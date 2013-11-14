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    14 ноября 2013

    AMD выпускает профессиональную 3D-карту с 12 ГБ памяти: Видеокарта AMD FirePro S10000 оснащается пассивной системой охлаждения

    23:1411

    3D-карта Gigabyte GV-R927OC-2GD разогнана производителем на 50 МГц: Для охлаждения 3D-карты Gigabyte GV-R927OC-2GD используется кулер WindForce 2X

    22:583

    Смартфон Samsung I8800 Redwood с ОС Tizen замечен в результатах теста BrowserMark 2: Samsung I8800 Redwood набирает 2828 баллов в тесте BrowserMark 2

    22:40

    Третий день саммита разработчиков AMD APU13 — новый графический API Mantle: На AMD APU13 выступили три компании, которые уже используют Mantle в работе

    22:0017

    В корпусе Cooler Master Silencio 652 могут быть установлены две системы водяного охлаждения: Цена модели Cooler Master Silencio 652 составляет 84 евро

    22:005

    Представлена шестая версия платформы параллельных вычислений Nvidia CUDA: По мнению Nvidia, CUDA 6 максимально упрощает параллельное программирование

    19:3012

    Samsung планирует выпуск смартфона Galaxy, «обернутого экраном»: Дата выпуска смартфона Samsung Galaxy, «обернутого экраном», пока неизвестна

    18:5871

    Беспроводная мышь Buffalo BSMBB16 подключается к ПК напрямую без адаптера Bluetooth : Мышь Buffalo BSMBB16 подключается к ПК по соединению Bluetooth 3.0

    18:2710

    Специалисты iFixit разобрали планшет Apple iPad mini с дисплеем Retina: Планшет Apple iPad mini с дисплеем Retina Display получил два из десяти баллов за ремонтопригодность

    13:5052

    IObit Malware Fighter v.2.2.0 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    13:15

    DownloadStudio v.9.0.3.0 - диспетчера загрузок из Интернет: Диспетчер загрузок из Интернет

    12:40

    Comodo Personal Firewall v.6.3 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    12:054

    Объем карт памяти Toshiba FlashAir с поддержкой беспроводных локальных сетей достиг 32 ГБ: В картах памяти Toshiba FlashAir с поддержкой беспроводных локальных сетей появился новый режим «Сквозное подключение к Интернету»

    11:354

    FlvPlayer4Free v.5.3.0.0 - бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов: Бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов

    11:30

    Eusing Free Registry Cleaner v.3.3 - бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    10:55

    FastStone Image Viewer v.4.9 - программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобным интерфейсом

    10:204

    Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) v.4.1 - служебная программа, которая предотвращает эксплуатирование уязвимостей в программном обеспечении: Служебная программа, которая предотвращает эксплуатирование уязвимостей в программном обеспечении

    09:45

    Microsoft анонсировала Microsoft Dynamics CRM 2013: Microsoft запускает в России Microsoft Dynamics CRM 2013

    09:101

    Компания Xfx пополнила свой ассортимент одним вариантом ускорителя Radeon R9 270: Карта Xfx Radeon R9 270 оснащается СО с парой вентиляторов

    09:003

    Зараженные сайты раздают троянца для подмены поисковых запросов: «Доктор Веб» сообщает об активном распространении вредоносных программ семейства Trojan.Hiloti

    08:35

    "Похудеть без диеты" для Android поможет избавиться от лишнего веса: В Google Play появилось обновленное приложение "Похудеть без диет" для Android

    08:00

    Продажи мобильного ПК HP Chromebook 11 временно приостановлены: Ноутбук HP Chromebook 11 больше не доступен к продаже из-за проблем с прилагаемым зарядным устройством

    06:3527

    В Сети появилась информация о цене и камере смартфона Vivo Xplay 3S: Цена смартфона Vivo Xplay 3S с 32 ГБ встроенной флэш-памяти составит около 606 долл.

    06:007

    AMD напомнила о технологии DockPort, построенной на использовании интерфейсов USB 3.0 и DisplayPort 1.2: Технология DockPort дает возможность подключать к ноутбуку до четырех мониторов и другие периферийные устройства

    04:4542

    В APU AMD Beema и Mullins будет встроен процессор безопасности на ядре ARM Cortex-A5: Cилами процессора на ядре ARM Cortex-A5 в APU AMD Beema и Mullins будет реализована поддержка технологии ARM TrustZone

    04:1512

    APU AMD Beema и Mullins более чем вдвое превзойдут своих предшественников по энергетической эффективности : К особенностям систем на базе APU AMD Beema и Mullins будет относиться поддержка технологии AMD DockPort

    03:157

    3D-карта PowerColor R9 270 OC разогнана производителем, но лишь символически: Карта PowerColor R9 270 OC оснащена 2 ГБ памяти GDDR5

    03:10

    В 2014 году AMD выпустит APU Kaveri, Beema и Mullins: Наименьшим энергопотреблением будут характеризоваться APU Mullins

    02:1528

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