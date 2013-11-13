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    13 ноября 2013

    Ассортимент MSI пополнила 3D-карта R9 270 Gaming 2G: 3D-карта MSI R9 270 Gaming 2G оснащена системой охлаждения Twin Frozr IV

    23:14

    EK Water Blocks анонсирует продажи водоблоков для системных плат Asus ROG Rampage IV Black Edition: Продажи EK-FB Kit Asus R4BE начнутся в середине декабря

    22:02

    Второй день AMD APU13 глазами нашего корреспондента — Oracle вступает в HSA: Oracle вступает в консорциум HSA

    21:597

    Демонстрационные стенды на саммите разработчиков AMD APU13: Демонстрационные стенды на саммите разработчиков AMD APU13

    21:497

    Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность планшета Amazon Kindle Fire HDX 8,9: Пример Kindle Fire HDX подтверждает, что мобильное устройство можно сделать тонким, не жертвуя ремонтопригодностью

    21:1720

    Asus выпускает два варианта 3D-карты Radeon R9 270 DirectCU II: обычный и разогнанный : Особенностью кулера DirectCU II является прямой контакт тепловых трубок с GPU

    20:071

    Nissan планирует представить устройство, напоминающее очки Google Glass: Nissan обещает представить разработку Nissan 3Е на автошоу в Токио

    19:298

    В серию недорогих, но быстрых твердотельных накопителей Team Group Dark L3 вошли модели объемом до 240 ГБ: В накопителях Team Group Dark L3 используется флэш-память MLC NAND и контроллеры Phison PS3108-S8

    19:14

    Представлен смартфон Moto G с невероятным соотношением цены и качества: Смартфон Moto G стоит всего $180

    19:0545

    В серию блоков питания Chieftec Navitas вошли модели мощностью от 650 до 1250 Вт: Блоки питания серии Chieftec Navitas соответствуют требованиям спецификации ATX 2.3

    18:493

    Приложение «Штрафы ПДД» достигло отметки в 2 млн пользователей: Приложение содержит всю необходимую информацию, касающуюся дорожных знаков, разметки, правил дорожного движения и штрафов за их нарушение.

    17:58

    Jolla сообщила о сотрудничестве с Nokia и Яндексом: На смартфоны со Sailfish OS будет предустановлен магазин приложений от российской компании.

    17:53

    Планшетный компьютер Evga Tegra Note 7, построенный на платформе Nvidia Tegra 4, уже можно заказать в США: Evga Tegra Note 7, кроме соответствующей надписи на тыльной панели, ничем не отличается от референсного планшета Nvidia Tegra Note

    17:3917

    В конструкцию охладителя 3D-карты Club 3D Radeon R9 270 royalQueen включены две тепловые трубки: Данные о цене 3D-карты Club 3D Radeon R9 270 royalQueen производитель не приводит

    16:581

    Портативные акустические системы Panasonic SC-NA10 и SC-NA30 работают автономно до 20 часов: Модель Panasonic SC-NA10 выпускается черного и серебристого цветов

    16:459

    Leap Reader переведёт язык жестов в текст: Leap Reader позволит людям понять немых

    16:356

    Высота процессорного охладителя Silverstone Argon AR04 составляет всего 23 мм: Кулер Silverstone Argon AR04 получил две тепловые трубки

    14:549

    Ассортимент HIS пополнили две 3D-карты серии Radeon R9 270 iPower IceQ X2: HIS разгоняет 3D-карту Radeon R9 270

    12:411

    Sapphire оснащает 3D-карту Radeon R9 270 охладителем Dual-X: Карта Sapphire Radeon R9 270 Dual-X будет стоить менее $150

    12:211

    Представлена 3D-карта AMD Radeon R9 270: Основой AMD Radeon R9 270 служит 28-нанометровый GPU Curacao

    11:528

    ooVoo v.3.6.0 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    11:30

    J. River Media Center v.19.0.067 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    10:55

    Kerio Control Firewall v.8.2.0 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    10:20

    McAfee AVERT Stinger v.12.1.0.627 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    09:45

    Sticky Password FREE v.6.0.14 - бесплатная программа управления паролями: Бесплатная версия программы управления паролями

    09:105

    Доля Android на рынке мобильных ОС впервые перевалила за 80%: Поставки устройств с ОС Windows Phone за год возросли на 156%

    09:0098

    Смартфон Gigabyte GSmart Simba SX1 располагает двумя радиомодулями с поддержкой режима Dual SIM Dual Active: Смартфон Gigabyte GSmart Simba SX1 умеет связывать в конференцию вызовы с разных карт SIM

    09:0018

    Recuva v.1.49 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    08:35

    Белый 24-дюймовый монитор AOC e2451Fh оценен в 189 евро: AOC e2451Fh построен на панели типа TN

    08:3025

    Датчик изображения Toshiba T4K35 с пикселями размером 1,12 мкм предназначен для мобильных устройств: Разрешение датчика изображения Toshiba T4K35 равно 8 Мп

    08:304

    Флэшка Apacer AH172 с мягким корпусом оснащена разъемом micro-USB: Накопители Apacer AH172 доступны объемом 8, 16 и 32 ГБ в двух цветовых вариантах

    08:0011

    Автоматическое резервное копирование серверов в программе Handy Backup: Новософт дополнила линейку продуктов Handy Backup универсальным решением для бэкапа серверов

    08:00

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