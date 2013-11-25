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    25 ноября 2013

    В Сети появилось живое фото iPad mini с дактилоскопическим датчиком Touch ID: Подлинность фотографии iPad mini с сенсором отпечатков пальцев источник подтвердить не может

    23:598

    Quanta прочат роль сборщика больших планшетов iPad: За контракт на выпуск часов Apple iWatch борются Quanta, Inventec или Foxconn Electronics

    23:107

    Системная плата типоразмера Mini-ITX MSI H87I AC стоит чуть больше 100 евро: MSI H87I AC оснащена адаптером, обеспечивающим связь Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 4.0

    20:059

    Apple подтвердила приобретение PrimeSense: Как Apple распорядится разработками PrimeSense — пока неизвестно

    19:0520

    Новое устройство компании HTC набирает в тестовом пакете AnTuTu 36532 балла: Устройство с модельным номером HTC 0P6B120 скорее всего является смартфоном HTC M8

    18:2013

    По итогам года поставки смартфонов Huawei могут превысить планку в 55 млн устройств: Пик спроса приходится на модели Ascend P6 и Ascend D2

    16:0914

    WD Black² — твердотельный накопитель и жесткий диск в одном изделии: В WD Black² не используются алгоритмы кэширования

    15:3880

    Смартфон Goophone N3 с экраном Full HD размером 5,7 дюйма, построенный на восьмиядерной SoC MT6592, стоит $300: Тактовая частота процессора MT6592 равна 1,7 ГГц

    13:4513

    Springpad 4.5.0 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    13:41

    2x Battery 2.73 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    13:11

    Компания TCL планирует выпустить смартфон TCL Idol X+ с восьмиядерным процессором MediaTek MT6592: Компания TCL Corporation планирует выпустить свой новый флагман TCL Idol X+, который продолжит линейку Idol

    13:023

    По подсчетам JPR, рынок 3D-карт за год сократился на 17%: Рынок графических решений для ПК продолжает сокращаться

    12:4018

    Universal Viewer (ATViewer) v.6.5.6 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    12:401

    Смартфон Samsung Galaxy Grand 2 получил дисплей диагональю 5,25 дюйма разрешением 1280 х 720 точек: Смартфон Samsung Galaxy Grand 2 во всём превосходит первую модель

    12:2414

    В 2014 году MediaTek выпустит 6-8 процессоров для планшетов, включая восьмиядерные модели: По имеющимся оценкам, в текущем году MediaTek отгрузит более 20 млн. процессоров для планшетов

    12:1017

    Active@ UNDELETE v.9.0 - программа для восстановления удаленных данных и потерянной информации: Программа для восстановления данных и информации

    12:05

    PlayOn v.3.8 - программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства: Программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства

    11:301

    Free Any Burn v.1.6 - бесплатная утилита для записи дисков и осуществления других операций с ними: Бесплатная утилита для записи дисков и других операций с ними

    10:55

    Any Video Converter v.5.50 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:20

    MediaInfo v.0.7.65 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    09:45

    Ares Galaxy v.2.2.6 - бесплатная программа для обмена файлами любых типов: Бесплатная программа для обмена файлами любых типов

    09:10

    VideoInspector v.2.6.0 - утилита, отображающая детальную информацию о видео-файлах: Утилита, отображающая детальную информацию о видео-файлах

    08:35

    Японскими специалистами создан тонометр ICMe, надеваемый на палец и работающий в паре со смартфоном: Датчик артериального давления помогает следить за состоянием здоровья

    08:0027

    37% пользователей боятся проводить операции с деньгами на мобильных устройствах: Более трети российских пользователей опасаются совершать электронные платежи при использовании смартфона или планшета

    08:003

    Радиочастотный блок Microchip SST12LF09 работает в полосе 2,4 Ггц, поддерживая Wi-Fi и Bluetooth: В блоке Microchip SST12LF09 интегрирован усилитель мощности, малошумящий усилитель и антенный коммутатор

    07:001

    Планшетный компьютер Ematic EGQ307 с семидюймовым дисплеем можно приобрести по цене 100 долл.: Планшет Ematic EGQ307 получил дисплей диагональю 7 дюймов разрешением 1024 x 600 пикселей

    06:455

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