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    20 июня 2013

    Ativ Tab 3 — новый Windows-планшет Samsung на платформе Intel Clover Trail: Ativ Tab 3 работает под управлением полноценной версии Windows 8

    23:5931

    Планшет-трансформер Samsung Ativ Q поддерживает работу с двумя ОС — Windows 8 и Android: Samsung Ativ Q получил дисплей диагональю 13,3 дюйма разрешением 3200 x 1800 точек

    23:2055

    Сертифицированы первые устройства с поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11ac : Запущена программа сертификации Wi-Fi Certified ac

    21:5611

    Qualcomm добавляет в семейство Snapdragon 200 шесть новых SoC : Среди достоинств новых SoC семейства Qualcomm Snapdragon 200 можно выделить наличие GPU Adreno 302

    21:261

    LG пообещала флагманский смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Аппарат придет на смену модели Optimus G

    20:493

    Видеодайджест новостей: самый тонкий смартфон, Symbian — все, смартфон Nvidia на базе Tegra 4i, часы Geak Watch, смартфон HTC Desire 200, камера Pentax K-50: Видеодайджест новостей: самый тонкий смартфон, Symbian — все, смартфон Nvidia на базе Tegra 4i, часы Geak Watch, смартфон HTC Desire 200, камера Pentax K-50

    20:053

    Игровая мышь Cooler Master Havoc получила сенсор Avago 9800 с разрешающей способностью 8200 dpi: Мышка Cooler Master Havoc располагает восемью программируемыми кнопками

    14:1317

    Oppo не планирует выпускать смартфон Find 5 mini : Представитель компании Oppo опроверг слухи о уменьшенной версии смартфона Find 5

    12:579

    Intel снимет с производства 18 моделей твердотельных накопителей пяти серий: Отгрузки SSD серий 313, 320 и 710 прекратятся уже в текущем году

    12:1413

    Windows RT может разделить судьбу webOS: Производители мобильных устройств окончательно разуверились в Windows RT

    12:0485

    Специалисты Imec и Panasonic создали датчик изображения типа CMOS, поддерживающий разрешение 4K2K с частотой 60 к/с: Датчик изображения 4K2K, созданный специалистами Imec и Panasonic, предназначен для телевидения следующего поколения

    11:4415

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.3.12.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    11:30

    Toshiba анонсирует гибридные накопители MQ01ABF032H и MQ01ABF050H толщиной 7 мм: Тонкие гибридные накопители Toshiba предназначены для мобильных компьютеров

    11:003

    Camtasia Studio v.8.1.0 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    10:55

    Факт оснащения смартфона Nokia EOS камерой разрешением 41 Мп подтвержден официально, названа дата анонса новинки: Смартфон Nokia EOS с камерой разрешением 41 Мп будет представлен 11 июля

    10:3539

    WinSnap v.4.0.8 - программа для создания снимков окон приложений в Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    10:20

    Speccy v.1.22 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:45

    GPU Caps Viewer v.1.18.1 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    09:10

    Корпуса Aerocool VS-92 предназначены для игровых ПК: Семейство Aerocool PGS-V пополнили корпуса для ПК VS-92

    09:0015

    Новое приложение "Словари Slovoed" для iOS объединило 120 словарей для 35 языков: Новое приложение от Paragon Software – "Словари Slovoed" для iOS устройств объединило 120 словарей для 35 языков в единый удобный инструмент для перевода и подбора нужного словаря

    08:35

    Zyxel выпускает адаптеры Powerline PLA5205, поддерживающие скорость 600 Мбит/с: Адаптеры Zyxel Powerline PLA5205 позволяют передавать по электропроводке видео высокой четкости

    08:3013

    Фотоконвертер Online: запущен бесплатный сервис быстрой конвертации изображений: ReaSoft объявила о запуске онлайн-версии Фотоконвертера

    08:00

    Усилитель мощности RFaxis RFX240 предназначен для оборудования локальных беспроводных сетей: Усилитель мощности RFaxis RFX240 выпускается по технологии CMOS

    08:008

    Microsoft чуть не купила компанию Nokia, но переговоры сорвались: Причиной, по которой в Microsoft решили отказаться от покупки, названа высокая цена

    01:5533

    Новые изображения подтверждают, что между смартфонами Apple iPhone 5 и iPhone 5S почти не будет внешних различий: Изображения узлов смартфона Apple iPhone 5S могут оказаться подделкой

    00:3131

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