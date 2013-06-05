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    5 июня 2013

    Amazon снова начинает продажи электронной книги Kindle DX по цене $300: Amazon даёт возможность купить электронную книжку Kindle DX за 300 долларов

    23:139

    FSP представила три модели блоков питания Aurum 92+ HW мощностью до 1200 Вт: Блоки питания FSP Aurum 92+ HW совместимы с CPU Haswell

    22:552

    В США заработала первая фабрика Lenovo по сборке ПК: На полную мощность производство Lenovo в США выйдет к концу июня 2013 года

    22:5016

    Выпущена Opera Mini 4.5 для дешевых мобильных телефонов: Opera Mini 4.5 работает даже на самых базовых телефонах.

    22:35

    Домен .RU — в пятерке мировых лидеров по показателям роста:

    22:321

    Игровой планшет Wikipad поступит в продажу 11 июня в США: Цена планшета Wikipad составит 250 долларов

    21:424

    В серию блоков питания Cooler Master GX II вошли модели мощностью до 850 Вт: Блоки питания Cooler Master GX II соответствуют последней версии спецификаций ATX

    20:42

    «Гибридный ультрабук» Sony Vaio Duo 13 способен автономно проигрывать видео на протяжении 10 часов: Sony Vaio Duo 13 представляет собой «гибридный ультрабук», оснащённый 13-дюймовым экраном Triluminos

    20:3120

    Референсный дизайн, предложенный Qualcomm, дает представление о том, какими могут быть планшеты на SoC Qualcomm Snapdragon 400: Референсный дизайн планшета Qualcomm построен на процессорах Snapdragon 400 MSM 8230 и MSM 8030

    20:29

    Алюминиевые корпуса Jonsbo U1, U2 и U3 рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX: Алюминиевые корпуса Jonsbo U1, U2 и U3 предложены в черном, красном и серебристом вариантах

    20:067

    На выставке Computex компания TUL впервые была представлена собственным павильоном: Отношения между PowerСolor и родительской компанией TUL меняются?

    19:41

    Adata показала твердотельные накопители XPG SX920: Adata использует в SSD серии XPG SX920 память 19-нанометровую память MLC NAND

    18:566

    В Сети появились «живые» фото смартфона HTC One mini: Выпуск HTC One mini ожидается не ранее августа

    18:1812

    Cooler Master готовит к выпуску уменьшенную версию компьютерного корпуса Cosmos II: Изделие получила название Cosmos SE

    16:304

    Мост Trendnet TEW-800MB поддерживает сети Wireless AC и Wireless N: Мост Trendnet AC1200 (TEW-800MB) позволяет подключить к беспроводной сети Wireless AC до четырех устройств с проводными сетевыми портами

    16:051

    На Computex замечена 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 780 с системой охлаждения WindForce 3X 450W: 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 780 с системой охлаждения WindForce 3X 450W собрана на печатной плате собственной разработки Gigabyte

    15:195

    Samsung официально представила защищённый смартфон Galaxy S4 Active: Samsung Galaxy S4 Active получил экран не Super AMOLED

    15:0837

    Compro возвращается на рынок потребительских web-камер с моделями на моторизованных турелях: Новые web-камеры Compro работают с использованием облачных технологий

    15:001

    Компания Antec приурочила к выставке Computex выпуск блоков питания High Current Pro Platinum Grid: Блоки питания Antec High Current Pro Platinum Grid имеют сертификат 80 Plus Platinum

    14:431

    Корпус In Win tòu может заменить вам зеркало: Корпус для ПК In Win tòu состоит из алюминиевой рамы и стеклянных стенок

    12:5317

    Vista Smoker Pro v.2.7 - утилита для изменения настроек операционных систем Windows Vista: Утилита для изменения настроек операционных систем Windows Vista

    12:402

    FreeRIP v.4.12 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:05

    ECS показала системную плату KBN-I типоразмера Mini-ITX с предустановленным APU AMD Kabini: KBN-I оснащена двумя разъемами mPCIe и слотом PCI-Express 2.0 x16

    11:5515

    Fujitsu оснастила 14-дюймовый ноутбук Lifebook UH90/L дисплеем IGZO разрешением 3200 х 1800 точек: Lifebook UH90/L получил процессор Intel Core i5 четвертого поколения

    11:3242

    Process Explorer v.15.31 - утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    11:30

    FastStone Capture v.7.5 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    10:551

    Dell анонсировала гибрид ультрабука и планшета XPS 11 с экраном разрешением 2560 х 1440 точек: Механизм трансформации Dell XPS 11 такой же, как и у

    10:5017

    Sweet Home 3D v.4.1 - бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра: Бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра

    10:20

    Sapphire оснащает 3D-карту Atomic HD 7990 водоблоком: Тактовые частоты 3D-карты Sapphire Atomic HD 7990 находятся на уровне тактовых частот 3D-карты Asus ROG Ares II

    09:508

    SnagIt v.11.2.1 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    09:451

    Corel предлагает альтернативу Creative Cloud: Текущие пользователи Creative Suite, заинтересованные в альтернативных решениях, смогут воспользоваться специальным ценовым предложением от Corel

    09:102

    Охлаждающая подставка для ноутбука Enermax AeroOdio CP006 оснащена встроенной звуковой картой и акустической системой: Охлаждающая подставка Enermax AeroOdio CP006 рассчитана на ноутбуки с экранами размером до 17 дюймов по диагонали

    09:004

    ФотоШОУ PRO: лёгкий способ создать необычный видеоролик из фотографий: AMS Software объявила о выходе новой версии ФотоШОУ PRO 1.35

    08:355

    Модули памяти Crucial Ballistix Sport SODIMM ориентированы на использование в игровых ноутбуках: На модули Crucial Ballistix Sport SODIMM распространяется действие пожизненной гарантии

    08:305

    Планшетный компьютер Kalos получит SoC NVIDIA Tegra 4 и десятидюймовый дисплей разрешением 2560 x 1600 пикселей: Планшет Kalos в будущем получит обновление до версии ОС Android Key Lime Pie

    08:0514

    Enermax привезла на Computex «острог из зефира» — новый корпус для ПК серии Ostrog: Корпус Enermax Ostrog рассчитан на системные платы типоразмера ATX

    08:008

    Новософт выпустила бесплатную версию программы Handy Backup для Яндекс.Диска: Вышла бесплатная версия программы резервного копирования Handy Backup для Яндекс.Диска

    08:001

    LUXA2 P-MEGA — внешний аккумулятор емкостью 40 000 мА·ч для зарядки мобильных устройств: LUXA2 P-MEGA способно заряжать шесть мобильных устройств одновременно

    07:5519

    Система охлаждения корпуса Phanteks Enthoo Primo включает в себя два фронтальных и два тыльных 120-миллиметровых вентилятора: Корпус Phanteks Enthoo Primo появится в продаже в июле по цене от 199 до 249 евро

    07:502

    Модули памяти Crucial Ballistix Sport XT предназначены для компьютерных энтузиастов и любителей игр: На модули Crucial Ballistix Sport XT распространяется действие пожизненной гарантии

    07:303

    Ассортимент блоков питания Enermax с пассивным охлаждением включает модели мощностью до 650 Вт: Корпуса блоков питания Enermax с пассивным охлаждением щедро перфорированы

    07:0013

    Линейка однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 400 пополнилась моделью MSM8926: В Qualcomm MSM8926 вошел модем с поддержкой 3G и LTE

    00:222

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