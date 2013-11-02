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    2 ноября 2013

    По данным J.D. Power, американцы больше довольны планшетами Samsung, чем планшетами Apple: Четыре из десяти планшетов куплены в интернете

    22:1453

    Adata Technology выпускает шесть флэшек серии NBA Pro: Накопители Adata Technology NBA Pro оснащены интерфейсом USB 3.0

    15:2511

    Начались продажи мониторов Dell UltraSharp UP3214Q разрешением 3840 x 2160 пикселей: Цена монитора UltraSharp UP3214Q примерно равна $5400

    15:0080

    Продажи ноутбуков несколько выросли по сравнению со вторым кварталом, но тенденция сокращения рынка сохраняется: Аналитики уверены, что рынок ноутбуков убивают планшеты

    14:3613

    Процессоры Intel Celeron G1820 и G1830 (Haswell), которые будут представлены только в следующем квартале, уже можно заказать: Последними на микроархитектуру Haswell перейдут процессоры Celeron для настольных систем

    14:0512

    Аналитики IHS прочат рынку Bluetooth Smart устойчивый рост в ближайшие годы: В течение пяти лет выпуск микросхем с поддержкой Bluetooth Smart будет расти на 55% ежегодно

    13:15

    Cambridge Audio DacMagic XS — миниатюрный внешний ЦАП со встроенным усилителем для наушников, подключаемый по USB : Продажи Cambridge Audio DacMagic XS уже начались по цене $189

    12:5513

    В коммутаторах для вычислительных центров Juniper Networks QFX5100 воплощена архитектура MetaFabric: Коммутаторы Juniper Networks QFX5100 характеризуются малыми задержками

    12:481

    Смартфон Motorola Moto G оценен в $215: В комплекте поставки Motorola Moto G будут две задние крышки

    09:302

    Transcend выпускает флэш-накопители JetFlash 770 и JetFlash 520 объемом 64 ГБ: Цена флэшек Transcend JetFlash 770 и JetFlash 520 максимального объема равна $69

    09:002

    Видеокарта Nvidia GeForce GTX 780 Ti превосходит GeForce GTX Titan по количеству потоковых процессоров: Тактовая частота и GPU, и памяти Nvidia GeForce GTX 780 Ti выше, чем у GeForce Titan и GeForce GTX 780

    08:3020

    Биоорганические светодиодные дисплеи StoreDot BiO-LED однажды могут составить конкуренцию OLED: В основе технологии BiO-LED лежит использование пептидов

    08:007

    Hasselblad выпускает три «особых варианта» камеры Stellar: Камера Hasselblad Stellar представляет собой «творчески доработанную» модель Sony Cyber-shot RX100

    07:3016

    Juniper Networks MetaFabric — новая архитектура для облачных ВЦ следующего поколения: Juniper Networks MetaFabric позволяет управлять несколькими ВЦ, как одним

    07:00

    За квартал Nokia удалось продать 8,8 млн. смартфонов Lumia: Nokia опубликовала отчет за третий квартал 2013 года

    00:5015

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