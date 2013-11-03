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    3 ноября 2013

    Сторонние аппаратные средства и приложения скоро перестанут работать со Skype: На сайте Skype объясняется причина, по которой было решено пожертвовать Desktop API

    14:1864

    Представлен недешевый раскладной смартфон Samsung SCH-W2014 на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Компания Samsung представила на китайском рынке смартфон SCH-W2014

    13:5138

    Снижение цен на зеркальные камеры начального уровня заставило Nikon скорректировать прогноз на финансовый год: Копания Nikon опубликовала скорректированный прогноз на финансовый год

    11:427

    Индийские налоговики считают, что IBM скрывает доходы, и требуют доплатить 866 млн. долларов налога: Компания IBM получила уведомление от индийской налоговой службы, но собирается подать апелляцию

    10:197

    По данным Largan Precision, в 2014 году наиболее распространенными в мобильных устройствах станут камеры разрешением более 10 Мп: В третьем квартале 2013 года консолидированная выручка Largan Precision достигла 241 млн. долларов

    09:008

    На 11-13 ноября AMD запланировала мероприятие APU'13, на котором могут быть анонсированы гибридные процессоры следующего поколения: APU AMD Kaveri ждать осталось недолго

    08:305

    Мышь Counter Logic Gaming Razer DeathAdder предназначена для любителей игр: Цена мыши Counter Logic Gaming Razer DeathAdder равна 80 долларам

    08:009

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