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    21 ноября 2013

    Разрешение экрана «большого iPad» составит 2712 х 2048 точек: Соотношение сторон экрана «большого iPad» по-прежнему составит 4:3

    23:0882

    Опубликованы подробности о процессорах Intel Xeon Phi Knights Landing: Продукты Intel Xeon Phi Knights Landing будут иметь производительность 3 TFLOPS

    21:4015

    Zopo анонсировала смартфон ZP998 на платформе MediaTek MT6592: Zopo ZP998 оценен в $300

    21:0914

    Штаб-квартира Nokia тоже достанется Microsoft: Сотрудники мобильного подразделения Nokia, вероятнее всего, перейдут на работу в Microsoft

    20:4516

    Однокристальная платформа LG Odin будет существовать в двух модификациях: SoC LG Odin будет иметь четырёхъядерную и восьмиядерную версии

    20:446

    Apple купила разработчика технологии, используемой в контроллере Microsoft Xbox Kinect: Apple покупает израильскую компанию PrimeSense за 345 млн. долларов

    20:1521

    Sony патентует «умный парик» SmartWig: Парик Sony SmartWig может оснащаться множеством датчиков и адаптеров

    20:0116

    Рабочие фабрики Nokia в Китае недовольны ухудшением условий найма, связанным с продажей фабрики компании Microsoft: События на фабрике Nokia в технопарке Дунгуань являются лишь одним из многих выступлений на китайских предприятиях, принадлежащих иностранным владельцам

    19:1924

    Samsung готовит к выпуску смартфон SM-G7106 с экраном 5,25 дюйма и ОС Android 4.3: Samsung SM-G7106 получил четырехъядерный процессор частотой 1,2 ГГц и 1,5 ГБ ОЗУ

    18:596

    Acer обновляет ноутбук-трансформер Aspire R7, оснащая его CPU Haswell: Ноутбук Acer Aspire R7 получил новый процессор и больше оперативной памяти и HDD

    18:4810

    Объектив Tokina AT-X 116 PRO DX II выпущен в варианте с байонетом Sony A: Объектив Tokina AT-X 116 PRO DX II предназначен для камер с датчиком изображения формата APS-C

    16:073

    Компания LSI представила контроллеры MegaRAID и экспандеры SAS 12 Гбит/с для крупных ЦОД: Компания LSI укрепляет позиции лидера в сфере технологии SAS 12 Гбит/с

    15:0610

    Трио новых мониторов Hazro оснащается панелями AH-IPS с различным соотношением сторон: Монитор Hazro HZ27WiE может похвастаться яркостью 440 кд/кв.м

    14:4211

    Apple считает, что изобретатель смартфона изобрел не смартфон: Адвокат 70-летнего изобретателя уверен, что Apple «бесстыдно» нарушила патент

    14:2046

    Линейку мини-ПК Zotac ZBOX пополнили модели на процессорах Intel Core четвертого поколения: Представлены мини-ПК Zotac ZBOX ID91, ID92 и IQ01

    13:538

    Nokia просит индийский суд снять арест с местной фабрики компании: В Nokia надеются, что спор с индийскими налоговиками не помешает сделке с Microsoft

    13:174

    Массив радиочастотных блоков Xirrus XR-2425H предназначен для организации наружных сетей Wi-Fi: В массив Xirrus XR-2425H включено четыре радиочастотных блока

    12:571

    ICE Book Reader Professional v.9.2.0 - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    12:40

    Безымянные китайские производители в этом году выпустят примерно 80-90 млн. планшетов: В третьем квартале 2013 года поставки безымянных планшетов достигли 25 млн. штук

    12:2317

    Fusion v.2.6 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    12:05

    Устройство D-Link DNR-202L предназначено для организации систем видеонаблюдения с использованием внешних накопителей: Продажи D-Link DNR-202L уже начались по цене $100

    12:01

    Deskman v.15.0.1 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    11:30

    Новая версия Maxthon 4.1.2.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    11:03

    GPU Shark v.0.7.5– небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    10:55

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.13.4.7 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    10:20

    В ближайшее время LG сконцентрируется на телевизорах, а не на смартфонах: LG смещает акценты с мобильного бизнеса на производство телевизоров

    10:0028

    Bandizip v.3.09 - легкий, быстрый и бесплатный архиватор: Легкий, быстрый и бесплатный архиватор

    09:45

    Foxconn всё ещё планирует разместить свои фабрики в США: Фабрики Foxconn в США будут производить топовые мобильные устройства

    09:3018

    AMD представила новый единый пакет SDK, инструментов и библиотек для разработчиков, использующих гетерогенные вычисления: О выпуске новых инструментов разработки впервые объявлено на саммите APU13, где компания AMD также поведала о новейшем APU третьего поколения - «Kaveri»

    09:10

    Монитор NEC MultiSync EA274WMi оснащается панелью IPS диагональю 27 дюймов разрешением 2560 х 1440 точек: Монитор NEC MultiSync EA274WMi оценён в $800

    09:006

    Компания "РОСА" выпускает бета-версию серверного дистрибутива RELS 6.5: Новая версия получает фирменные доработки отечественного производства и проходит сертификацию на работу с гостайной

    08:35

    Процессоры Intel Broadwell-K получат графическое ядро GT3: Процессоры Broadwell-K будут иметь четыре ядра CPU

    08:3032

    В серию Green House GH-SDXCUA вошли карты памяти SDXC объемом до 256 ГБ: В картах памяти серии Green House GH-SDXCUA используется флэш-память MLC NAND

    08:005

    Corel представляет CorelCAD 2014: Новейшая версия представляет набор стандартных для отрасли инструментов и функций, включая новый ленточный интерфейс, мощные ресурсы проектирования и скорость 64-битной архитектуры для Mac и Windows

    08:00

    В музее компьютерной истории вернули к жизни два компьютера IBM 1401 возрастом 45 и 48 лет: Выпуск компьютеров IBM 1401 продолжался с 1959 по 1971 год

    07:3023

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