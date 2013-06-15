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    15 июня 2013

    FPse 0.11.103 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    23:58

    Hide Files 1.8 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    23:58

    aTypo Picture 4.16 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    23:51

    Syncplicity 2.3.2 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    23:47

    В сети появились фотографии смартфона HTC Butterfly S: Cмартфон HTC Butterfly S получит пятидюймовый дисплей разрешением Full HD, а также процессор Snapdragon 600

    22:1310

    Globalfoundries расширяет мощности, рассчитанные на выпуск продукции по нормам 110 нм: Globalfoundries нарастит выпуск продукции по заказу производителя микросхем для сенсорных панелей

    20:4922

    В августе Pegatron начнет поставки недорогих смартфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad mini следующего поколения : Заказы на выпуск недорогих смартфонов Apple iPhone и планшетов Apple iPad mini следующего поколения достались компании Pegatron

    11:3562

    Названа вероятная дата анонса 3D-карты Nvidia GeForce GTX 760: Основой 3D-карты Nvidia GeForce GTX 760 послужит GPU GK104-225

    09:0010

    UMC будет разрабатывать 10-нанометровый техпроцесс вместе с IBM: UMC присоединяется к возглавляемому IBM альянсу производителей полупроводниковых изделий

    08:309

    Asus начинает продажи 3D-карт GeForce GTX 780 DirectCU II: В конструкцию кулера DirectCU II входит тепловая трубка диаметром 10 мм

    08:004

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