два новых процессора Intel Celeron для встраиваемых систем: Новые процессоры Intel Celeron 2000E и Celeron 2002E

    17:582

    Основой смартфонов ThL T100 Iron Man и T200 служит SoC MediaTek MT6592: Смартфон ThL T100 Iron Man получил 2 ГБ оперативной памяти

    17:1117

    Продажи планшетных компьютеров в четвертом квартале текущего года достигнут 60 млн штук: Рост объема продаж по сравнению с предыдущим кварталом составит 20%

    17:099

    Разблокированные адаптеры Radeon R9 290 продаются ощутимо дешевле флагманского представителя видеокарт AMD: Разблокированные адаптеры Radeon R9 290 стоят £330

    16:5912

    Купертинский горсовет одобрил строительство грандиозной штаб-квартиры Apple в футуристическом стиле: Новая штаб-квартира Apple будет готова к 2016 году

    16:5039

    Digi International начинает продажу наборов XBee Wi-Fi Cloud Kit для разработчиков интернета вещей: Набор XBee Wi-Fi Cloud Kit позволят подключить к облаку любое устройство

    16:272

    iiyama представила сенсорный монитор ProLite T2253MTS: iiyama ProLite T2253MTS распознает до пяти одновременных прикосновений

    16:243

    AMD будет разрабатывать архитектуру внутренних соединений для сверхбольших суперкомпьютеров по заказу правительства США: AMD станет участником проекта DesignForward

    15:474

    Новый центр НИОКР MediaTek в Китае займется разработкой чипсетов для бортовой электроники автомобилей: MediaTek выделяет примерно 82 млн. долларов на создание центра НИОКР в Китае

    14:584

    Мобильный сервер Eurocom Panther 5SE в топовой комплектации оснащён двенадцатиядерным процессором Intel Xeon E5-2697 v2: Цена базовой версии мобильного сервера Eurocom Panther 5SE составляет 3027 долларов

    14:4620

    Epson называет Expression Premium XP-610 первым принтером с поддержкой хромбуков: Продажи МФУ Epson Expression Premium XP-610 начались в сети Best Buy

    14:35

    В серию «флэш-ускорителей» LSI Nytro XP6200 вошли две модели с интерфейсом PCIe : «Флэш-ускорители» LSI Nytro XP6209 и XP6210 оснащены интерфейсом PCI Express x8

    14:072

    У Samsung еще есть шансы оспорить решение жюри в споре с Apple: Патентный спор с участием Apple и Samsung не закончен

    13:3820

    Представлена 3D-карта Colorful iGame 780-3GD5, разогнанная в заводских условиях: В конструкцию охладителя 3D-карты Colorful iGame 780-3GD5 входит шесть тепловых трубок

    13:18

    Контрактные цены на флэш-память типа NAND продолжат снижаться до конца 2013 года, полагают аналитики DRAMeXchange: В этом году четвертый квартал не принес оживления спроса на флэш-память

    12:341

    Основой смартфона Samsung Galaxy Win (i8558) послужила однокристальная система Marvell Armada Mobile PXA1088: В состав однокристальной системы Marvell Armada Mobile PXA1088 входит четырехъядерный CPU

    12:106

    The Bat! v.6.0.2 - функциональный почтовый клиент: Функциональный почтовый клиент

    11:3010

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.7.7 - сетевой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    10:55

    SmartSync Pro v.4.2 - программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных: Программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных

    10:20

    TweakNow RegCleaner v.7.3.1 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    09:45

    UltraISO v.9.6.0.3000 - программа для редактирования образа компакт-дисков: Программа для редактирования образа компакт-дисков

    09:10

    AVG Free Edition 2014.4259 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    08:35

    Вышел новый SkyDrive для iOS: Microsoft выпустила крупное обновление своего приложения SkyDrive для iOS

    08:00

    Объем внешнего накопителя LaCie Rugged USB 3.0 Thunderbolt увеличен до 2 ТБ: Цена внешнего накопителя LaCie Rugged USB 3.0 Thunderbolt объемом 2 ТБ равна $300

    08:005

    Samyang обещает выпустить все свои объективы в варианте с байонетом Fujifilm X: Некоторые объективы Samyang уже выпускаются в варианте с байонетом Fujifilm X

    07:301

    Кржанич вручил членам совета директоров компании планшеты стоимостью $149 на платформе Intel: Intel планирует расширить контрактное производство микросхем

    07:0027

    Суд присяжных определился с суммой, которую компания Samsung должна выплатить Apple за нарушение патентов: Apple просила 379,8 млн. долларов, Samsung соглашалась на 52,7 млн. долларов, но суд решил по-своему

    02:0544

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