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    14 июня 2013

    Компания Acer выпустит смартфон Liquid ZX, диагональ экрана которого составит 3,5 дюйма: Новое устройство получит название Acer Liquid ZX и будет работать на ОС Android

    23:0617

    Появились изображения алюминиевого корпуса неизвестного устройства Nokia: Возможно, что это корпус нового смартфона линейки Lumia или смартфона Nokia EOS 2

    22:2514

    Sparkle оснастила видеокарту GTX 770 Calibre 4 ГБ памяти и системой охлаждения CoolPro: Карта Sparkle GTX 770 Calibre получила СО ускорителя GTX 680 Calibre Edition

    16:596

    В Сеть попало фото, на котором якобы изображена 3D-карта Radeon HD 8970: Изображение видеокарты Radeon HD 8970 попали в Сеть

    16:019

    Gigabyte официально представила ускоритель GTX Titan с системой охлаждения WindForce 3X 450W в комплекте: Gigabyte GTX Titan с СО WindForce 3X 450W получит дополнительные 100 МГц к частоте ядра

    15:287

    Смартфон Lenovo ideaPhone P780 будет продаваться за пределами Китая: Смартфон Lenovo ideaPhone P780 оборудован пятидюймовым дисплеем разрешением 1280 x 720 пикселей

    15:1511

    Обновлённый планшет Nexus 7 получит тыловую камеру и SoC Snapdragon S4 Pro: Новая версия планшета Nexus 7 будет иметь меньшую толщину и экран разрешением 1920 х 1080 точек

    14:2612

    Названа цена и срок начала продаж объектива Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art: Первый в мире зум-объектив с постоянной диафрагмой F/1,8 для камер формата APS-C появится в продаже в июле 2013 года

    13:5817

    Samsung готовит смартфон Galaxy S4, оснащённый SoC Snapdragon 800: Смартфон Samsung SHV-E330 получит SoC Snapdragon 800 и будет представлять собой улучшенный вариант Galaxy S4

    13:4711

    Смартфон Huawei Ascend P6 может оказаться не таким тонким, как ожидалось: Опубликованыполные спецификации смартфона Huawei Ascend P6

    12:5019

    Gigabyte оснащает 4 ГБ памяти 3D-карту GeForce GTX 770 WindForce 3X OC: Цена 3D-карты Gigabyte GV-N770OC-4GD равна $500

    11:422

    Представлен катадиоптрический объектив Samyang Reflex f/6.3 300mm ED UMC CS: Объектив Samyang Reflex f/6.3 300mm ED UMC CS рассчитан на ручную фокусировку

    11:2417

    Notes 1.0.1.7 — онлайн-блокнот Springpad для Windows Phone: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    11:08

    MicroXperts U100-03: стильный, тонкий ноутбук с алюминиевым корпусом : На одной зарядке батареи ноутбук MicroXperts U100-03 может проработать до шести часов

    11:0016

    Альфа-Банк, «Билайн» и MasterCard представляют платежи на основе NFC технологии: Решение для бесконтактных платежей предполагает установку специального банковского приложения на SIM-карты и позволяет клиентам Альфа-Банка моментально совершать покупки и оплачивать услуги

    10:3511

    Охлаждающая подставка Thermaltake Allways Control позволяет регулировать направление воздушного потока: Thermaltake Allways Control оснащена двумя вентиляторами диаметром 70 мм и четырьмя портами USB 2.0

    10:35

    Freemake Free Audio Converter v.1.1.0.48 - бесплатный конвертер аудио-файлов: Бесплатный конвертер аудио-файлов

    10:20

    Представлен объектив Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS для зеркальных и беззеркальных камер: Объектив Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS рассчитан на ручную фокусировку

    10:145

    Broadcom BCM23550 — SoC для бюджетных смартфонов с поддержкой Wi-Fi 802.11ac, NFC и двух SIM: Массовое производство Broadcom BCM23550 стартует в третьем квартале 2013 года

    10:104

    OutlookAttachView v.2.51 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    09:451

    Компания Iomega теперь будет называться LenovoEMC: Продукция Iomega переименована в Lenovo Iomega и Lenovo EMC

    09:301

    Freemake Video Converter v.4.0.1.8 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    09:101

    Зеркальная камера Pentax K-500 — немного упрощенный вариант модели Pentax K-50: Зеркальная камера Pentax K-500 стоит дешевле старшей модели Pentax K-50

    09:005

    cPicture LE v.3.0 - небольшая программа для работы с изображениями: Небольшая программа для работы с изображениями

    08:35

    Цифровая зеркальная камера Pentax K-50 защищена от погодных воздействий и может работать на обычных батарейках: Стоимость камеры Pentax K-50 с объективом smc Pentax-DA L 18-55mm F3.5-5.6AL WR равна $780

    08:3019

    Представлена беззеркальная камера Pentax Q7: Основой камеры Pentax Q7 стал датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой

    08:0010

    Copiny сосредоточился на корпоративных заказчиках : Copiny объявляет о запуске коммерческого SaaS-решения, ориентированного на заказчиков крупного бизнеса

    08:001

    Видеодайджест новостей: новые компьютеры Apple, смартфоны Samsung Galaxy S4 Active и Galaxy S4 zoom, чехлы для смартфонов с экранами E Ink: Видеодайджест новостей: новые компьютеры Apple, смартфоны Samsung Galaxy S4 Active и Galaxy S4 zoom, чехлы для смартфонов с экранами E Ink

    07:001

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