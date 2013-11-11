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    11 ноября 2013

    Samsung существенно сокращает закупки компонентов для ноутбуков: Ожидается, что в 2013 году Samsung выпустит 13 млн. ноутбуков

    22:0127

    Появились спецификации и результаты тестирования 3D-карты Radeon R9 270: 3D-карта Radeon R9 270 будет мало отличаться от 3D-карты Radeon R9 270X

    20:177

    Камера Samsung NX300M работает под управлением ОС Tizen: На южнокорейском рынке камера Samsung NX300M стоит примерно $840

    20:0626

    Корпус для ПК из стекла и алюминия In Win 904 с необычным расположением разъемов USB оценен в 180 евро: В продаже корпус In Win 904 должен появиться в декабре

    19:2218

    Планшет MSI W20 3M работает под управлением Windows 8: Планшет MSI W20 3M оснащен экраном размером 11,6 дюйма

    16:3324

    Датчик изображения для мобильных устройств OmniVision OV8858 поддерживает функцию Video-in-Video: Разрешение датчика изображения формата 1/4 дюйма OmniVision OV8858 равно 8 Мп

    15:512

    Британский магазин Amazon предлагает оформить предзаказ на смартфон Motorola Moto G по цене £160: Смартфон Motorola Moto G будет анонсирован 13 ноября

    15:459

    Компания Biostar представила офисные системные платы на чипсетах Intel B85: Cписок новинок Biostar включает модели Hi-Fi B85W, Hi-Fi B85S3E, Hi-Fi B85S3+, Hi-Fi B85S3, Hi-Fi B85S2, Hi-Fi B85S 3D, Hi-Fi B85N 3D и B85MG

    14:087

    Image for Windows v.2.85 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    13:15

    Apple и Microsoft хотели купить патенты BlackBerry, но совет директоров канадской компании оказался против: Сможет ли BlackBerry выбраться из кризиса?

    12:5513

    Driver Fusion v.1.8.0 - бесплатная утилита для обновления/полного удаления ненужных драйверов из систем Windows: Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    12:402

    jv16 PowerTools 2014 v.3.2.0 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:05

    RemoveIT Pro v4 SE (2013.11.08) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    11:30

    Norman Malware Cleaner v.2013.11.08 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    10:55

    Maxthon v.4.1.3.5000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:20

    ToolWiz Time Freeze v.2.2 - бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows: Бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows

    09:45

    «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию распознавания упакованных и зашифрованных зловредов: «Лаборатория Касперского» получила патент на систему, которая помогает обнаружить вредоносные программы

    09:104

    Корпоративные решения Panda совместимы с Microsoft Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2: Panda Security представила поддержку Microsoft Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2

    08:35

    Pentax-08 Wide Zoom — маленький и легкий широкоугольный зум-объектив для камер системы Pentax Q: Масса объектива Pentax-08 Wide Zoom — 75 г

    08:30

    Корпуса для ПК Sharkoon MA-A1000, MA-I1000, MA-M1000 и MA-W1000 рассчитаны на платы типоразмера microATX: Корпуса для ПК Sharkoon MA-A1000, MA-I1000, MA-M1000 и MA-W1000 относятся к категории mini-tower

    08:0017

    All My Movies v.7.7 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    08:00

    Планшетный компьютер Lenovo IdeaTab Miix2 стал доступен для предварительного заказа: Цена планшета Lenovo IdeaTab Miix2 с 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти составляет 300 и 350 долларов соответственно

    07:4030

    Объектив HD Pentax-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR для камер с байонетом Pentax K защищен от непогоды: Объектив HD Pentax-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR стал первым трансфокатором серии Limited

    07:3015

    Игровая гарнитура Sharkoon GSone получила 53-миллиметровые излучатели: Цена игровой гарнитуры Sharkoon GSone составляет 40 евро

    06:40

    Следующий смартфон Apple iPhone получит увеличенный и изогнутый экран: Apple тоже собирается выпустить смартфон с изогнутым экраном

    05:1589

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