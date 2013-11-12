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    12 ноября 2013

    Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть третья: Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть третья

    23:0524

    Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть вторая: Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть вторая

    22:556

    Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть первая: Доклады первого дня AMD APU13 глазами нашего корреспондента — часть первая

    22:453

    Colorful GeForce GTX 780 Ti iGame: разогнанная видеокарта с модифицированной системой охлаждения: Тактовая частота GPU Colorful GeForce GTX 780 Ti iGame примерно на 15% выше, чем у референсной модели

    22:432

    Видео дня: смартфон BlackBerry Porsche Design P'9982: Выход смартфона BlackBerry Porsche Design P'9982 ожидается до конца года

    21:1422

    Экран монитора iiyama ProLite P2252HS защищен закаленным стеклом толщиной 2 мм: В мониторе iiyama ProLite P2252HS используется панель типа TN

    20:5612

    Смартфон Moto X продаётся вполне неплохо: Google и Motorola продали пол миллиона смартфонов Moto X за пять недель

    20:347

    Слух: на MWC 2014 Nokia представит планшет Lumia 2020 и флагманский смартфон Lumia 1820: Nokia Lumia 2020 окажется восьмидюймовым планшетом, а Lumia 1820 — флагманским смартфоном с пленоптической камерой

    19:0913

    Смартфон Huawei Ascend Y300II работает под управлением Firefox OS 1.2: Смартфон Huawei Ascend Y300II располагает 4-дюймовым дисплеем

    18:367

    NEC анонсировала 7-дюймовый планшет LaVie Tab S (TS507/N1S) на платформе MediaTek: Масса NEC LaVie Tab S (TS507/N1S) — всего 250 граммов

    16:559

    Scentee предлагает вам ощутить SMS на запах: Scentee создала генератор запахов для мобильных устройств

    15:379

    Смартфон Karbonn Titanium X получил 13-мегапиксельную основную камеру со сдвоенной светодиодной вспышкой: Модель Karbonn Titanium X получила дисплей пять дюймов разрешением 1920 x 1080 пикселей

    14:379

    Samsung работает над универсальной программной платформой SAMI: Разработчик Siri Люк Джулиа (Luc Julia) работает в Samsung над проектом SAMI

    14:1310

    Корпус Nanoxia Deep Silence 4 способен разместить в себе системные платы форм-фактора microATX, mini-ITX: Корпус Nanoxia Deep Silence 4 относится к типоразмеру mini-tower

    13:309

    BootIt Bare Metal v.1.22 - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    13:15

    Неофициальный Service Pack 3.28 для Windows 98 SE: Неофициальный Service Pack для Windows 98 SE

    12:4019

    Начались продажи планшетов Apple iPad mini с дисплеем Retina: Цены на планшеты Apple iPad mini с дисплеем Retina стартуют с $399

    12:25101

    Ассортимент EK Water Blocks пополнился водоблоком для системной платы Gigabyte G1.Sniper 5 : Цена водоблока EK-FB GA G1.Sniper 5 равна 127,95 евро

    12:051

    WinContig v.1.20 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    12:05

    Появились некоторые подробности о процессорах Intel Skylake и платформе Greenlow: Процессоры Xeon E3-1200 v5 и платформа Greenlow будут представлены в 2015 году

    11:308

    ConvertXToDVD v.5.1.0.2 - программа для конвертации видео-файлов в формат DVD: Программа для конвертации видео-файлов в формат DVD

    11:30

    Microsoft Security Essentials v.4.4.304.0 - бесплатный антивирус для защиты ОС Windows: Бесплатный антивирус от Microsoft

    10:2013

    Microsoft получил сертификаты на Windows 8 и Windows Server 2012: Российским заказчикам стали доступны все преимущества использования сертифицированных версий операционных систем Windows 8 и Windows Server 2012

    09:45

    Android "KitKat" не повышает защищенности данной системы: Недавно вышла новая версия популярной операционной системы Android

    09:108

    Lensrentals.com подтверждает, что камеры Nikon D610 избавлены от недостатка, присущего Nikon D600 : Датчик изображения в Nikon D610 загрязняется не сильнее, чем в других камерах

    09:0013

    10-Strike LANState Pro v.7.2 – новые возможности для исследования топологии локальной сети и мониторинга устройств: 10-Strike Software объявляет о выходе новой версии программы для мониторинга и управления сетью предприятия "10-Strike LANState Pro"

    08:35

    Компания Club 3D представила свои первые блоки питания, получившие сертификат 80 Plus Gold : Мощность блоков питания Club 3D с сертификатом 80 Plus Gold равна 700 и 1000 Вт

    08:302

    Gigabyte представила материнскую плату G1.Sniper Z87: Gigabyte G1.Sniper Z87 ориентирована на геймеров и любителей разгона

    08:0012

    Начались продажи водоблоков Koolance VID-AR290X для 3D-карт Radeon R9 290X: Цена водоблока Koolance VID-AR290X для 3D-карты Radeon R9 290X — $130

    08:003

    Опубликована стратегия развития ИТ-отрасли России на следующие 10 лет: Дмитрий Медведев утвердил «Стратегию развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года»

    08:004

    Деньги на выпуск принтера для изготовления печатных плат EX1 удалось собрать всего за день: Первые принтеры EX1 будут готовы в начале будущего года

    00:2025

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