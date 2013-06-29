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    29 июня 2013

    Toshiba выпускает автомобильные жесткие диски самого большого в мире объема — 320 ГБ: Новые HDD Toshiba призваны удовлетворить растущий спрос на технологии для бортовых информационно-развлекательных систем

    21:1221

    Carl Zeiss отказывается от половины имени: Теперь на объективах будет писаться только фамилия основателя компании Zeiss

    14:4024

    Foxconn анонсирует продажи системных плат H87MX, H87MX-D, B85MX и B85MX-D для процессоров Haswell: Системные платы Foxconn H87MX, H87MX-D, B85MX и B85MX-D совместимы с процессорами Intel Core четвертого поколения (Haswell)

    13:056

    Huawei готовит еще один бюджетный планшет — Mediapad 7 Youth: В основе Mediapad 7 Youth — SoC производства RockChip

    12:19

    В драйвере AMD Catalyst обнаружилось упоминание восьми новых APU Kabini: В состав APU серий E и A войдет по четыре новых модели

    11:336

    Silicon Power готовит к выпуску внешний HDD с интерфейсом Thunderbolt: Максимальный объем дискового пространства устройства составит 1 ТБ

    11:124

    В охлаждающей подставке SilverStone Technology NB03 установлен 160-миллиметровый вентилятор: Рекомендуемая розничная цена SilverStone Technology NB03 — $21,90

    08:003

    Сетевые коммутаторы TP-Link TL-SG1024DE и TL-SG2452 предназначены для предприятий и учреждений: Сетевые коммутаторы TP-Link TL-SG1024DE и TL-SG2452 отличает высокая скорость коммутации и расширенные функции управления

    07:305

    Sony оценила внешнюю вспышку HVL-F43M в $400: Внешняя вспышка Sony HVL-F43M совместима с фотокамерами и видеокамерами Sony, оснащенными креплением Multi Interface Shoe

    07:0022

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