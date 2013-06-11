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    11 июня 2013

    Компьютерный корпус Xigmatek Midgard III оснащен беспроводной зарядкой для мобильных устройств: Беспроводная зарядка Xigmatek Midgard III использует индуктивную технологию согласно стандарта Qi

    19:2413

    Teamviewer доступен для Windows Phone: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    17:571

    Яндекс.Диск 1.20 для Android: хранение файлов в "облаке": Сервис можно использовать как для хранения резервной копии фото, видео, документов, так и для мобильного доступа к информации

    17:562

    Вышел Навител Навигатор 7.5.0.1284 для Windows Phone 8: Бесплатный сервис Навител. Пробки — информация о дорожных заторах по всей территории покрытия

    15:59

    Новая услуга «Мой контроль» доступна клиентам Альфа-Банка: Теперь клиент банка всего в несколько нажатий может отключить возможность совершения какой-либо операции по карте

    15:521

    Появились первые изображения беззеркальной камеры Pentax Q7: Анонс беззеркальной камеры Pentax Q7 ожидается на этой неделе

    15:0815

    Intel приписывают намерение уйти и с рынка серверных системных плат: От ухода Intel выиграют другие производители серверных системных плат

    14:4714

    Deskman v.14.0.0 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    13:15

    DesktopOK v.3.56 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    12:40

    PC Image Editor v.5.3 - простой и удобный бесплатный графический редактор: Простой и удобный бесплатный графический редактор

    12:05

    В каждом SSD Mushkin Scorpion Deluxe используется по четыре контроллера LSI SandForce SF-2281: Макимальный объем SSD серии Scorpion Deluxe равняется 1920 ГБ

    11:556

    TeamViewer v.8.0.18930 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    11:30

    PQI показала флэшку, защищенную с помощью NFC: Доступ к зашифрованным данным на флэшке PQI можно получить с помощью мобильного устройства с поддержкой NFC

    11:117

    Panasonic анонсировала ноутбук-трансформер Let's Note AX3: Panasonic Let

    10:569

    VLC Media Player v.2.0.7 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    10:552

    Apple наградила Mac Pro нового поколения шестью портами Thunderbolt, а сам компьютер превратила в цилиндр: Mac Pro нового поколения занимает 1/8 объема компьютера нынешнего поколения

    10:20458

    PDF24 Creator v.5.6.0 - программа для конвертирования файлов в PDF-документы: Программа для конвертирования файлов в PDF-документы

    10:20

    Internet Download Manager v.6.1.6 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    09:45

    Новая версия троянца угрожает серверам на базе ОС Linux: «Доктор Веб» сообщает об обнаружении новой версии троянской программы Linux.Sshdkit

    09:10

    Троянской программой RpcTonzil заражено не менее 50,000 пользователей социальной сети ВКонтакте: Cezurity сообщает о том, что в текущий момент характер заражения пользователей социальных сетей троянской программой Trojan.RpcTonzil принимает характер эпидемии

    08:353

    В Китае уже можно осуществить предварительный заказ на смартфон Lenovo P780 : Стоимость смартфона Lenovo P780 составляет 326 долларов

    08:108

    Спам-кампания в Skype подвергла опасности сотни тысяч пользователей: Россия стала одним из лидеров по числу жертв кибератаки, использующей сервис Google

    08:004

    Планшетный компьютер Hyundai X900 оснащён дисплеем диагональю 9,7 дюймов разрешением 2048 х 1536 пикселей: Стоимость планшета Hyundai X900 составляет 250 долларов

    07:3514

    На пресс-конференции, намеченной на 19 июня, будут представлены смартфоны HTC Desire 600 и HTC Butterfly S: Компания HTC начала рассылку приглашений на предстоящую пресс-конференцию намеченную на 19 июня

    07:005

    YoWindow 1.1 — бесплатная заставка с погодой для iPad: YoWindow — это точный прогноз погоды в любом городе мира, показанный с помощью разнообразных живописных пейзажей.

    00:20

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