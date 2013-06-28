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    28 июня 2013

    Исследование Opera Software: 30,4% пользователей Opera Mini выходят в Интернет с помощью смартфонов: В исследовании говорится о том, что все больше пользователей в СНГ устанавливают браузеры Opera

    16:4511

    Появился онлайн-генератор Желтых страниц для мобильных устройств: Базовая стоимость справочника - 4000 рублей.

    16:41

    Samsung готовит относительно небольшой смартфон с поддержкой пера: Смартфон Samsung Galaxy Memo будет оснащаться экраном Full HD диагональю 4,5 дюйма

    16:1725

    Micron и Elpida реагируют на рост спроса на мобильные устройства: Как и другие производители памяти, Micron и Elpida хотят получить максимум выгоды от популярности смартфонов и планшетов

    14:301

    Камеры Sony RX1R и RX100MII представлены официально: В камере Sony DSC-RX1R используется полнокадровый датчик изображения и объектив Carl Zeiss с фокусным расстоянием 37 мм

    12:1735

    StatWin v.1.56 - утилита просмотра установленных в систему драйверов и сервисов: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    12:05

    RemoveIT Pro v4 SE (2013.06.28) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    11:301

    Hotspot Shield v.3.09 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    10:551

    Смартфон Sony Xperia i1 (Honami) в черном цвете позирует на фото: Sony Xperia i1, по предварительным данным, дебютирует на выставке IFA 2013 в сентябре

    10:4016

    AI RoboForm v.7.9.0 - надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    10:20

    Canon EOS 70D: ключевые характеристики накануне официальной премьеры: Canon EOS 70D получит новый датчик изображения и новую систему автофокуса

    09:5217

    Roboform2Go v.7.9.0.0 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    09:45

    Foxconn работает над собственным вариантом умных часов: Устройство может производить мониторинг частоты сердечных сокращений и дыхательных движений

    09:308

    XAMPP v.1.8.2 - бесплатная программа для установки веб-сервера Apache и сопутствующего ПО: Бесплатная программа для установки веб-сервера Apache и сопутствующего ПО

    09:10

    Настольный мини-ПК MintBox 2 оснащён процессором Core i5: Цена устройства MintBox 2 составляет 600 долларов

    08:4027

    Movienizer 6.2 – улучшенная версия каталогизатора фильмов: Movienizer представила новую версию программы Movienizer 6.2

    08:351

    SearchInform усовершенствовала свои продукты обеспечения безопасности информации: SearchInform выпустила ряд обновлений для компонентов DLP-системы «Контура информационной безопасности SearchInform»

    08:00

    Камера смартфона Motorola Moto X делает фото разрешением 4320 x 2432 пикселей и соотношением сторон 16:9: Операторская версия смартфона Motorola Moto X (Motorola XT1056) тестируется в американских сетях 4G оператора Sprint

    07:3523

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