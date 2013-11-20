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    20 ноября 2013

    Qualcomm анонсирует модем 3G/LTE четвертого поколения Gobi 9x35 с поддержкой Global 4G LTE Advanced и приемопередатчик WTR3925: Модем Qualcomm Gobi 9x35 поддерживает скорость до 300 Мбит/с

    23:381

    Представлена SoC Qualcomm Snapdragon 805 с CPU Krait 450 и GPU Adreno 420, поддерживающим видео Ultra HD: В настоящее время доступны ознакомительные образцы Snapdragon 805

    20:1059

    Kingsoft free Office 5.81 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    20:082

    Обновление приложения Flickr 2.1.3 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    20:03

    Facebook обновила Messenger 3.0.1 для iOS: Facebook Messenger представляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    20:01

    Dropbox 2.3.11 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    19:55

    Opera 18 доступна для планшетов на Android: Каждая деталь пользовательского интерфейса была тщательно продумана разработчиками браузера.

    19:55

    Новая версия BSPlayer для Android : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    19:52

    Bitcasa 2.2 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    19:49

    Новая версия клиента Twitter 5.13 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    19:47

    Новая версия Adobe Reader для Android : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    19:43

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.03 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    19:42

    Nintendo готовится выйти на рынок планшетных ПК: Nintendo разрабаывает планшет для детей с развивающими играми

    19:395

    LSI представила семейство контроллеров для SSD SandForce SF3700: В состав линейки LSI SandForce SF3700 вошли четыре модели — SF3719, SF3729, SF3739 и SF3759

    19:383

    Начались продажи планшетного компьютера Toshiba Excite 7 AT7-A8: Цена планшета Toshiba Excite 7 AT7-A8 составляет 170 долларов

    19:304

    В магазине Google Play появилось беспроводное зарядное устройство для смартфонов и планшетов Nexus: Беспроводное зарядное устройство Google Nexus Wireless Charger стоит $50

    18:5814

    В серию систем жидкостного охлаждения Cooler Master Nepton вошли модели 140XL и 280L: Системы жидкостного охлаждения Cooler Master Nepton 140XL и 280L предназначены для охлаждения процессоров

    18:34

    Компания Oppo планирует выпустить бюджетный смартфон Oppo R833T с фирменной оболочкой Color OS 1.0: Цена смартфона Oppo R833T составит 160 долларов

    17:234

    Нетбук Lenovo ThinkPad X140e оснащён влагозащищённой клавиатурой и акселерометром: Мобильный ПК Lenovo ThinkPad X140e успешно прошёл испытания системы стандартов министерства обороны США (MIL-SPEC)

    16:1715

    SK Hynix первой освоила массовый выпуск флэш-памяти типа MLC NAND по нормам 16 нм: Плотность первых чипов флэш-памяти MLC NAND, выпускаемых SK Hynix по нормам 16 нм, равна 64 Гбит

    16:0410

    Cypress отмечает 50% скидкой на наборы для разработчиков отгрузку миллиардного контроллера емкостных сенсорных экранов CapSense: По подсчетам Cypress, отгружен миллиардный контроллер емкостных сенсорных экранов CapSense

    15:30

    OWC добавляет в оснащение массивов накопителей Mercury Elite Pro Qx2 интерфейс USB 3.0: Массивы накопителей OWC Mercury Elite Pro Qx2 доступны объемом от 4 до 16 ТБ

    15:08

    Представлена первая полноценная восьмиядерная однокристальная платформа MediaTek MT6592: SoC MediaTek MT6592 располагает восьмью ядрами Cortex-A7

    14:2634

    Amlogic первой интегрирует в однокристальную систему шестиядерный GPU ARM Mali-450: Однокристальные системы AML8726-M8 можно будет встретить в потребительской электронике уже в будущем году

    14:122

    Vinyet — создание социальных видеороликов: Приложение Vinyet ориентировано на тех, кто снимает и загружает собственные видеоролики на Vine, Instagram, Facebook.

    13:59

    Флэш-накопитель PNY Wave 3.0 оснащен интерфейсом USB 3.0: Конструкция PNY Wave 3.0 с выдвижным разъемом USB устраняет риск потери защитного колпачка

    13:509

    Camtasia Studio v.8.2.0 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    13:50

    Motorola Droid, Atrix и Electrify будут обновлены до Android 4.4: Эта версия Android была оптимизирована для работы с устаревшими смартфонами и планшетами

    13:412

    Cross-Sync позволяет объединять адаптеры HighPoint RocketRAID 2720C2 попарно, получая 16 портов SAS/SATA 6 Гбит/с для массивов RAID: Представлен адаптер HighPoint RocketRAID 2720C2 с восемью портами SAS/SATA 6 Гбит/с, оснащенный интерфейсом PCI Express x8

    13:28

    Ноутбук HP TouchSmart 10 оснащается APU Temash и сенсорным дисплеем: Ноутбук HP TouchSmart 10 стоит всего $300

    13:273

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.12.0 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    13:15

    PicEdit v.3.70 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    12:401

    Ультрабук Toshiba Dynabook Kira V634 весит 1,12 кг и работает без подзарядки батареи 22 часа: Основой ультрабука Toshiba Dynabook Kira V634 служит процессор Intel Core четвертого поколения

    12:2816

    SyncBackSE v.6.5.15 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    12:05

    CurrPorts v.2.10 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    11:30

    AIDA64 Extreme Edition v.4.00 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    10:553

    Внешний оптический привод Samsung SE-B18AB рассчитан на щелевую загрузку дисков: Внешний оптический привод Samsung SE-B18AB оснащен интерфейсом USB 3.0

    10:3013

    PDF Shaper v.2.0 - бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF: Бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF

    10:201

    Смартфон ZTE Nubia Z7 получит огромный дисплей и 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон ZTE Nubia Z7 будет оснащаться 3 ГБ оперативной памяти

    10:0213

    SnagIt v.11.3.0 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    09:45

    Руководители Samsung и ARM обсуждали будущие 64-разрядные процессоры: Представитель ARM предположил, что в ближайшие два года могут появиться 128-разрядны мобильные процессоры

    09:3042

    Microsoft открыла современный Центр по борьбе с киберпреступностью: Корпорация Microsoft объявила об открытии Центра по борьбе с мировой киберпреступностью

    09:102

    Семейство устройств MSI Gaming пополнится материнской платой формата Mini-ITX и миниатюрной видеокартой: Новая видеокарта MSI Gaming может похвастаться короткой печатной платой

    09:007

    Вышло обновление интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 6.2: «Доктор Веб» сообщает об обновлении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk версии 6.2

    08:35

    Seagate выпускает четырехдисковое сетевое хранилище Business Storage Windows Server: Четырехдисковое сетевое хранилище Seagate Business Storage Windows Server поставляется в нескольких вариантах объема

    08:005

    Free Screen Recorder - бесплатное приложение для записи видео с Рабочего стола Windows: Бесплатное приложение для записи видео с Рабочего стола Windows

    08:00

    Опубликованы спецификации OpenVX 1.0, открывающие путь к кроссплатформенному ускорению приложений машинного зрения : Спецификации OpenVX 1.0 доступны на сайте Khronos Group

    07:306

    SP/ Silicon Power Thunder T11 — карманный SSD с интерфейсом Thunderbolt: Производитель предоставляет на Thunder T11 три года гарантии

    07:007

    В скором времени в продажу поступит планшетный компьютер Toshiba REGZA AT374/28K: Планшет Toshiba REGZA AT374/28K станет доступен в Японии с 22 ноября по цене 298 долларов

    06:306

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