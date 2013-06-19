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    19 июня 2013

    «Весь Толстой в один клик» — создаем вместе эталонную электронную версию 90-томника писателя: Проект «Весь Толстой в один клик» имеет огромную практическую ценность

    20:3234

    Xiaomi готовится выйти на рынок семидюймовых планшетов: Xiaomi готовит 7-дюймовый планшет стоимостью 160 долларов

    20:026

    В суперкомпьютерах Cray CS300 можно будет обнаружить сопроцессоры семейства Intel Xeon Phi x100 : В системах Cray CS300 используются процессоры Intel Xeon

    19:389

    Моноблочный ПК LG V960 оснащается экраном IPS с соотношением сторон 21:9: Моноблок LG V960 получил экран диагональю 29 дюймов разрешением 2560 х 1080 точек

    19:0115

    ZeroLemon предлагает чехол для смартфона LG Optimus G Pro с дополнительным аккумулятором ёмкостью почти 10 000 мА·ч: Ёмкость батарей в чехлах ZeroLemon для Galaxy S4 и Optimus G Pro составляет 7500 и 9300 мА·ч соответственно

    17:1014

    Huawei утверждает, что не планирует покупать Nokia: Издание Financial Times приписало Huawei намерение купить Nokia

    17:0431

    LG начнёт массовое производство гибких экранов OLED для смартфонов уже в конце этого года: LG уже в этом году выпустит первый смартфон с гибким дисплеем

    16:4021

    Опубликована 41 редакция списка самых высокопроизводительных компьютеров мира : Суммарная производительность всех 500 суперкомпьютеров в списке Top500 выросла за полгода с 162 до 223 PFLOPS

    16:358

    Microsoft обновит планшетные ПК Surface RT, оснастив их SoC Snapdragon 800: Будущие планшеты Surface RT получат чипы Snapdragon 800 с поддержкой LTE

    15:4223

    Mellanox связала GPU суперкомпьютерных кластеров с помощью FDR InfiniBand, минуя CPU и системную память: Разработка Mellanox использует возможности технологии Nvidia GPUDirect RDMA

    15:33

    Nvidia рассчитывает продавать лицензии на свои графические технологии: Nvidia придется вступить в прямую конкуренцию с Imagination Technologies

    14:4817

    Смартфон Geak Eye оснащён камерами разрешением 13 и 8 Мп: Цена смартфона Geak Eye составит 320 долларов

    14:437

    Видеокарта MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC Gaming позирует на фото: Номинальная тактовая частота GPU MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC Gaming — 1085 МГц

    13:553

    3D-карта MSI GeForce GTX 780 Gaming получила неплохую прибавку к частоте ядра: Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Gaming оснащается СО Twin Frozr IV

    13:504

    XP Codec Pack v.2.5.4 - сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК: Сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК

    13:50

    Появились изображения будущего флагмана THL W11, оснащённого пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: Цена устройства THL W11 будет равна 275-325 долларов

    13:234

    TSR Watermark Image v.2.4.1.2 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    13:151

    Toshiba обновила линейку внешних накопителей Canvio Slim, добавив модель объёмом 1 ТБ: Внешние HDD Toshiba Canvio Slim II заключены в металлические корпуса

    13:144

    Смартфон TCL One Touch Idol X продаётся по цене 275 долларов: В основе смартфона TCL One Touch Idol X лежит SoC MediaTek MT6589T

    12:4113

    MediaCoder v.0.8.22 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    12:40

    Флагманский смартфон HTC Butterfly S: полные технические подробности накануне официальной премьеры: В HTC Butterfly S используется SoC Qualcomm Snapdrafon 600, 5-дюймовый дисплей Full HD и АКБ емкостью 3200 мАч

    12:1716

    Weather Watcher Live v.7.1.94 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    12:05

    PDF-XChange Viewer v.2.5.211 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    11:30

    Microsoft рассказывает о будущем корпоративных ИТ: Компания Microsoft анонсировала портфель новых решений

    10:557

    Kaspersky Internet Security для Mac – новый уровень защиты пользователей Apple: Представлен Kaspersky Internet Security для Mac

    10:204

    Вышло обновление Dr.Web для почтовых серверов Kerio: «Доктор Веб» сообщает об обновлении плагина Dr.Web

    09:45

    Дисплей ультрабука Lenovo ThinkPad S531 можно открыть на 180 градусов: Ноутбук Lenovo ThinkPad S531 оборудован дисплеем диагональю 15,6 дюйма

    09:2016

    NVIDIA представляет новую версию CUDA с поддержкой платформ ARM : Новая версия включает MPI оптимизации, направляемый анализ и другие улучшения производительности и программируемости

    09:101

    Самая крупная в мире искусственная нейронная сеть построена на базе GPU : Ускоряемое на GPU машинное обучение и анализ данных значительно улучшат распознавание объектов, речи, звуков, изображений и видео

    08:351

    Серия SAM D20 открыла новое семейство микроконтроллеров Atmel : Основой микроконтроллеров Atmel SAM D20 служит ядро ARM Cortex-M0+

    08:304

    Новософт выпустила Handy Backup 7.4 с расширенной функциональностью для бэкапа баз данных SQL: Новософт выпуcтила новую версию решения для резервного копирования Handy Backup 7.4

    08:00

    GPU Nvidia стали основой самой крупной в мире искусственной нейронной сети: Ускоряемое GPU машинное обучение и анализ данных значительно улучшат распознавание объектов, речи, звуков, изображений и видео

    08:0034

    Представлены 32-разрядные микроконтроллеры Microchip PIC32MX3/4: Производительность микроконтроллеров Microchip PIC32MX3/4 компания оценивает в 105 DMIPS

    07:003

    Разговорник Translate.Ru освоил немецкий и испанский: К новому отпускному сезону Translate.Ru подготовил еще два современных разговорника, которые будут полезны в поездках по Европе и Латинской Америке.

    00:101

    LG продала в Корее миллион смартфонов Optimus G Pro: На это у компании ушло четыре месяца

    00:057

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