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    9 июня 2013

    Клиент Evernote 3.2 для Windows Phone поддерживает напоминания: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    20:57

    Asus показала системную плату A88XM-Pro с процессорным разъемом FM2+ : Новинка совместима с APU семейств Trinity, Richland и с Kaveri

    19:4615

    Компьютерный корпус SilverStone DS380 обеспечивает легкий доступ к восьми накопителям: В общей сложности SilverStone DS380 поддерживает установку 12 накопителей

    18:494

    Skype 6.5 для Mac предлагает более удобные способы для обмена файлами и осуществления звонков: В этой версии сервис видеосообщений стал более удобным

    15:253

    Bitcasa 1.5.12 для Android — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    15:16

    Число пользователей IPv6 за год удвоилось:

    15:151

    Узнать свой номер и баланс теперь можно на сайте «МегаФона»:

    15:132

    Яндекс.Такси преодолел отметку в миллион заказов:

    14:59

    Вышел клиент Evernote 5.1 для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    14:55

    3D-карта MSI GeForce GTX 780 Gaming оснащена кулером Twin Frozr IV с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами: В конфигурацию 3D-карты MSI GeForce GTX 780 Gaming входит 3 ГБ памяти GDDR5

    14:501

    Обновление приложения Почты Mail.Ru для Android-смартфонов: В новой версии Почты Mail.Ru для Android появились аватары на экранах чтения и написания письма

    14:49

    Конструкторы Corsair разделили корпус для ПК на охлаждаемую и неохлаждаемую зоны: Компания Corsair привезла на Computex новые клавиатуры с выразительным открытым дизайном

    14:4116

    Компания Unigen анонсировала выпуск флэш-накопителей под маркой Armour: В ассортимент Armour вошли флэш-накопители разных типоразмеров в усиленном исполнении

    14:32

    Компьютерный корпус Rosewill Neutron рассчитан на системные платы формата Mini-ITX: Системная плата в Rosewill Neutron крепится горизонтально, а не вертикально

    13:049

    Sapphire показала на Computex 2013 линейку Android-планшетов FingerFun: В состав линейки FingerFun вшли как минимум четыре модели: A703, E812 and E602 и A973

    12:575

    Корпус Rosewill Throne Air Runner вмещает платы большого размера и имеет яркое оформление: Корпус Rosewill Throne Air Runner относится к категории Full Tower

    09:0022

    Специалисты Ericsson назвали причины, обуславливающие ежегодный рост трафика данных в мобильных сетях: Ежегодно объем трафика видео увеличивается на 60%

    08:3013

    Основой рабочих станций начального уровня Leadtek WinFast WS700 служат процессоры Intel Haswell: Компания Leadtek представила рабочие станции начального уровня WinFast WS700 на процессорах Intel Haswell

    08:001

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