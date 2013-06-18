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    18 июня 2013

    Блок питания Evga SuperNova 1300 G2 оценён производителем в $230: Блок питания Evga SuperNova 1300 G2 способен выдать более 100 А по линии +12 В

    22:195

    В смартфоне JiaYu S1 используется SoC Qualcomm Snapdragon 600 и 5-дюймовый дисплей Full HD: JiaYu S1 получил две камеры — разрешением 3 и 13 Мп

    20:5516

    Be Quiet! расширяет линейку блоков питания Pure Power L8 моделями мощностью от 300 до 700 Вт: Блоки питания Be Quiet! Pure Power L8 имеют сертификат 80Plus Bronze

    19:085

    Обновлено приложение My WebMoney для iOS: Приложение My WebMoney — это семейство программ управления кошельками WebMoney Keeper Mini

    19:06

    Huawei официально представила самый тонкий смартфон Ascend P6: Смартфон Ascend P6 получил металлический корпус толщиной 6,18 мм

    18:2814

    3D-карта Asus GeForce GTX 760 DirectCU II OC оценена в Европе в 316 евро: Цена Asus GeForce GTX 760 DirectCU II OC без налогов — 263 евро

    17:556

    Смартфоны Samsung под управлением ОС Tizen не будут относиться к топовому сегменту: Samsung оснастит смартфоны с ОС Tizen чипами Exynos 4

    17:1718

    Яндекс.Браузер доступен для iPad и смартфонов на базе Android : Благодаря режиму Турбо страницы грузятся быстро даже при низкой скорости соединения.

    17:001

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile3.0.40 для Android: ля установки новой версии WM Keeper Mobile достаточно найти приложение в Google.Play

    16:59

    Крупнейшие производители смартфонов планируют внедрить тепловые трубки в свои устройства уже в конце этого года: Samsung, Apple и HTC собираются выпустить смартфоны с тепловыми трубками в четвёртом квартале этого года

    16:4020

    Pioneer BDR-XS05J — внешний оптический привод с поддержкой записи дисков BDXL: Толщина Pioneer BDR-XS05J едва превышает 20 мм

    15:3516

    Nokia разрабатывает смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Однокристальная система Snapdragon 800 также послужит основой смартфона Samsung Galaxy S4 с поддержкой 4G LTE-Advanced

    14:5527

    NirLauncher v.1.18.12 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    13:50

    GlobalFoundries начинает серийный выпуск SoC RockChip RK3188 и RK3168 по 28-нанометровой технологии HKMG: Для изготовления однокристальных систем RockChip RK3188 и RK3168 используется техпроцесс GlobalFoundries 28nm-SLP

    13:4813

    Смартфон HTC Desire 200 похож на модель One, но только внешне: Смартфон HTC One 200 получит маленький экран и неёмкую батарею

    13:3613

    Parted Magic 2013-06-15 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    13:153

    AMD планирует в 2014 году выпустить серверные процессоры на архитектуре ARM: AMD раскрыла планы выпуска процессоров для серверов на ближайшие годы

    12:5541

    IOzone Filesystem Benchmark v.3.417 - ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций: Бесплатное ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций

    12:40

    VueScan v.9.2.21 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    12:05

    ImgBurn v.2.5.8.0 - бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков: Бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков

    11:30

    Системная плата MSI Z87 XPower оснащена пятью слотами PCI-Express 3.0 x16: Ассортимент MSI пополнила системная плата Z87 XPower для процессоров Intel в исполнении LGA 1150

    11:2013

    VidCoder v.1.4.22 - бесплатная программа для обработки видео в Windows 8: Бесплатная программа для обработки видео в Windows 8

    10:551

    В 2014 году прогнозируется появление смартфонов с 6-дюймовыми экранами разрешением 2560 x 1600 точек: 5-дюймовые дисплеи разрешением Full HD уже не в фаворе?

    10:2295

    Sandboxie v.4.02 - специальное дополнение для повышения безопасности работы других программ: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    10:201

    Trillian v.5.3 Build 16 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    09:45

    FlashGet v.3.7 Build 1220 - бесплатный диспетчер закачек: Новая версия популярного диспетчера закачек

    09:104

    Китайская компания Geak анонсировала Android-часы Watch ценой $320: В устройстве используется CPU частотой 1 ГГц и 512 МБ ОЗУ

    09:0029

    Сопроцессоры Intel Xeon Phi второго поколения (Knights Landing) будут интегрированы с оперативной памятью: Компания Intel представила новые модели сопроцессоров Intel Xeon Phi

    09:0015

    «Лаборатория Касперского» составила список основных угроз для Mac: В яблочко: «Лаборатория Касперского» составила список основных угроз для Mac

    08:353

    Самый высокопроизводительный компьютер в мире построен для Китая, а его основой стали процессоры Intel:

    08:3037

    Просмотр удаленных файлов с RS File Recovery 3.3: Recovery Software выпустила обновленную версию программы RS File Recovery

    08:00

    Начались продажи блоков питания Evga SuperNova 1000 G2: К достоинствам SuperNova 1000 G2 можно отнести наличие десятилетней гарантии производителя

    08:009

    Opera определила 10 самых популярных Android-смартфонов: За прошедший год компании Samsung и Sony существенно укрепили свои позиции

    00:122

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