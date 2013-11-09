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    9 ноября 2013

    Качественное изображение дает наглядное представление о том, как выглядит бюджетный смартфон Motorola Moto G: Motorola Moto G в плане дизайна является уменьшенной копией модели Moto X

    20:4011

    В серию Buffalo SSD-WAT вошли внешние твердотельные накопители объемом до 1 ТБ с интерфейсом Thunderbolt: Цена модели Buffalo SSD-WA1.0T примерно равна $1920

    17:105

    Компания Qualcomm отчиталась за последний квартал 2013 финансового года и год в целом: Доход Qualcomm за 2013 финансовый год составил 24,87 млрд. долларов

    16:059

    В случае отказа от сделки с Fairfax и другими кредиторами, BlackBerry придется выплатить 250 млн. долларов неустойки : Основную инвестицию в BlackBerry сделает Canso Investment Counsel

    15:398

    Слух: проблемы с дисплеями для планшетов iPad mini заставят Apple пойти на поклон к Samsung: Компания Sharp не оправдала высокое доверие

    15:0026

    Флагманские смартфоны Samsung в следующем году получат 64-разрядные процессоры и экраны WQHD: Улучшатся и камеры, их разрешение возрастет до 16 Мп

    14:22131

    Блоки питания Corsair CS мощностью от 450 до 750 Вт оснащены комбинированными кабельными системами: Производитель предоставляет на блоки питания серии Corsair CS три года гарантии

    14:085

    Внешний твердотельный накопитель Elgato Thunderbolt Drive+ развивает скорость до 420 МБ/с: Объем внешнего твердотельного накопителя Elgato Thunderbolt Drive+ равен 256 ГБ

    13:411

    Флэшки Buffalo RUF3-PW с интерфейсом USB 3.0 развивают скорость до 70 МБ/с: Флэш-накопители Buffalo RUF3-PW с интерфейсом USB 3.0 окрашены в светлые цвета

    13:205

    Thermalright обновляет процессорные охладители True Spirit 90M, True Spirit 120M и Macho 120: Цена True Spirit 90M равна 25 евро, True Spirit 120M — 30 евро, Macho 120 — 35 евро

    12:222

    Водоблоки EK-FC Titan (SE) несовместимы с 3D-картами Nvidia GeForce GTX 780 Ti, разработка совместимой модели уже идет: EK Water Blocks разрабатывает водоблок EK-FC780 GTX Ti

    08:004

    Датчик изображения OmniVision OV13850 разрешением 13 Мп предназначен для мобильных устройств: Оптический формат OV13850 — 1/3,06 дюйма

    07:303

    Микросхема ON Semiconductor LC898111AXB-MH предназначена для реализации функции стабилизатора изображения в смартфонах: В LC898111AXB-MH объединен контроллер и периферийные блоки, необходимые для построения стабилизатора

    07:00

    Sony выпускает на японском рынке планшет с электрофоретическим экраном формата A4: Цена планшета Sony с электрофоретическим экраном размером 13,3 дюйма примерно равна $1000

    01:5025

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