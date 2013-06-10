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    10 июня 2013

    В Германии стартуют продажи смартфона Nokia Lumia 925: В европейских странах стоимость смартфона Nokia Lumia 925 составит 470 евро

    23:0029

    Apple анонсировала обновленные MacBook Air: В новых MacBook Air используются процессоры Intel Haswell

    22:1581

    Samsung приписывают намерение выпустит планшет Galaxy Note с экраном диагональю 12,2 дюйма: Разрешение экрана мобильного устройства составит 2560 х 1600 точек

    20:2127

    Intel снимет с производства 30 процессоров серий Xeon 5600 и Xeon E3-1200: Вместе с ними производственную гамму Intel покинут два мобильных CPU — Core i5-2520M и i5-2540M

    19:496

    Компания Oppo планирует выпустить уменьшенную версию флагмана Oppo Find 5: Смартфон Oppo Find 5 Mini получит дисплей диагональю 3,7 дюйма

    15:4116

    Смартфон Samsung Galaxy Ace 3 представлен официально: Samsung Galaxy Ace 3 очень похож на предыдшественника

    14:5524

    Компания Barnes & Noble до 17 июня снизила стоимость на планшеты NOOK HD и NOOK HD+: B&N предлагает скидки до 44% ко Дню Отца на свои планшетные компьютеры NOOK HD и NOOK HD+

    14:126

    Acoustica v.6.0 Build 8 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    13:50

    DVDFab HD Decrypter v.9.0.4.5 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    13:15

    Free Any Burn v.1.5 - бесплатная утилита для записи дисков и других операций с ними: Бесплатная утилита для записи дисков и других операций с ними

    12:40

    Fotosizer v.2.03 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    12:05

    Компьютерный корпус Lian Li PC-D600 поддерживает установку системных плат формата E-ATX: Lian Li PC-D600 также наделен девятью внешними отсеками типоразмера 5,25 дюйма

    11:397

    IObit SmartDefrag v.2.8.0 - бесплатный дефрагментатор под ОС Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    11:30

    DFX Audio Enhancer v.11.110 - программа для улучшения качества прослушиваемого аудио: Программа для улучшения качества прослушиваемого аудио

    10:55

    MSI готовит к выпуску системную плату E1-2500I-E33 со встроенным APU AMD E1-2500 (Kabini): MSI E1-2500I-E33 располагает слотами PCI-Express x16 и Mini PCI Express

    10:2313

    AdwCleaner v.2.302 - бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО: Бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО

    10:20

    Gigabyte EasyTune6 v.B13.0509.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    09:45

    Представлен широкоугольный объектив Canon EF-M 11–22mm f/4–5.6 IS STM: Объектив Canon EF-M 11–22mm f/4–5.6 IS STM оценен в 399 евро

    09:3085

    D3DGear v.4.24 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:10

    Кулер Thermalright HR-22 был показан в активном варианте: О сроках появления Thermalright HR-22 в продаже и его цене сведений пока нет

    09:008

    Веб-браузер Internet Explorer экономит электроэнергию: Internet Explorer остается самым энергоэффективным браузером

    08:358

    В серию блоков питания be quiet! Power Zone вошли модели мощностью до 1000 Вт: Блоки питания серии be quiet! Power Zone имеют сертификат 80 Plus Bronze

    08:304

    Алюминиевый корпус для ПК X2.6017 имеет лапидарный внешний вид: Корпус X2.6017 рассчитан на платы типоразмера до ATX

    08:0025

    Компания «РОСА» представляет ROSA Desktop Fresh R1: «РОСА» выпускает свежий релиз своего дистрибутива для Linux-сообщества ROSA Desktop Fresh R1

    08:00

    Появились изображения прототипа планшетофона Samsung Galaxy Note 3: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 может быть анонсирован на выставке IFA 2013 в Берлине

    07:4017

    Корпус Raven Mini-ITX предназначен для сборки малогабаритных игровых ПК: Внутри корпуса Raven Mini-ITX можно разместить радиатор (240 x 120 мм) жидкостной системы охлаждения

    07:3010

    В одном из азиатских онлайновых магазинов появился смартфон Samsung Galaxy Core Duos (i8262): Cмартфон Samsung Galaxy Core оснащён дисплеем диагональю 4,3 дюйма разрешением 800 х 480 пикселей

    07:002

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