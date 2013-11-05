  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 ноября 2013

    Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность смартфона Nexus 5: Смартфон Nexus 5 получит от iFixit 8 баллов из 10

    22:3523

    Смартфон Nokia Lumia 525 мало чем отличается от Lumia 520: Ключевое отличие Nokia Lumia 525 от модели Lumia 520 - вдвое увеличенный объем оперативной памяти

    20:5310

    Apple собирается построить завод в США: Новая фабрика будет выпускать компоненты для продукции Apple

    19:3839

    В серию миниатюрных SSD TDK SHG4A вошли модели объемом до 128 ГБ, в которых используется флэш-память типа SLC NAND: В числе областей применения SSD TDK SHG4A названы управляющие системы в промышленности и на транспорте

    18:306

    Акустическая система Braven 710 поддерживает Bluetooth и NFC: Цена Braven 710 — $170

    17:484

    Яркость лампы Philips Hue (BR30) может быть изменена при помощи мобильного устройства : Лампа Philips Hue (BR30) появится в продаже в США ближе к концу года

    17:4019

    Поставки планшетов Apple iPad в этом квартале достигнут 18-20 млн. штук, полагают представители цепочки поставок : Apple существенно отстает от других крупных производителей планшетов и рынка в целом

    17:0514

    Моноблочный компьютер MSI AE200 оснащен дисплеем диагональю 19,5 дюйма и APU AMD E2-3000 (Kabini): Разрешение экрана MSI AE200 - 1600 х 900 пикселей

    16:5511

    HGST Ultrastar He6 — первые в мире герметичные жесткие диски объемом 6 ТБ, заполненные гелием : Начало продаж жестких дисков HGST Ultrastar He6 запланировано на 2014 год

    16:4831

    WD подтверждает, что компьютеры под управлением Apple OS X Mavericks (10.9) могут терять данные на внешних накопителях: Пока причина потери данных остается неизвестной

    16:2423

    Корпус Cougar MX500 рассчитан на установку системных плат типоразмера microATX/ATX: Корпус Cougar MX500 способен разместить в себе видеокарты длинной до 410 мм

    16:086

    Японские исследователи заменили мышь дыханием пользователя: Манипулятор позволит парализованным или лишенным рук пациентам пользоваться компьютером

    15:486

    Intel, Cray и Ливерморская национальная лаборатория Лоренса представили HPC-кластер для обработки «больших данных»: HPC-кластер Cray содержит 7776 процессорных ядер

    15:415

    Устройство Nokia Guru BH-121 оказалось беспроводной стереогарнитурой : Устройство Nokia Guru BH-121 поступит в продажу 16 декабря 2013 года

    15:402

    Некоторые владельцы планшетов Apple iPad Air столкнулись с неравномерной желтизной экранов: Дисплеи для планшетов Apple iPad Air поставляет Samsung

    15:1876

    Представлена 3D-карта AMD Radeon R9 290: Рекомендованная производителем цена AMD Radeon R9 290 в США составляет $399

    14:064

    EVGA готовит вариант видеокарты GeForce GTX 780 с 6 ГБ памяти: 3D-карта получит фирменную систему охлаждения ACX

    13:551

    Смартфон LG G Flex действительно можно сгибать: Задняя крышка смартфона LG G Flex покрыта самовосстанавливающимся покрытием

    13:3712

    В каталоге Aitech Defense Systems появились GPGPU C530 в защищенном исполнении: Aitech предлагает GPGPU C530 в двух вариантах

    13:223

    В семейство серверов HP NonStop добавятся модели на архитектуре x86: Одновременно представлены blade-серверы HP Integrity NonStop

    12:573

    XenoAmp Music Player 0.285 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    12:30

    Карта 2ГИС доступна для Праги: Чешский проект, помимо Праги, включает 13 близлежащих городов.

    12:30

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    12:24

    Teamviewer 9.0.1547 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    12:20

    Google Snapseed 1.6.1 для iOS упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    12:17

    Обновление Instagram 4.2.4 для Android : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    12:142

    FBReader 1.9.2 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    12:11

    Facebook Pages Manager — управление страницами Facebook с Android: При помощи приложения можно публиковать обновления на страницах, отвечать на комментарии и личные сообщения

    12:09

    Battery Widget Reborn 1.9.5 для Android — информация о заряде аккумулятора: Дополнительно Battery Widget Reborn дает возможность управлять работой Wi-Fi, Bluetooth, включать синхронизацию и режим полета

    12:05

    PureSync v.3.7.8 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    12:05

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.02 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    12:03

    Apacer первой выпускает карты памяти CFast 2.0 промышленного класса: Карты памяти Apacer CFast 2.0 промышленного класса развивают скорость до 310 МБ/с

    11:571

    WinLock v.6.10 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    11:30

    Представлена профессиональная цифровая зеркальная фотокамера в стиле ретро Nikon Df : Камера Nikon Df предложена в классическом черном цвете или в серебристом цвете с черными вставками

    11:1034

    Balabolka v.2.9.0 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    10:55

    NetTraffic v.1.25.5 - небольшая бесплатная утилита для мониторинга сетевого трафика: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга сетевого трафика

    10:20

    LAVFilters v.0.59 - бесплатный кодек для работы с аудио- и видео-файлами: Бесплатный кодек для работы с аудио- и видео-файлами

    09:451

    Смартфон Nokia Lumia 525 засветился на фото: Nokia Lumia 525 - практически копия модели Lumia 520

    09:407

    Portrait Lens для Android придаст фотографиям эффект съемки дорогостоящей зеркальной камерой: Websiteam выпустила бесплатное приложение Portrait Lens для смартфонов с операционной системой Android

    09:10

    Временный CEO BlackBerry заявил, что компания не планирует отказываться от производства смартфонов: Джон Чен (John Chen) пообещал привлечь в компанию новые кадры

    09:008

    Смартфон BBK Vivo Xplay 3S оснащен двумя стеклами Gorilla Glass 3: одно защищает экран, другое – заднюю панель: В состав BBK Vivo Xplay 3S войдет аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА·ч

    08:4011

    ScribeDOOR стал доступен для новых версий Adobe Illustrator CC и Adobe InDesign CC: ДинаСофт сообщает выходе новых версий ScribeDOOR для Adobe Illustrator CC и ScribeDOOR для Adobe InDesign CC

    08:35

    Google разрабатывает хромбуки на однокристальных системах Intel Atom (Bay Trail) и Nvidia Tegra: Когда будут представлены хромбуки на однокристальных системах Intel Atom и Nvidia Tegra — пока неизвестно

    08:0013

    All My Books v.3.7 - новая версия каталогизатора книг: Bolide Software выпустила новую версию компьютерного каталогизатора книг

    08:00

    Игровой ноутбук Maingear Pulse 17 получил четырёхъядерный процессор Intel Core i7-4700HQ: Продажи игрового ноутбука Maingear Pulse 17 стартуют в ближайшее время по цене от 2099 долларов

    07:407

    У First-O-Light готов гибридный прибор OLED, эффективность которого достигает 111,7 лм/Вт: Компания First-O-Lite располагает производственными мощностями, на которых скоро должен начаться серийный выпуск панелей OLED

    07:308

    Ассортимент Enermax пополнили системы жидкостного охлаждения Liqtech 120X и Liqtech 240: Новые СВО Liqtech совместимы с современными платформами Intel и AMD

    07:002

    Камера Nikon Df «засветилась» на сайте Amazon, благодаря чему стала известна ее цена: Выход полнокадровой камеры Nikon Df ожидается в течение ближайших суток

    00:5518

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018