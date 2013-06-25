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    25 июня 2013

    3D-карты MSI GeForce GTX 760 Gaming комплектуются утилитой MSI Gaming App, позволяющей разогнать GPU до 1150 МГц: 3D-карты MSI GeForce GTX 760 Gaming оснащены системой охлаждения Twin Frozr IV Advanced с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами

    20:425

    Galaxy представила свои карты линейки GeForce GTX 760: Galaxy создала три представителя GeForce GTX 760

    20:37

    Zotac ощутимо разгоняет свой вариант видеокарты GeForce GTX 760 AMP! Edition: Карта Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition получила более 100 МГц прибавки к частоте ядра

    19:292

    Gainward представила 3D-карты серии GeForce GTX 760: Графический процессор 3D-карты Gainward GTX 760 Phantom работает на частоте 1072 МГц

    19:031

    Gigabyte представила пару карт GeForce GTX 760 под одним заводским номером: Видеокарты Gigabyte GeForce GTX 760 получили одно имя, но разные печатные платы и системы охлаждения

    19:032

    Inno3D представила четыре ускорителя GeForce GTX 760, три из которых получили заводской разгон и оригинальную СО: Inno3D представила четыре варианта видеокарты GeForce GTX 760

    18:33

    Sony Mobile представила смартфон Xperia C на платформе MediaTek: Xperia C стал самым большим смартфоном Sony с поддержкой двух карт SIM

    17:597

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 760 стоимостью $249: В конфигурацию GeForce GTX 760 входит 1152 ядра CUDA

    17:2513

    Смартфон Huawei Honor 3 по техническим характеристикам будет схож в Ascend P6: Смартфон Huawei Honor 3 получит защиту по стандарту IP68

    17:171

    Планшет среди смартфонов — представлен Sony Xperia Z Ultra: Гигансткий смартфон Sony Xperia Z Ultra получил очень тонкий корпус и защиту от воды

    16:3749

    27-дюймовый монитор ViewSonic VX2770Sml-LED оснащен панелью IPS и поддерживает MHL: ViewSonic VX2770Sml-LED оценен в 256 евро

    16:015

    LSI расширяет семейство SSD Nytro накопителем Nytro WarpDrive объемом 3,2 ТБ: Накопитель Nytro WarpDrive объемом 3,2 ТБ выполнен в виде карты расширения PCI Express

    15:075

    DVDVideoSoft Free DVD Video Burner v.3.2.7.622 - бесплатная программа для записи DVD-дисков: Бесплатная программа для записи DVD-дисков

    13:151

    DVDVideoSoft Free Audio Converter v.5.0.26 - бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов: Бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов

    12:40

    DVDVideoSoft Free Image Convert and Resize v.2.1.24.610 - компактная программа для пакетной обработки изображений: Компактная программа для пакетной обработки изображений

    12:051

    В конструкцию процессорного охладителя Reeven RC-1401 входит три шестимиллиметровые и две восьмимиллиметровые тепловые трубки: Скорость вращения комплектного вентилятора Reeven RC-1401 регулируется c помощью ШИМ в диапазоне 300-1300 об/мин

    11:5710

    RarZilla Free Unrar v.5.1.0 - бесплатная утилита для разархивирования RAR-файлов: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    11:301

    Серию Scythe Grand Flex открыли 120-миллиметровые корпусные вентиляторы SM1225GF12SL, SM1225GF12L, SM1225GF12SM и SM1225GF12SH: В вентиляторах Scythe Grand Flex SM1225GF12SL, SM1225GF12L, SM1225GF12SM и SM1225GF12SH используются гидродинамические подшипники

    11:206

    Freemake Music Box v.1.0.0 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    10:551

    Процессор AMD Athlon X2 370K в исполнении FM2 уже можно купить в США и Европе: Базовая тактовая частота AMD Athlon X2 370K — 4,0 ГГц

    10:3512

    Freemake Video Downloader v.3.5.2.2 - бесплатная программа для скачивания видео из Сети: бесплатная программа для скачивания видео из Сети

    10:203

    Wise Program Uninstaller v.1.41 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    09:45

    Bandizip v.3.07 - легкий, быстрый и бесплатный архиватор: Легкий, быстрый и бесплатный архиватор

    09:10

    Western Digital приобретает компанию sTec, специализирующуюся на выпуске корпоративных SSD : Инженерный потенциал и интеллектуальная собственность sTec дополнят активы HGST

    09:00

    Халатность сотрудников угрожает корпорациям: 52 % крупных компаний опасаются легкомысленности сотрудников

    08:356

    Выпуск Антивируса Dr.Web для файловых серверов Windows 8.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске восьмой версии продукта Антивирус Dr.Web для файловых серверов Windows

    08:001

    Карты памяти серии Kingmax Pro соответствуют спецификации SDA 3.0: Объем карт памяти серии Kingmax Pro достигает 64 ГБ

    08:006

    В сети появились изображения 3D-карты Colorful GTX 760, напоминающей модель GTX 680 : 3D-карта Colorful GTX 760 оснащена видеовыходами DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort

    07:003

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