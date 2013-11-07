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    7 ноября 2013

    11 ноября Samsung продемонстрирует ОС Tizen 3.0: ОС Tizen 3.0 покажут на мероприятии в Сеуле 11 ноября

    21:1741

    Adobe Photoshop Touch 1.1.3 для iPhone: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    20:26

    AMD снизила цены на несколько APU в исполнении FM2: APU A10-6790K официально стоит $122

    19:5716

    В технологическом институте Нью-Джерси создана гибкая батарея из углеродных нанотрубок: Не исключено, что батареи нужного размера и формы пользователи однажды смогут изготовить самостоятельно

    19:4616

    Evga первой представила нереференсные видеокарты GeForce GTX 780 Ti: Evga представила GeForce GTX 780 Ti с водоблоком

    19:29

    Планшетный компьютер Toshiba Encore с 32 ГБ встроенной флэш-памяти доступен для предзаказа: На сайте Amazon планшет Toshiba Encore WT8-A32 (PDW09U-001002) доступен для предзаказа по цене 330 долларов

    19:146

    GeForce GTX 780 Ti — самая производительная однопроцессорная видеокарта игрового сегмента: Карта GeForce GTX 780 Ti располагает 2880 ядрами CUDA

    18:5518

    В Сети появились фотографии смартфона под кодовым названием HTC M8: Смартфон HTC M8 получит процессор Qualcomm Snapdragon 800 (2,2 ГГц) и 3 ГБ оперативной памяти

    18:267

    В 2014 году MediaTek выделит миллиард долларов на разработку чипсетов, включая восьмиядерные SoC для смартфонов: Обычно MediaTek выделяет на НИОКР до 20% годовой выручки

    18:188

    Google создаёт плавучие исследовательские центры : Google использует две баржи для создания новых центров

    18:0423

    Infinea Tab M превращает планшет Apple iPad mini в точку продажи или инструмент для складского учета: В конфигурацию Infinea Tab M входит сканер штрих-кодов и устройство для приема кредитных карт

    17:177

    Wilocity и Cisco хотят ускорить внедрение Wi-Fi 802.11ad в корпоративной среде: Сотрудничество Wilocity и Cisco должно увеличить производительность и емкость беспроводных сетей

    16:37

    Оборудование для беспроводного соединения AOptix Intellimax готово заменить оптоволоконное соединение, где это необходимо: Оборудование для беспроводного соединения AOptix Intellimax работает на дистанциях до 10 км

    15:467

    Teamviewer HD for Remote Control 9.0.10520 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    14:59

    Виртуальная клавиатура SwiftKey 4.3 с новыми раскладками: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    14:521

    Новый Notz 1.1 — текстовые заметки на Android с синхронизацией с Dropbox: Кроме этого, заметки можно отсылать по почте, передавать по Bluetooth или в IM-клиенте.

    14:52

    Google Планета Земля 7.1.3 — спутниковые снимки на планшете и смартфоне: Это приложение позволяет использовать одноименный сервис компании Google

    14:47

    Обновление приложения Flickr 2.1.2 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    14:45

    Instagram 4.2.5 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    14:351

    Adobe Photoshop Touch 1.1.3 для Android-смартфонов: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    14:242

    Видео дня: чехол NuGuard KX защищает планшет Apple iPad Air от последствий «скоростного спуска» по ступеням лестницы: Цена чехла NuGuard KX для iPad Air — $90

    14:2310

    Одноклассники для Android-устройств доступны в новом дизайне: Еще одно важное дополнение в новом приложении – это раздел с собственной лентой, где доступны все записи, опубликованные пользователем.

    14:11

    Дети Mail.Ru теперь доступны в touch-версии: Возможности touch-варианта Детей Mail.Ru близки к «большой» web-версии.

    14:08

    Чтобы нарастить выпуск iPhone и iPad, компания Apple привлекает новых контрактных производителей: Wistron будет выпускать смартфоны Apple iPhone 5с

    13:3512

    Датчик изображения OV4689 OmniVision разрешением 4 Мп предназначен для систем видеонаблюдения: Оптический формат OV4689 — 1/3 дюйма

    13:204

    Addonics WiFi Drive Adapter позволяет подключать мобильные устройства к Сети и совместно использовать накопители и карты памяти: Цена Addonics WiFi Drive Adapter примерно равна $50

    13:04

    MIPI Alliance формирует рабочую группу Sensor Working Group: Новые спецификации MIPI Alliance должны облегчить интеграцию датчиков в мобильные системы

    12:34

    Смартфоны с ОС Windows Phone набирают популярность в Европе, в Италии в прошлом квартале они обошли смартфоны с iOS: Доминирующей ОС для смартфонов в Европе остается Android

    11:5551

    ADVANCED Codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    10:20

    Huawei вложит более полумиллиарда долларов в исследование сотовых сетей 5G: Huawei вложит 600 млн долларов инвестиций в сети 5G в течение следующих пяти лет

    10:0011

    PowerArchiver 2013 v.14.01 - мощный и функциональный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    09:45

    Обновлённый планшет для детей Polaroid Kids Tablet 2 получил двухъядерную платформу и 1 ГБ оперативной памяти: Планшет Polaroid Kids Tablet 2 получил более 70 предустановленных приложений и книг для детей

    09:307

    Tweak-7 v.1.0 Build 1185 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    09:10

    Портативный сканер Doxie Flip поможет отсканировать ваши рисунки, монеты и просто интересующие вас поверхности: Портативный сканер Doxie Flip имеет разрешение 300 dpi

    09:005

    MPC-BE v.1.3.0.3 - "красивая" версия медиаплеера Media Player Classic - Home Cinema: "Красивая" версия медиаплеера Media Player Classic - Home Cinema

    08:353

    Печатная плата видеокарты GeForce GTX 780 Ti усилена в сравнении с GTX 780 и GTX Titan: Печатная плата видеокарты GeForce GTX 780 Ti отличается от других топовых карт Nvidia

    08:308

    HDDExpert v.1.4.0.6 - бесплатная программа для мониторинга состояния HDD/SSD: Бесплатная программа для мониторинга состояния HDD/SSD

    08:001

    Мышь Spire Archer I имеет непривычную форму: Мышь Spire Archer I (SP-M4001-USB) оценена производителем в $20

    08:0025

    Процессор Freescale i.MX 6Quad используется в устройстве OrCam для людей с нарушением зрения: Устройство OrCam монтируется на дужку очков

    07:302

    Компания RAID анонсировала выпуск шасси на 60 накопителей, оснащенного интерфейсом 10GbE: Сетевой массив основан на платформе Kinetic Open Storage

    07:00

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