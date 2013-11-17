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    17 ноября 2013

    Появились первые изображения двухпроцессорной 3D-карты Asus ROG Mars 760: Основой 3D-карты Asus ROG Mars 760 будет пара GPU GK104-425

    22:124

    В Японии представлен белый вариант камеры Canon EOS Kiss X7: Камера Canon EOS Kiss X7 в комплекте с двумя объективами стоит примерно $995

    21:5517

    Xolo избрала однокристальную систему Broadcom в качестве аппаратной основы смартфона Q1000 Opus: Базисом Xolo Q1000 Opus послужила SoC Broadcom BCM23550

    10:009

    Lenovo оснастила ультрабук-трансформер Yoga 11S процессором Haswell: В конфигурацию Lenovo Yoga 11S вошел Intel Core i5-4210Y

    09:3012

    Главные возможности Android 4.4 KitKat: Nexus 5 — это первый смартфон, работающий на операционной системе Android 4.4 KitKat.

    09:2717

    Чипсеты Intel 9-й серии все-таки не получат интерфейс SATA Express?: Введение SATA Express могло стать ключевым отличием чипсетов Intel 9-й серии от нынешних чипсетов 8-й серии

    09:0018

    Canon DP-V3010 — референсный монитор 4K за 40 000 долларов: Размер экрана Canon DP-V3010 — 30 дюймов, разрешение — 4096 x 2560 пикселей

    08:0044

    Микросхема видеобуфера Cypress CYFB0072 характеризуется пропускной способностью 4,8 Гбит/с: Объем видеобуфера Cypress CYFB0072 равен 72 Мбит

    07:308

    Vitec начинает поставки портативных рекордеров Focus FS-H70 с поддержкой H.264: Портативный рекордер Focus FS-H70 поддерживает карточки SDHC и сетевое подключение

    07:005

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