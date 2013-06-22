  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 июня 2013

    Сердцем нового смартфона Pantech IM-A880X станет SoC Snapdragon 800: По результатам тестирования платформа Qualcomm Snapdragon 800 превосходит по производительности Samsung Exynos 5 Octa

    19:455

    3D-ускоритель GeForce GTX 760 окажется последним представителем нового поколения карт Nvidia в этом году: В этом году линейка видеокарт GeForce GTX 700 остановится на GTX 760

    17:4810

    Планшет Vizio MT11X-A1 на основе APU AMD Z-60 оценён в $600 : Планшетный ПК Vizio MT11X-A1 получил в своё распоряжение 64 ГБ флэш-памяти

    17:2520

    Обновлённая версия устройства Sony SmartWatch будет представлена на выставке MAE 2013: На официальном Tweeter-канале Xperia были замечены несколько публикаций, которые намекают на возможную презентацию обновлённых часов SmartWatch

    17:238

    Cмартфон LG Optimus G2, вероятно, будет представлен 7 августа: Приглашение на мероприятие появилось спустя всего день после сообщения о том, что в преемнике Optimus G будет использована SoC Snapdragon 800

    11:592

    Lenovo представила ноутбук IdeaPad S210 Touch с сенсорным дисплеем: Начальная стоимость новинки в США — $429

    11:096

    Четырёхъядерный процессор Rockchip RK3188 может быть разогнан до отметки 1,92 ГГц: В тесте AnTuTu процессор набрал 18916 баллов, а в тесте Linpack — 202,724 баллов

    09:573

    Смартфон iPhone 5S получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5,92 Вт·ч: В сети появились очередные изображения возможного версии улучшенного смартфона iPhone 5

    09:5528

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018