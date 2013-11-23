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    23 ноября 2013

    Специалисты DxO Labs назвали наилучший по оптическим характеристикам нормальный объектив для камер Nikon F: Объектив Carl Zeiss Distagon T* Otus 1,4/55 не имеет автофокуса и дорого стоит, но равных ему по качеству нет

    20:1018

    На следующей неделе начнутся продажи планшетов HP стоимостью $89 на платформе Intel с ОС Android: Основой HP Mesquite 7 послужит процессор Intel Atom (Medfield)

    18:3519

    Belkin выпускает адаптер «секретной связи» для подключения гарнитур: Адаптер Belkin Secure Headset Adapter блокируется при попытке взлома

    18:061

    Смартфон Sony Xperia Z1 в красном замечен с ОС Android 4.4 KitKat : Данных о том, когда и на каких рынках будет представлен красный смартфон Sony Xperia Z1, пока нет

    17:24

    Buffalo Memory использует в SSD память ST-MRAM производства Everspin: Память ST-MRAM не теряет информацию при пропадании питания

    17:0610

    Ассортимент BitFenix пополнил корпус Colossus Micro-ATX: Цену корпуса BitFenix Colossus Micro-ATX производитель не называет

    16:392

    Galaxy S4 и Note 3 могут получить Android 4.4 KitKat в январе, Galaxy S3 и Galaxy Note 2 — в марте: Часть улучшений в Android 4.4 KitKat относится к пользовательскому интерфейсу

    16:067

    В корпусе BitFenix Colossus Mini-ITX помещается до восьми накопителей и до пяти 120-миллиметровых вентиляторов: Цену корпуса BitFenix Colossus Mini-ITX производитель не называет

    15:1811

    Qualcomm объединяет в платформе Smarthome двухъядерный процессор Krait и двухъядерный процессор пакетов : Синтез мобильного и сетевого начала стал основой платформы Smarthome

    14:481

    Пример планшетофонов подтверждает, что все хорошо в меру: Дальнейшее увеличение размеров экранов смартфонов не находит понимания у покупателей

    13:5458

    В Сети появились снимки металлического шасси, предположительно, принадлежащего смартфону Samsung Galaxy S5: Не исключено, что металлическая основа корпуса принадлежит модели, которая откроет серию Galaxy F

    13:1713

    Foxconn потратит 40 млн долларов на постройку фабрики в США (Пенсильвания): Фабрика Foxconn в Харрисбурге (Пенсильвания) будет заниматься робототехникой и телекоммуникационным оборудованием

    10:008

    ARM официально заявила о том, что на данный момент не имеет планов касательно разработки 128-разрядной архитектуры: ARM не занимается 128-разрядными платформами

    09:3017

    3D-карта Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream разогнана производителем: Данные о цене и сроке начала продаж 3D-карты Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream производитель не приводит

    09:004

    Motorola заключила многолетнюю сделку с 3D Systems в рамках работы над Project Ara: 3D Systems создаст для Motorola новые проводящие и функциональные материалы

    09:003

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок для системных плат Asus Maximus VI Gene и Hero: Водоблок EK-SB Asus M6G стоит 24,95 евро

    08:003

    Коммуникационные процессоры LSI Axxia 4500 на архитектуре ARM предназначены для корпоративных сетей и ВЦ: Выпуск коммуникационных процессоров LSI Axxia 4500 — часть перехода программно-определяемым сетям

    07:001

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