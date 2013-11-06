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    6 ноября 2013

    Возможно Sony выпустит планшет, аналогичный по характеристикам смартфону Xperia Z Ultra: Sony готовит модификацию смартфона Xperia Z Ultra без модуля голосовой связи

    20:196

    Seagate анонсировала жёсткие диски формата 2,5 дюйма объёмом 2 ТБ и толщиной 9,5 мм: Seagate представила самые тонкие мобильные HDD объёмом 2 ТБ

    19:4912

    Бывшие сотрудники HTC основали компанию Kazam и представили сразу семь смартфонов: Компания Kazam предлагает уникальные возможности техподдержки и сервиса

    19:2240

    Планшет Archos 101 XS 2 располагает присоединяемой клавиатурой и стоит $280: Планшет Archos 101 XS 2 получит четырёхъдерный процессор

    17:253

    Планшет Apple iPad Maxi с экраном размером около 12 дюймов выйдет весной будущего года: Foxconn уже тестирует планшеты Apple с большими экранами

    16:0244

    Процессорный охладитель Gelid Siberian Pro оценен в 10 евро: Процессорный охладитель Gelid Siberian Pro оснащен 92-миллиметровым вентилятором

    15:352

    Адаптер Icy Dock EZ-Fit Lite MB290SP-B позволяет установить в отсеке типоразмера 3,5 дюйма два накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Адаптер Icy Dock EZ-Fit Lite MB290SP-B стоит $8

    15:168

    Верховный суд Японии по вопросам интеллектуальной собственности отменил решение патентного бюро, касающееся одного из фундаментальных патентов технологии OLED: Глава компании UDC выразил удовлетворение решением суда

    14:497

    3D-карта Gigabyte GeForce GTX 780 Ti засветилась в Сети: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti (GV-N78TD5-3GD-B) является клоном референсной модели

    13:212

    Samsung планирует в 2015 году выпускать устройства со складными экранами : В краткосрочной перспективе Samsung сосредоточится на устройствах с криволинейными дисплеями

    13:0533

    Список кандидатов на должность главы Microsoft сузился до пяти человек, включая Элопа и Мулалли: Исходный список Microsoft состоял примерно из 40 кандидатов

    12:0227

    JAlbum v.11.6 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    11:301

    AIMP v.3.55 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    10:554

    lastpass v.3.0.0 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    10:201

    GIMP v.2.8.8 - качественный, бесплатный, мультиплатформенный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    09:451

    CrystalDiskMark v.3.0.5 - тестовая программа для сравнительного анализа быстродействия жестких дисков компьютера: Тестовая программа для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера

    09:101

    Водоблоки серии EK-FC R9-290X подойдут и для 3D-карт AMD Radeon R9 290: В зависимости от используемых материалов EK-FC R9-290X стоит от 92,95 до 105,95 евро

    09:005

    Смартфон ZTE Grand S Flex получил однокристальную платформу Qualcomm MSM8930 с поддержкой «мирового LTE»: Смартфон ZTE Grand S Flex оснащается пятидюйомвым дисплеем

    09:002

    CrystalDiskInfo v.6.0.1 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    08:35

    Усилитель Dialog Semiconductor DA7202 предназначен для звуковых подсистем ультрабуков и мобильных устройств: УНЧ класса D Dialog Semiconductor DA7202 выпускается в корпусе WLCSP

    08:306

    Компоненты для планшета iPad Air обходятся Apple дешевле компонентов iPad третьего поколения: Стоимость компонентов iPad Air варьируется в пределах от $274 до $361 в зависимости от модели

    08:0046

    Amazon Web Services разворачивает доступ к NVIDIA GRID GPU: Компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу, могут теперь арендовать графические процессоры NVIDIA GRID и предоставлять доступ к требовательным к графике приложениям на удаленных устройствах

    08:00

    Флэш-накопитель Kingston Digital DataTraveler Mini 3.0 в металлическом корпусе оснащен интерфейсом USB 3.0: Накопители Kingston Digital DataTraveler Mini 3.0 выпускаются объемом 16, 32 и 64 ГБ

    08:004

    Rockchip лицензирует процессорные ядра ARM Cortex-A57, Cortex-A53 и Cortex-A12: Rockchip расширяет сотрудничество с ARM, лицензируя GPU ARM Mali и процессоры на архитектуре ARMv8-A и ARMv7-A

    07:303

    Active-Semi называет ACT2800 первыми в отрасли однокристальными решениями для мобильных батарей: Мобильные батареи на базе ACT2800 позволяют увеличить время автономной работы смартфонов и планшетов

    06:00

    Квартальный доход HTC за год сократился с 2,4 до 1,6 млрд. долларов: Третий квартал 2013 года стал первым убыточным кварталом в истории HTC

    03:459

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