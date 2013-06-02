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    2 июня 2013

    Состоялось обновление Агента Mail.Ru для Mac: Вышла обновленная версия мессенджера Mail.Ru для Mac

    22:55

    Агенту Mail.Ru исполнилось 10 лет: тех пор ежемесячная аудитория мессенджера достигла 22,7 миллиона человек

    22:521

    Агентство DARPA представила разработку RE-NET, которая позволяет осязать через протез: Агентство DARPA на данном этапе планирует продолжить улучшать периферийные интерфейсы до 2016 года

    20:1319

    Устройство Floome превращает смартфон в алкотестер: При предварительном заказе алкотестер Floome стоит 50 евро

    18:0026

    PLDA и IP-Maker представили совместную разработку в области твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 3.0: Специалисты PLDA и IP-Maker создали контроллер PCIe 3.0 с интегрированным ядром NVM Express

    17:35

    Сенсорный монитор ViewSonic TD2420 оценен в 303,45 евро: ViewSonic TD2420 поступит в продаже в Европе, России и Турции

    13:4526

    Смартфон ZTE Nubia Z5 Mini получит дисплей диагональю 4,7 дюйма: Цена ZTE Nubia Z5 Mini, предположительно, будет лежать в пределах $310-$375

    12:2223

    G.Skill выпускает наборы модулей памяти TridentX DDR3-3000 объемом 32 ГБ: Наборы модулей памяти G.Skill TridentX DDR3-3000 предназначены для систем на процессорах Intel Core четвертого поколения и чипсетах Z87

    10:006

    По подсчетам IDC, рынок серверов за год сократился на 7,7%: Лидером на рынке серверов аналитики IDC считают HP

    08:007

    Компания Carl Zeiss показала, как изготавливаются объективы Touit: Сборка объективов Carl Zeiss Touit выполняется вручную

    07:3019

    Обновлённая версия флагманского смартфона Zopo ZP980 получит четырёхъядерный процессор MT6589T: Дана старта продаж обновленного смартфона Zopo ZP980 — конец июня 2013 года

    07:1519

    Системная плата Biostar Hi-Fi Z87X 3D рассчитана на процессоры Intel Haswell: Отличительной чертой платы Biostar Hi-Fi Z87X 3D производитель называет фирменную звуковую технологию Hi-Fi 3D

    07:009

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