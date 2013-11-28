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    28 ноября 2013

    В серию Aerocool Dead Silence вошли корпусные вентиляторы типоразмера 120 и 140 мм: В вентиляторах Aerocool Dead Silence используются гидродинамические подшипники

    23:471

    В своих новых смартфонах серии Desire HTC использовала разные процессоры, но только не Qualcomm: HTC ищет альтернативу процессорам Qualcomm?

    22:555

    OCZ идет к банкротству и надеется продаться Toshiba: Заявление о банкротстве в OCZ рассчитывают подать вскоре после подписания окончательных договоренностей с Toshiba и Hercules

    21:3614

    Разработчики Android 4.4 KitKat пользовались сильно упрощёнными модификациями смартфонов Nexus 4: Разработчики Android 4.4 KitKat пользовались смартфонами Nexus 4 с 512 МБ оперативной памяти

    21:0414

    По подозрению в подтасовке результатов из теста 3DMark убрано несколько мобильных устройств с ОС Android: Из базы данных 3DMark вычеркнуты четыре устройства Samsung и два устройства HTC

    20:3224

    I-O Data анонсирует гибридный накопитель типоразмера 2,5 дюйма, в котором HDD объемом 1 ТБ дополнен кэширующим SSD объемом 8 ГБ: Гибридный накопитель I-O Data HDN-H1.0 оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    20:159

    Задняя повехрность смартфона Oppo R829T выполнена из стекла: Смартфон Oppo R829T получит пятидюймовый дисплей низкого разрешения

    18:555

    По мнению суда, Apple не нарушила патент на смартфон, принадлежащий 70-летнему изобретателю: Иск принадлежащей изобретателю компании NetAirus Technologies LLC был отклонен

    18:5221

    Rocki использует Wi-Fi для подключения к мобильному устройству внешнего усилителя и акустической системы: Чтобы подключиться к Rocki и организовать передачу, на мобильном устройстве используется специальное приложение

    16:2314

    Таинственная карта Evga будет представлять собой GeForce GTX 780 Ti с 6 ГБ памяти, разработанную в сотрудничестве с известным оверклокером: Evga разрабатывает карту в сотрудничестве с k|ngp|n

    15:443

    В карманном проекторе Aiptek MobileCinema N100 используется технология DLP: Размеры пикопроектора Aiptek MobileCinema N100 — 132 x 95 x 25 мм

    14:299

    Игровая мышь Mionix Avior 7000 с девятью кнопками подходит для правшей и левшей: Мышь Mionix Avior 7000 оценена в $80

    13:526

    В Сети появились подробности о процессорах Intel Xeon E5-4600 v2: В состав новой линейки серверных процессоров Intel войдут следующие модели: Xeon E5-4610 v2, Xeon E5-4657L v2, Xeon E5-4607 v2, E5-4627 v2 и E5-4650 v2

    13:4018

    EVGA опубликовала первое изображение 3D-карты серии GeForce с «карбоновым» кожухом, которая будет выпущена до конца года: В продаже новинка EVGA появится в начале 2014 года

    13:203

    Вышел браузер iLunascape 2.1.6.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    12:22

    EMDB v.1.96 - небольшой бесплатный каталогизатор дисков: Небольшой бесплатный каталогизатор дисков

    11:30

    RollBack Rx 10.2 Build 2698745870 - программа для быстрого восстановления сохраненного состояния ОС: Программа для быстрого восстановления сохраненного состояния ОС

    10:55

    Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» напомнит о состоянии лицевого счёта карты школьника: На сегодняшний день система учёта прохода и питания детей в школах действует в более 400 школах.

    10:31

    Baidu PC Faster v.4.0.1.50960 - бесплатный сборник утилит для настройки ОС Windows: Сборник утилит для настройки ОС Windows

    10:20

    Слух: Apple готовит мониторы Thunderbolt 2 с разрешением 4К: В качестве поставщика матриц для дисплеев Thunderbolt 2 называется AU Optronics

    10:1558

    Procreate 2.0 — рисование на iPad: Приложение поддерживает технологию multitouch, дает возможность работать с десятками слоев в рамках одного проекта.

    10:12

    Driver Magician v.4.0 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    09:45

    Artweaver v.4.0.4 - бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.: Бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.

    09:10

    Ассортимент Aerocool пополнили корпуса для ПК XPredator Avenger и XPredator X3 Avenger: Основной чертой корпуса XPredator Avenger является его вместительность

    09:0011

    Vuze v.5.2.0.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    08:35

    Комплекты водоблоков EK Water Blocks EK-FB Asus M6F предназначены для системных плат Asus Maximus VI Formula: Комплекты EK-FB KIT ASUS M6F – Nickel и EK-FB KIT ASUS M6F - Acetal+Nickel стоят примерно по 90 евро каждый

    08:307

    HTC представила смартфоны Desire 700 dual sim, Desire 601 dual sim и Desire 501: HTC Desire 700 dual sim получил пятидюймовый экран разрешением qHD

    08:0010

    NZXT Kraken G10 позволяет установить на 3D-карту автономную СВО: Продажи NZXT Kraken G10 уже начались по цене $30

    08:006

    Ashampoo Burning Studio v.14.0.1 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    08:00

    Монитор Philips 241P4QRYES построен на базе ЖК-панели AMVA диагональю 24 дюйма: Монитор Philips 241P4QRYES оценён в 275 фунтов стерлингов

    06:303

    Для реализации проекта мини-ПК Qubi с SоC Qualcomm Snapdragon 600 требуется собрать полмиллиона долларов: В случае успеха, устройство Qubi поступит в продажу в июле 2014 года по цене 149 долларов

    06:0012

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