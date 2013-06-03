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    3 июня 2013

    Серию разогнанных 3D-карт Point of View Trooper открыли модели Trooper GTX 780 Ammo Edition и Trooper GTX 780 Mag Edition: 3D-карты серии Point of View Trooper имеют достаточный запас для пользовательских экспериментов

    21:184

    Особенностью блоков питания NZXT Hale82 V2 стала модульная кабельная система: В линейку блоков питания NZXT Hale82 V2 вошли модели мощностью 550 и 700 Вт

    20:454

    Показан первый планшет, работающий под управлением Firefox OS: Mozilla подтвердила сотрудничество с Foxconn в выпуске устройств с Firefox OS

    19:4024

    SP/Silicon Power выпускает портативные жесткие диски Stream S03 с интерфейсом USB 3.0: Портативные жесткие диски SP/Silicon Power Stream S03 выпускаются в двух вариантах объема: 500 ГБ и 1 ТБ

    19:281

    Sapphire привезла на выставку Computex демонстрационный стенд Atomic, включающий в себя водяную систему охлаждения материнской платы и видеокарты: Sapphire Atomic располагает жидкостным охлаждением материнской платы и видеокарты Radeon HD 7970 X2

    19:175

    На выставке Computex Asus показала ультрабук Zenbook Infinity, в котором используется стекло Gorilla Glass 3: Asus Zenbook Infinity имеет толщину всего 15,5 мм и защищён стеклом Gorilla Glass 3

    18:488

    Acer анонсировала моноблочный компьютер Aspire Z3: Acer будет использовать в Aspire Z3 процессоры Intel Core

    18:304

    WD пополняет список самых тонких жестких дисков моделью объёмом 1 ТБ и толщиной 7 мм: WD10SPCXX имеет толщину всего 7 мм при объёме 1 ТБ

    18:207

    Gigabyte предлагает игровой ультрабук P34G толщиной 21 мм и массой 1,67 кг с установленной видеокартой GTX 760M : Gigabyte P34G и P35K являются самыми тонкими игровыми ультрабуками с 3D-картами GeForce GTX 760M и GTX 765M

    17:4411

    Новое поколение планшета Asus Transformer Pad Infinity: экран разрешением 2560 x 1600 точек и Nvidia Tegra 4: Asus Transformer Pad Infinity поступит в продажу осенью

    16:5934

    Asus анонсировала мультимедийный мини-ПК VivoPC: Asus VivoPC поступит в продажу в третьем квартале текущего года

    15:5912

    Asus Transformer Book Trio — попытка скрестить ноутбук, планшет и настольный ПК: Asus Transformer Book Trio поставляется с предустановленными операционными системами Windows 8 и Android

    15:2723

    Samsung официально представила планшеты серии Galaxy Tab 3 с экранами диагональю 8 и 10,1 дюйма: Samsung Galaxy Tab 3 8.0 получил двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц, а Galaxy Tab 3 10.1 - двухъядерный частотой 1,6 ГГц

    15:1515

    Asus показала 3D-карту GeForce GTX 770 Poseidon с гибридной системой охлаждения: Asus GeForce GTX 770 Poseidon оснащается системой охлаждения, совмещающей воздушное и водяное

    15:062

    Microsoft снижает цены на Windows RT, стараясь закрепиться на рынке планшетов: Производители и потребители оказались не в восторге от Windows RT

    14:5038

    У смартфона Samsung Galaxy Note II появился сильный конкурент - Asus FonePad Note FHD6 с 6-дюймовым дисплеем Full HD: Asus FonePad Note построен на платформе Intel Clover Trail+

    14:3519

    Asus показала монитор с диагональю экрана 39 дюймов и разрешением Ultra HD: Asus представила 39-дюймовый монитор с матрице VA и разрешением 3840 x 2160 точек.

    14:1911

    Gigabyte обойдёт запрет Nvidia на оснащение видеокарт GeForce Titan собственными системами охлаждения: Gigabyte будет ложить в комплект с картами Titan собственную СО WindForce 3X 450W

    13:478

    Моноблок Asus ET2702 может похвастаться экраном IPS с разрешением 2560 х 1440 точек: Asus ET2702 оснащается процессорами Haswell и экраном WQHD

    13:328

    FreeFileSync v.5.16 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    13:155

    AMD готовит процессор FX-9000, работающий на частоте до 5 ГГц: Процессор AMD FX-9000 получит базовую частоту 4,8 ГГц и жуткий TDP 220 Вт

    12:5441

    ShellExView v.1.80 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе дополнений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    12:401

    Asus оценила планшет MeMo Pad HD7 с 16 ГБ флэш-памяти в $149: Версия Asus MeMo Pad HD7 с 8 ГБ флэш-памяти ценой $129 будет представлена на развивающихся рынках

    12:255

    UltraEdit-32 v.19.10 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    12:05

    Acer представила смартфон Liquid S1 с экраном диагональю 5,7 дюйма и четырехъядерным CPU: В основе Acer Liquid S1 лежит однокристальная платформа MediaTek MT6589T

    11:545

    Беспроводная мышь Asus VivoMouse оснащена тачпэдом, распознающим несколько прикосновений одновременно: На сайте Asus информация о манипуляторе VivoMouse пока отсутствует

    11:509

    HDClone Free Edition v.4.3.3 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    11:301

    Asus добавила в свой каталог планшет MeMo Pad FHD 10 на платформе Intel Clover Trail+: В Asus MeMo Pad FHD 10 используется процессор Intel Atom Z2560

    11:204

    ARM ориентирует CPU Cortex-A12, GPU Mali-T622 и видеоядро Mali-V500 на «мобильные устройства среднего уровня»: Семейства процессорных ядер ARM Cortex-A и GPU ARM Mali-T пополнили продукты под названиями Cortex-A12 и Mali-T622 соответственно

    10:554

    ArtSage v.1.00.11 - крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов: Крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов

    10:551

    MSI подготовила планшет Primo 81 с экраном как у iPad mini: MSI Primo 81 построен на платформе Allwinner A31

    10:2511

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.9.9.5 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    10:20

    BLU Amour — недорогой женский смартфон на платформе MediaTek: BLU Amour украшен кристаллом Swarovski Zirconia

    09:596

    K-Lite Codec Pack v.9.9.5 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    09:451

    Thaiphoon Burner v.8.0.1.0 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    09:106

    Intel представила набор инструментов Beacon Mountain для разработки под Android: Набор инструмент для Android под Intel- и ARM-устройства

    08:35

    Zilog выпускает модуль обнаружения движения Zmotion Detection Module II: Использование готового модуля обнаружения движения Zilog Zmotion Detection Module II сокращает время разработки электронных устройств

    08:008

    Игровая сказка "Мальчик с Пальчик" вышла на Apple iOS и Android: "Пампкинз энд Пампкинз" создала электронную книгу "Мальчик с Пальчик" для iPad и Android-устройств

    08:00

    Power Integrations представила серию микросхем HiperPFS-2 для цепей коррекции коэффициента мощности в блоках питания ПК и бытовой электроники: В состав HiperPFS-2 входит контроллер, MOSFET и демпферный диод

    07:302

    Смартфон No.1 S6 полностью копирует дизайн Samsung Galaxy S4: Цена устройства No.1 S6 составит 180 долларов

    07:2515

    Каталог компьютерных корпусов NZXT пополнился моделью H230: NZXT H230 отличается минималистским дизайном

    07:228

    Globalfoundries дает заказчикам возможность ускорить освоение техпроцессов 20nm-LPM и 14nm-XM: Техпроцессы Globalfoundries 20nm-LPM и 14nm-XM основаны на технологии транзисторов FinFET

    07:004

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