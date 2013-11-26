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    26 ноября 2013

    NPD DisplaySearch: каждый десятый ноутбук, произведенный в текущем году, оснащен сенсорным экраном: К концу года доля сенсорных ноутбуков достигнет 11%

    22:1216

    Смартфон Gionee Elife E7 основывается на платформе Snapdragon 800 (MSM8974AC) с частотой 2,5 ГГц: Смартфон Gionee Elife E7 получил 3 ГБ оперативной памяти

    21:426

    Tesoro Technology анонсирует продажи клавиатур Lobera и Lobera Supreme: Клавиатуры Lobera и Lobera Supreme стоят 79 и 119 евро соответственно

    21:20

    Монитор I-O Data LCD-AD221PEB поддерживает технологию PoE: Монитор I-O Data LCD-AD221PEB построен на базе панели размером 21,5 дюйма

    20:586

    Компания Synology представила NAS для офиса и рабочих групп RackStation RS814 : Основой NAS Synology RackStation RS814 служит двухъядерный процессор Marvell Armada XP

    19:488

    Samsung продала всего 10 000 смартфонов Galaxy Round: Смартфон Samsung Galaxy Round продаётся очень плохо

    19:3036

    QNAP HS-210 — домашний сетевой накопитель с пассивной системой охлаждения: QNAP HS-210 рассчитан на два накопителя

    19:2310

    Toshiba начинает поставки датчиков изображения T4K71 типа CMOS с обратной засветкой и пикселями размером 1,12 мкм: Датчик изображения Toshiba T4K71 оснащен встроенной схемой шумоподавления

    19:083

    Моноблочный ПК MSI AP200 оснащается процессорами Intel Haswell и 20-дюймовым дисплеем: Моноблочный ПК MSI AP200 располагает шестью портами USB

    18:282

    В Nokia считают, что планшету iPad Air не хватает клавиатуры и емкой батареи: Nokia активно продвигает планшет Lumia 2520

    18:1829

    Корпус Akasa Newton H предназначен для мини-ПК Intel NUC: Данных о цене и сроке начала продаж Akasa Newton H нет

    16:3910

    Механическая клавиатура Ozone Strike Pro адресована любителям игр: В игровом режиме клавиатуры Ozone Strike Pro блокируется клавиша Win

    15:527

    PCTEL выпускает компактные антенны Wi-Fi, работающие в двух диапазонах: Антенны PCTEL WLP2458NGP и BMHOD2458IP работают в диапазонах 2,4 и 5 ГГц

    15:061

    Разогнанная 3D-карта PowerColor PCS+ R9 270X поддерживает подключение устройства Turbo Timer : Тактовая частота GPU PowerColor PCS+ R9 270X увеличена с 1000 до 1060 МГц

    13:406

    EK Water Blocks представила водоблок для 3D-ускорителя Nvidia GeForce GTX 780 Ti: EK Water Blocks анонсировала водоблок для Nvidia GeForce GTX 780 Ti по цене 100 евро

    13:31

    Появилось изображение телефона Nokia Normandy и еще одной модели семейства Asha: Nokia Normandy — попытка перенести дизайн семейства Lumia на аппараты Asha

    12:307

    Утилита полного удаления антивируса Microsoft Security Essentials с компьютера: Утилита полного удаления антивируса от Microsoft

    11:307

    Cain & Abel v.4.9.47 - бесплатная утилита восстановления паролей: Бесплатная утилита восстановления паролей

    10:551

    Zortam Mp3 Media Studio v.17.00 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    10:20

    MediaTek разработала технологию Hot Knot, которая выступит конкурентом NFC, и уже реализовала её в платформе MT6592: Технология MediaTek Hot Knot является аналогом NFC

    10:0029

    Combined Community Codec Pack (CCCP) 2013.11.24 - небольшой сборник кодеков для просмотра видео: Небольшой сборник кодеков для просмотра видео

    09:451

    Смартфон Huawei Honor 4: новые подробности: В оснащении Huawei Honor 4 две камеры — разрешением 13 и 5 Мп

    09:454

    Новые модули памяти Kingston HyperX Predator функционируют на частоте 2800 МГц: Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X представлены парой модулей объёмом по 4 ГБ

    09:304

    Barnes & Noble готовит новый планшет на платформе Nvidia Tegra 4: Barnes & Noble BNTV800 основывается на Tegra 4

    09:308

    Photo Magician v.2.3.7.0 - бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    09:10

    Image Tuner v.4.3 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    08:35

    В следующем году умные часы появятся и у ZTE: Первая версия умных часов ZTE будет совместима только со смартфонами китайской компании

    08:009

    Active SMART v.2.95 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилиты для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    08:00

    Стартовали продажи мониторов Dell UltraSharp UP3214Q и Dell UltraSharp U2414H: Мониторы Dell UltraSharp UP3214Q и Dell UltraSharp U2414H оценены в 3500 и 350 долларов соответственно

    07:4015

    Чёрные «умные» часы Qualcomm Toq стали доступны для предварительного заказа: Цена устройства Qualcomm Toq составляет 350 долларов

    06:0021

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