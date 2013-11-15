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    15 ноября 2013

    Суперкомпьютер IBM Watson станет облаком: IBM собирается дать разработчикам ПО доступ к когнитивному API суперкомпьютера IBM Watson

    22:4611

    Слухами Гавайи полнятся — разблокировка Radeon R9 290 и двухпроцессорный ускоритель на паре GPU Hawaii: AMD готовит монструозную видеокарту Vesuvius

    21:5817

    Intel планирует открыть фирменные розничные магазины: Фирменные магазины Intel будут временными

    21:1613

    Смартфон Jolla поступит в продажу 27 ноября: Смартфон Jolla с 27 ноября станет доступен к продаже в Хельсинки (Финляндия) по цене 399 евро.

    21:0713

    Поставки смартфонов YotaPhone с двумя экранами начнутся в декабре : Смартфон YotaPhone с двумя экранами весит 140 г

    20:277

    Хромбук Acer C720 с 2 ГБ оперативной памяти можно приобрести за $200: Хромбук Acer C720 подешевел на $50 за счёт уменьшенного количества памяти

    19:219

    Однокристальные платформы Intel Cherry Trail получат новую графику Gen8: SoC Intel Cherry Trail будут производиться по 14-нанометровому техпроцессу

    18:435

    В накопителях Kingston Digital DataTraveler Vault Privacy 3.0 с интерфейсом USB 3.0 реализовано аппаратное шифрование данных: Размеры накопителей Kingston Digital DataTraveler Vault Privacy 3.0 — 78 x 22 x 12 мм

    17:163

    Сумму выплаты в споре Apple и Samsung будут определять медсестра, ученый-медик, управляющий недвижимостью, фармацевт, учитель-пенсионер и психотерапевт: Apple может попытаться получить с Samsung больше миллиарда долларов

    16:4438

    Внешний накопитель WD My Passport Air объемом 1 ТБ оформлен в стиле компьютеров Apple Mac: Внешний накопитель WD My Passport Air объемом 1 ТБ оснащен интерфейсом USB 3.0

    15:333

    Планшетный ПК Philips Amio оценён в 100 евро: Планшетный ПК Philips Amio получил двухъядерную SoC с частотой 1,5 ГГц

    15:2912

    Слух: часы Apple iWatch будут предложены в женском и мужском вариантах: Выпуск умных часов Apple iWatch ожидается в 2014 году

    13:0030

    Флэш-накопитель Silicon Power Blaze B30 оснащен интерфейсом USB 3.0: Размеры накопителя Blaze B30 равны 53,7 x 18,0 x 10,3 мм

    12:321

    SUPER 2013 Build 58 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    12:051

    Сетевое хранилище WD My Cloud EX4 рассчитано на четыре накопителя: В хранилище WD My Cloud EX4 используются жесткие диски серии WD Red

    12:0110

    GPU Caps Viewer v.1.19.0 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    11:30

    Ключевые выступления с третьего дня саммита разработчиков AMD APU13: Oculus VR: Ключевые выступления с третьего дня саммита разработчиков AMD APU13: Oculus VR

    11:2222

    Ключевые выступления с третьего дня саммита разработчиков AMD APU13: Sony: Ключевые выступления с третьего дня саммита разработчиков AMD APU13: Sony

    11:125

    ChrisTV v.5.80 - программа для просмотра TV-передач на компьютере: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    10:55

    DVDStyler v.2.6 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    10:20

    G.Skill представила память для ноутбуков, функционирующую на частоте 2133 МГц при напряжении 1,35 В: Новая память SO-DIMM G.Skill не требует настроек BIOS

    10:001

    Iobit Uninstaller v.3.1.0 - бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows: Бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows

    09:45

    Знакомство с Visual Studio 2013 и Visual Studio Online: Visual Studio Online позволит легко создавать мульти-платформенные приложения для широкого спектра устройств и сервисов, которые могут работать как в локальных, так и облачных средах

    09:102

    Asus готовит двухпроцессорную видеокарту Mars 760: Адаптер Asus Mars 760 будет располагать парой GPU GK104

    09:001

    NVIDIA CUDA 6 упрощает параллельное программирование: Унифицированная память, интегрируемые библиотеки и другие новшества для разработчиков приложений с GPU-ускорением

    08:353

    Compal в будущем году рассчитывает отгрузить 40 млн. ноутбуков : Сенсорные ноутбуки, по мнению руководства Compal, продолжат пользоваться ограниченным спросом

    08:007

    Panda Gold Protection теперь включает защиту для BlackBerry: Теперь антивирус для домашних пользователей Panda Gold Protection поддерживает не только Windows, Android, iOS, но и Blackberry

    08:00

    Датчики изображения OmniVision OV2680 и OV2685 разрешением 2 Мп предназначены для мобильных устройств : Серийный выпуск датчиков изображения OmniVision OV2680 и OV2685 должен начаться в первом квартале 2014 года

    07:301

    Toshiba начинает поставки датчиков изображения TCM5126GBA для автомобильных камер: К достоинствам датчика изображения Toshiba TCM5126GBA производитель относит поддержку HDR

    07:004

    Apple выделит на развитие производства 10,5 млрд. долларов : Увеличивать вложения в производство Apple заставляет возрастающая конкуренция

    02:52122

    VTX3D представила 3D-карты R9 270X X-Edition и R9 270 X-Edition : 3D-карте VTX3D R9 270X X-Edition достался кулер с двумя вентиляторами, R9 270 X-Edition — с одним

    00:052

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