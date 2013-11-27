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    27 ноября 2013

    Видео дня: смартфон Jolla с ОС Sailfish: Продажи смартфонов Jolla с ОС Sailfish начались

    22:1029

    Компьютерный корпус Lian Li PC-Q35 объемом чуть более 29 литров поддерживает установку 7 накопителей: Lian Li PC-Q35 изготовлен целиком из алюминия

    21:5912

    В честь десятилетия компания Scythe выпустила процессорный охладитель Ashura Shadow: Кулер Scythe Ashura Shadow доступен ограниченым тиражом

    21:498

    Zotac оснащает мини-ПК nano четырёхъядерным процессором: ПК Zotac nano AQ01 оснащается APU Kabini

    21:196

    Func обновила коврики для мышей серии F Series-10: В серию Func F Series-10 входит две модели, различающиеся размерами

    20:286

    Смартфон Nokia Lumia 525 представлен официально: Теперь совершенно точно можно сказать, что Lumia 525 и Limia 520 отличаются только объемом оперативной памяти

    20:124

    Смартфон Blu Life Pro получил металлический корпус толщиной менее 7 мм: Смартфон Blu Life Pro располагает экраном диагональю 5 дюймов

    19:393

    Panasonic распродаёт свои заводы по производству полупроводниковой продукции: Panasonic продаёт три японских завода компании Tower Semiconductor

    18:3924

    SwiftKey 4.31 — виртуальная клавиатура для Android: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    18:161

    В результатах теста AnTuTu замечен смартфон ZTE Grand S II Dual: В тесте AnTuTu смартфон ZTE Grand S II Dual набрал 33 357 баллов

    16:0215

    Ядро 3D-ускорителя Zotac GeForce GTX 780 Ti Amp! функционирует на частоте 1006 МГц: Видеокарта Zotac GeForce GTX 780 Ti Amp! ощутимо разогнана

    15:433

    Ассортимент Gainward пополнила 3D-карта GeForce GTX 780 Ti Phantom: Карта Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom оснащена двумя выходами DVI, одним выходом HDMI и одним выходом DisplayPort

    15:252

    В Сети появились изображения черной 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan: Nvidia готовит к выпуску 3D-карту Nvidia GeForce GTX Titan Black Edition?

    15:104

    YouTube 5.3.23 для Android улучшает поиск:

    12:30

    iLunascape 5.0.1 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    12:19

    Говорящий телефон 2.0.1 для Android — смартфон, говорящий сам по себе: Приложение осуществляет давнишнюю мечту многих пользователей — голосовой интерфейс компьютеризированного устройства

    12:09

    DicePlayer 2.0.47 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    12:02

    IP Cam Viewer Basic 5.2.1 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    11:59

    File Manager 1.16.3 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    11:57

    Handcent SMS 5.3.7 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    11:47

    HeavyLoad v.3.3 - утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях: Утилита для тестирования работы ПК в стресс-условиях

    10:20

    BitTorrent Sync 1.2.12 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с устройства в синхронизируемые папки

    09:59

    Альфа-Банк выпустил новое мобильное приложение «Отдай долг»: Учет долгов может осуществляться в трех валютах.

    09:57

    Компания HP опубликовала отчет за четвертый квартал 2013 финансового года и год в целом: За 2013 финансовый год компания HP получила доход в размере 112,3 млрд. долларов

    09:452

    Astra v.6.12 - программа для анализа конфигурации ПК под DOS: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:45

    LG Innotek улучшает технологию создания сенсорных панелей для создания дисплеев большей диагонали: LG Innotek улучшает технологию Metal Mesh

    09:304

    Mblog — Instagram для аудио-записей: Это бесплатное приложение позволяет пользователям делиться своими мыслями и эмоциями с помощью коротких голосовых сообщений

    09:28

    Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013: Карты нового релиза содержат 15 589 394 км дорожного графа

    09:243

    Astra32 v.3.12 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:10

    FPC выпускает FPC1020 — первый сенсорный дактилоскопический датчик для устройств с ОС Android: Сенсорный дактилоскопический датчик FPC FPC1020 подходит для интеграции в устройства с ОС Windows

    09:006

    Samsung намерена начать завоевание корпоративного сегмента с компаний FedEX, Pepsi и Coca-Cola: Samsung нацелилась на сегмент business-to-business (B2B)

    09:0070

    Acer официально представила C720P — свой первый хромбук с сенсорным экраном: Acer C720P оценен в $300

    08:457

    Под видом программы для взлома «ВКонтакте» распространяется зловред с кросс-платформенными возможностями: Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили образец вредоносного ПО, написанный с использованием кроссплатформенной среды для запуска приложений Adobe AIR

    08:351

    Qualcomm наглядно показала, что значит быть локомотивом LTE: Qualcomm выпускает уже четвертое поколение модемов LTE

    08:305

    «Корус Консалтинг» предлагает специализированное решение для бизнес-анализа в ритейле: Корус Консалтинг» представляет новую аналитическую систему KORUS Retail Intelligence

    08:01

    В серию недорогих корпусов Spire Lugen вошли модели 1601, 1602 и 1603: Габариты корпусов Spire Lugen — 460 x 222 x 460 мм

    08:004

    Мировые поставки смартфонов в 2014 году достигнут 1,24 млрд штук: По сравнению с текущим годом поставки увеличатся на 30%

    07:309

    Стартовали продажи компактного корпуса Antec ISK600, рассчитанного на установку системных плат формата Mini-ITX: Цена корпуса Antec ISK600 составляет 75 евро

    06:005

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