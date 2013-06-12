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    12 июня 2013

    Процессор AMD Athlon X4 760k Black Edition замечен в предложении британских интернет-магазинов: Максимальная частота AMD Athlon X4 760k Black Edition равна 4,1 ГГц

    23:2212

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad 7 Vogue представлен на Тайване: Huawei MediaPad 7 Vogue построен на платформе MediaTek MT6589

    21:3511

    Гибрид смартфона и фотоаппарата Samsung Galaxy S4 zoom представлен официально: Samsung Galaxy S4 zoom получил объектив с 10-кратным оптическим зумом

    16:3577

    Камера, известная как Leica Mini M, представлена официально под именем X Vario: Основой камеры Leica X Vario служит датчик изображения формата APS-C разрешением 16,2 Мп

    15:5223

    Объем твердотельных накопителей KingFast C-Drive достиг 1 ТБ: Твердотельный накопитель KingFast C-Drive объемом 1 ТБ физически представляет собой массив RAID 0 из двух SSD

    15:295

    Мобильные устройства с операционной системой Firefox OS рассчитаны на активный веб-сёрфинг: Выпуском планшета, компания Mozilla планирует дать больший выбор устройств конечному потребителю

    15:2511

    Gigabyte рассчитывает в третьем квартале нарастить поставки системных плат на 15%: Ожидается, что в 2013 году объем поставок системных плат Gigabyte превысит 20 млн. штук

    15:195

    В системе Samsung NX появился самый тонкий и самый легкий сверхширокоугольный объектив 10mm F3.5 Fisheye: Продажи объектива Samsung NX 10mm F3.5 Fisheye начнутся в июле 2013 года

    14:4112

    MAME v.0.149 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    10:203

    STDU Viewer v.1.6.206 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    09:45

    AkelPad v.4.8.4 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    09:10

    Жесткие диски Seagate NAS объемом до 4 ТБ ориентированы на использование в хранилищах с сетевым подключением : Накопители Seagate NAS оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    09:0018

    MiniGet v.1.0.8.2424 - крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент: Крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент

    08:35

    В серию твердотельных накопителей Intel SSD DC S3500 вошли модели объемом от 80 до 800 ГБ: Твердотельные накопители Intel SSD DC S3500 предназначены для вычислительных центров

    08:3015

    Компания Club3D сделала выбор между Nvidia и AMD: Club3D видит свое будущее только в союзе с AMD

    08:0021

    Adobe Photoshop Lightroom 5 уже в продаже: Новые мощные функции улучшают процессы обработки фотографий

    08:00

    Смартфон JiaYu S1 набирает в тестовом пакете AnTuTu 23 977 баллов: Смартфон JiaYu S1 возможно оборудован четырёхъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 600

    07:4010

    Игровая клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 3 использует в своей основе мембраны вместо механических переключателей: Клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 3 станет доступна к продаже осенью 2013 года

    07:259

    AMD анонсировала процессоры FX-9370 и FX-9590, частота последнего достигает 5 ГГц: AMD FX-9370 и FX-9590 — восьмиядерные CPU, основанные на микроархитектуре Piledriver

    00:1526

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