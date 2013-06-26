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    26 июня 2013

    В смартфоне Fujitsu Arrows A 202F используется SoC Qualcomm Snapdragon 600 и АКБ емкостью 3020 мА·ч: Fujitsu Arrows A 202F наделен 5-дюймовым дисплеем разрешением Full HD

    22:596

    Устройство Sony SmartWatch 2 с поддержкой технологии NFC представлено официально (обновлено: срок начала продаж и цена устройства): Устройство Sony SmartWatch 2 соединяется с мобильными устройствами под управлением ОС Android по технологии NFC

    22:2146

    Что показали тесты производительности смартфона Samsung Galaxy S4 LTE-A?: Стало известно, насколько смартфон Samsung Galaxy S4 на SoC Snapdragon 800 превосходит по производительности модификацию на SoC Exynos 5 Octa

    21:2022

    В камере Sony DSC-RX1R/B используется полнокадровый датчик изображения и объектив Carl Zeiss с фокусным расстоянием 37 мм: Цены, спецификации и первые изображения камер Sony RX1R и RX100MII появились накануне их официальной премьеры

    20:2314

    Imagination добавляет в планы развития процессоров MIPS поколение под условным названием Warrior: Imagination расширила список процессоров MIPS поколения Aptiv

    19:474

    МЧС России выпустило приложение для iOS: Данное приложение предлагает пользователям мобильный доступ к информации о деятельности МЧС России

    18:413

    Samsung официально представила смартфон Galaxy S4 LTE-A на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Распространением в Корее Samsung Galaxy S4 LTE-A займется SK Telecom

    18:1913

    В России открылся интернет-магазин Apple Online Store: Apple Online Store предложит пользователям персональную услугу гравировки iPad, iPod touch или iPod nano

    17:2555

    Sony Xperia Z Ultra оказался недешевым планшетофоном: в Нидерландах он оценен в 719 евро, во Франции — в 729 евро: В продаже в Европе аппарат появится в третьем квартале

    16:2821

    Palit выпускает 3D-карту GeForce GTX 760 JetStream: Одновременно представлена модель Palit GeForce GTX 760

    16:27

    Смартфон LG Optimus G2 получит пару клавиш, расположенных под тыловой камерой: Смартфон LG Optimus G2 оснащается кнопками на задней части корпуса

    16:094

    Смартфон THL W11 получил интересное имя и уникальную фронтальную камеру : Смартфон THL W11 располагает экраном диагональю 5 дюймов разрешением 1920 х 1080 точек

    15:4610

    Смартфон Huawei Ascend W2 не слишком отличается от предыдущей модели компании: Смартфон Huawei Ascend W2 сохранил разрешение экрана и объём оперативной памяти

    15:125

    Registry Life v.1.61 - бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра: Бесплатная программа для чистки и оптимизации системного реестра

    13:153

    Thunderbird v.17.0.7 - бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании: Бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании

    12:40

    Sticky Password FREE v.6.0.11 - бесплатная программа управления паролями: Бесплатная версия программы управления паролями

    12:05

    DirectX Happy Uninstall v.6.18 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    11:302

    DVDVideoSoft Free Video Dub v.2.0.19 - бесплатная программа для быстрого удаления ненужных частей из видео: Бесплатная программа для быстрого удаления ненужных частей из видео

    10:553

    По оценке Gartner, поставки ПК в этом году сократятся на 10,6%, а планшетов — вырастут на 67,9%: Суммарный рынок ПК, планшетов и сотовых телефонов в 2013 году вырастет на 5,9%, уверены аналитики Gartner

    10:4238

    Firefox v.22.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    10:206

    AeroCool ориентирует корпус для ПК Strike-X One Army Edition на любителей военного стиля: Корпус AeroCool Strike-X One Army Edition относится к категории mid tower и рассчитан на платы типоразмера ATX

    09:5514

    GIMP v.2.8.6 - качественный, бесплатный, мультиплатформенный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    09:451

    OpenGL Extension Viewer v.4.11 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    09:10

    Вышел обновленный ABBYY Lingvo для iOS: Вышла новая версия ABBYY Lingvo для iOS

    08:35

    TeamCity от JetBrains обновлен до версии 8.0: В свежей версии TeamCity 8 реализована иерархия проектов, упрощено управление инфраструктурой сборок, улучшена поддержка нескольких технологий и предложены более выгодные условия для небольших команд разработчиков

    08:00

    AOC представила серию мониторов 70ID: Рекомендованные цены первых моделей серии AOC 70ID: e970Swn — 3000 рублей, e2070Swn — 3300 рублей, e2270Swn — 3850 рублей

    08:0016

    Elsa оснастила 3D-карту GeForce GTX 770 S.A.C 4 ГБ памяти: Номинальная тактовая частота GPU Elsa GeForce GTX 770 S.A.C на 24 МГц больше, чем у эталонной видеокарты

    07:152

    Миниатюрная флэшка Pny F3 Attaché оснащена интерфейсом USB 3.0: Предусмотрен выпуск модификаций Pny F3 Attaché объемом от 8 до 32 ГБ

    07:007

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