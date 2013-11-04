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    4 ноября 2013

    Прайс-лист компании Intel пополнился шестью мобильными процессорами: Новые мобильные процессоры Intel стоят по $132

    22:4311

    Появились изображения 3D-карты Nvidia GeForce GTX 780 Ti и результаты тестов производительности : Тесты Nvidia GeForce GTX 780 Ti были проведены с использованием системы на процессоре Intel Core i7-4960X

    21:448

    HP анонсировала три планшета на платформе Allwinner A31S: Среди новинок - две семидюймовые и одна восьмидюймовая

    20:598

    Смартфон Samsung Z9005, работающий под управлением Tizen, стал героем видеоролика: Смартфон Samsung Z9005 предназначен для разработчиков

    20:305

    Микросхема NXP TFA9895 призвана сделать звук в мобильных устройствах ещё лучше: Микросхема NXP TFA9895 использует технологию акустической обратной связи

    20:278

    В блоке EK Water Blocks DCP 4.0 X-RES помпа совмещена с резервуаром для охлаждающей жидкости: Цена EK-DCP 4.0 X-RES с помпой — 89,41 евро

    20:08

    Arduino-совместимая плата Intel Galileo доступна для предзаказа по цене 57 евро: Платы Intel Galileo используются в нескольких проектах

    19:358

    BlackBerry уже не продается: BlackBerry рассчитывает на нового генерального директора и вливание в размере 1 млрд. долларов

    19:2914

    Толщина корпуса смартфона Newman K18, напоминающего Sony Xperia Z, составляет 6,17 мм: Смартфон Newman K18 получит дисплей (OGS) диагональю пять дюймов разрешением Full HD

    18:413

    Лицензионное соглашение между Samsung и Nokia продлено на пять лет, о сумме стороны условились договориться потом: Патенты Nokia останутся у компании даже после завершения сделки с Microsoft

    17:506

    Toshiba инвестирует в СП Kingston Solutions : Toshiba получит 9% совместного предприятия Kingston Technology и Phison Electronics

    16:55

    Компания SEL продемонстрировала гибкие дисплеи с минимальным радиусом кривизны: Дисплеи SEL CAAC имеют диагональ 3,4 либо 5,4 дюйма

    16:0812

    Ассортимент PowerColor пополнила разогнанная 3D-карта R9 290 OC: Видеокарта PowerColor R9 290 OC оснащена видеовыходами DL DVI-D (две штуки), HDMI и DP

    16:051

    AMD раскрыла характеристики гибридных процессоров E1-2200, E2-3800 и A4-5100 семейства Kabini: AMD E1-2200 и A4-5100 отличаются от моделей E1-2100 и A4-5000 лишь увеличенной на 50 МГц тактовой частотой

    12:508

    Тайваньские поставщики компонентов подтверждают намерение Samsung выпустить планшеты с экранами размером 12,2 дюйма: Выпуск планшетов Samsung с экранами размером 12,2 дюйма начнется до конца этого года

    12:4127

    Видео дня: специалисты Holst Centre интегрировали LED и OLED в ткань: Чтобы интегрировать светодиоды в ткань, специалисты Holst Centre использовали в качестве их основы металлическую фольгу

    12:1615

    Samyang выпускает четыре набора объективов для зеркальных камер, используемых для видеосъемки: Цены наборов объективов для зеркальных камер Samyang обещает назвать несколько позже

    11:514

    За год Sony удалось нарастить продажи смартфонов на 39,3%, а вот продажи камер сократились на 6,9%: Компания Sony опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 сентября 2013 года

    11:366

    FreeFileSync v.5.23 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    10:55

    HP обвиняет производителей оптических приводов в сговоре: Компания Hewlett-Packard подала иск против семи производителей оптических приводов

    10:2932

    EarthView v.4.3.5 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    10:202

    AT&T планирует купить крупнейшего европейского оператора сотовой связи: В будущем году AT&T может купить компанию Vodafone

    10:148

    По подсчетам Strategy Analytics, доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 35,2%, доля Apple сократилась до 13,4%: По подсчетам аналитиков Strategy Analytics, всего за третий квартал 2013 года было отгружено 251,4 млн. смартфонов

    09:559

    Freemake Video Downloader v.3.6.0.0 - бесплатная программа для скачивания видео из Сети: бесплатная программа для скачивания видео из Сети

    09:453

    Gigabyte GA-C1037UN-EU – набор из системной платы Mini-ITX и процессора Intel Celeron 1037U: Gigabyte GA-C1037UN-EU обходится пассивным охлаждением

    09:158

    LibreOffice v.4.1.3 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    09:101

    8-дюймовый планшет Google Nexus засветился на фото? : Судя по фото, запечатленный на одной из картинок сайта Android.com планшет не является ни моделью Nexus 7, ни моделью Nexus 10

    09:004

    Корпус для ПК Thermaltake Urban T31 оснащен доком для накопителей с интерфейсом SATA: Корпус для ПК Thermaltake Urban T31 относится к категории Mid-Tower

    09:001

    KeePass Password Safe v.2.24 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    08:353

    Консорциум Rockstar подал иски против Google, Samsung, LG Electronics, HTC, Huawei, Asus, Pantech и ZTE : В консорциум Rockstar входят компании Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson и Sony

    08:3032

    MediaTek отчиталась за третий квартал 2013 года: выручка выросла на 17,2%: Валовая прибыль Mediatek в третьем триместре достигла 43,9%

    08:209

    HWMonitor v.1.2.4 - утилита мониторинга основных параметров состояния работы ПК: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    08:00

    Скоро может быть представлен объектив HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR : До конца 2013 года Pentax представит два объектива

    08:004

    Полноразмерные наушники Monster DNA Pro обеспечивают высокую степень звукоизоляции: Наушники Monster DNA Pro доступны по цене 300 долларов

    07:403

    Nikon продолжает публиковать видеоролики, посвященные новой полнокадровой фотокамере: Новая камера Nikon внешне напоминает популярный пленочный аппарат Nikon FM2

    07:302

    Ассортимент Thermaltake пополнил корпус для ПК Urban T21: Корпус для ПК Thermaltake Urban T21 относится к категории mid-tower

    07:002

    Устройство Plair 2 подключается к телевизору и позволяет передавать потоковое видео из Сети : Цена устройства Plair 2 составляет 49 долларов

    06:502

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