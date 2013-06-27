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    27 июня 2013

    Видеодайджест новостей: планшетофон Sony Xperia Z Ultra, часы Sony SmartWatch 2, планшет Samsung Ativ Q, моноблочный ПК Samsung Ativ One 5 Style: Видеодайджест новостей: планшетофон Sony Xperia Z Ultra, часы Sony SmartWatch 2, планшет Samsung Ativ Q, моноблочный ПК Samsung Ativ One 5 Style

    21:59

    Zotac анонсировала системную плату H87-ITX WiFi: Zotac H87-ITX WiFi оснащена двумя портами RJ-45

    20:306

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3, возможно, будет производиться с экранами разных типов: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 может появиться как с экраном AMOLED, так и TFT

    19:4512

    Nabi Jr – пятидюймовый планшет для детей на платформе Nvidia Tegra 3: Nabi Jr оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 800 х 480 точек и оценен в $140

    18:1623

    Начало поставок игровых консолей Nvidia Shield отложено из-за «проблемы с механикой»: Новую точную дату начала поставок Nvidia Shield производитель называть не рискнул

    16:2216

    Игровой ПК Digital Storm Aventum II получил систему охлаждения ручной работы: Готовый компьютер Digital Storm Aventum II оценён в 9500 долларов

    14:1422

    Смартфон Sony Xperia i1 (Honami) засветился на фото: Sony Xperia i1 действительно получил камеру разрешением 20 Мп

    13:3521

    FontViewOK v.3.71 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    13:15

    Смартфон Xiaocai X9 получит 2 ГБ оперативной памяти и экран диагональю 4,5 дюйма: Смартфон Xiaocai X9 оценён производителем в 145 долларов

    12:4020

    PassMark WirelessMon v.4.0 Build 1008 - программа мониторинга беспроводных сетей и точек доступа: Вышла новая программы для мониторинга работа WiFi и беспроводных точек доступа

    12:40

    ZoneAlarm v.11.0.768.000 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    12:052

    Adata анонсировала внешний HDD DashDrive HV620: Adata DashDrive HV620 будет доступен в вариантах с объемом памяти 500 ГБ, 750 ГБ и 1 ТБ

    11:59

    ProcessKO v.3.00 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    11:30

    Sony готовит к выпуску электронную книгу PRS-T3: Sony PRS-T3 получит сенсорный дисплей диагональю 6 дюймов

    11:118

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 299 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    10:552

    Microsoft объявляет о выходе Windows 8.1 Preview: Microsoft объявила о выпуске обновления Windows 8.1 Preview

    10:206

    Исходный код трояна Carberp попал в открытый доступ: ESET сообщает о появлении в открытом доступе исходных кодов известного банковского трояна Carberp

    09:451

    Мониторинг ИТ-инфраструктуры: цели, задачи, возможности: Сфера компетенций «ПингВин Софтвер» дополнилась внедрением типового решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры компании

    09:10

    Начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S4 Google Play edition и HTC One Google Play edition: Смартфоны Samsung Galaxy S4 и HTC One в магазине Google Play: только ОС Android и никаких настроек

    09:0043

    Новые функции удаленного администрирования Panda Cloud Systems Management: Последняя версия Panda Cloud Systems Management содержит новую систему тикетинга, позволяющую организовать решение инцидентов путем их классификации и расстановки приоритетов

    08:35

    Смартфон HTC One покрыли чистым золотом: Goldgenie также предлагает смартфон HTC One в отделке платиной или розовым золотом

    08:3026

    Выпущен русско-английский словарь для стоматологов: Operator’s Dictionary для iOS, Mac OS X и Android – Англо-Русский и Русско-Английский Электронный Словарь для Врачей Стоматологических Специальностей и Челюстно-Лицевых Хирургов

    08:001

    Начались продажи процессорных кулеров Scythe Mugen 4: Цена Scythe Mugen 4 равна 36 евро

    08:001

    Замеченный ранее смартфон Nokia EOS получит название Nokia Lumia 1020: Подробности о Nokia Lumia 1020 будут обнародованы 11 июля, на презентации приуроченной новому флагману Nokia

    07:4025

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