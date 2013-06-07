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    7 июня 2013

    3D-карта Colorful iGame GTX 780 Kudan занимает в корпусе ПК три слота: Набор видеовыходов 3D-карты Colorful iGame GTX 780 Kudan включает DisplayPort, HDMI и два DVI

    22:054

    Intel обновит свои мини-ПК NUC, оснастив их процессорами Haswell: Мини-ПК NUC получили CPU Haswell и новые порты

    17:4621

    Apacer использует в накопителе Combo SATA Drive два типа флэш-памяти - MLC и SLC: Коммерческая судьба Apacer Combo SATA Drive пока под вопросом

    17:208

    Toshiba анонсирует поставки SSD серии PX02SM объемом до 1,6 ТБ : В серию SSD Toshiba PX02SM вошли модели PX02SMF020, PX02SMF040, PX02SMF080 и PX02SMB160

    17:128

    Samsung начинает продажи компонентов для беспроводной зарядки смартфонов Galaxy S4: Цена компонентов для беспроводной зарядки смартфона Samsung Galaxy S4 равна $90

    16:3029

    Стала известна стоимость защищённого смартфона Samsung Galaxy S4 Active: Смартфон Samsung Galaxy S4 Active будет стоить 650 евро

    15:0030

    Super Talent анонсировала твердотельные накопители UltraDrive MX3: В линейку UltraDrive MX3 вошли модели как с памятью MLC NAND, так и с памятью SLC NAND

    14:426

    Охладитель Deepcool Lucifer способен отвести от процессора до 130 Вт мощности в пассивном режиме: Кулер Deepcool Lucifer получил шесть тепловых трубок и медное основание

    14:0013

    Огромный смартфон Sony Togari получит имя Xperia ZU и SoC Snapdragon 800: Смартфон Sony Xperia ZU получит экран Triluminos диагональю 6,44 дюйма

    13:1926

    Project Redux — Noctua начинает перевыпуск лучших моделей вентиляторов в упрощенном варианте: Первые модели Project Redux, включая NF-A14, S12A, A6 и A4, были показаны на выставке Computex 2013

    12:503

    У Noctua готов прототип процессорного охладителя с активным шумоподавлением: Система активного шумоподавления, используемая в кулере Noctua, работает по тому же принципу, что и системы активного шумоподавления в наушниках

    12:3016

    Смартфон LG Optimus F3 получил четырёхдюймовый экран IPS и ёмкую батарею: Смартфон LG Optimus F3 получил поддержку сетейт 4G и программное обеспечение для людей с плохим зрением

    12:0610

    В экспозицию Lepa на выставке Computex вошли блоки питания серий MX, BM MaxBron, GM MaxGold и P: В серию Lepa GM MaxGold вошли блоки питания с сертификатом 80 Plus Gold

    12:05

    Streacom DB4 — корпус для мини-ПК в виде куба размерами 25х25х25 см, напоминающий светильник: Корпус для мини-ПК Streacom DB4 одновременно служит радиатором для CPU

    11:397

    В корпусе для ПК Nanoxia Deep Silence 6 помещаются системные платы очень большого размера и две СВО: Корпус для ПК Nanoxia Deep Silence 6 рассчитан на 14 накопителей

    11:153

    Компания Sharp показала жидкокристаллические панели разрешением 3200 x 1800 пикселей размером 14 и 15,6 дюйма: Компания Sharp использует в панелях высокого разрешения технологию IGZO

    10:5815

    Intel показала референсный дизайн планшета на SoC Bay Trail-T под управлением ОС Android 4.2.2 и Windows 8: Устройство получило 10-дюймовый экран разрешением 2560 х 1440 точек

    10:5027

    Ashampoo WinOptimizer v.10.2.5 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    10:20

    MSI показала Windows-планшет W20 на платформе AMD: MSI использовала в W20 3M процессор AMD A4-1200 (Temash)

    10:0511

    DVD Audio Extractor v.7.1.2 - утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков: Утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков

    09:45

    Водоблоки EK Water Blocks EK-FC770 GTX предназначены для 3D-карт GeForce GTX 770: Водоблоки EK-FC770 GTX подходят для использования в составе систем жидкостного охлаждения, включающих маломощные помпы

    09:30

    WinISO v.6.3.0 - программа для конвертирования данных в формат ISO: Программа для конвертирования данных в формат ISO

    09:10

    В серию блоков питания BitFenix Fury вошли модели мощностью до 750 Вт с комбинированными кабельными системами: Блоки питания серии BitFenix Fury имеют сертификаты 80 Plus Gold

    09:00

    Прототип флэш-накопителя Intel, использующий технологию Thunderbolt, является самым быстрым в мире: Ёмкость флэш-накопителя Intel составляет 128 ГБ

    08:5527

    Core FTP v.2.2.1775 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    08:35

    Galaxy показала системную плату Z87 Hall of Fame: На плате Galaxy Z87 Hall of Fame установлено два моста PCI-Express PEX8747

    08:30

    Смартфон DAXIAN XY100S с четырёхядерным процессором MediaTek MTK6589 оценен в 100 долларов : Смартфон DAXIAN XY100S оснащён дисплеем диагональю 4,7 дюйма разрешением 854 x 480 пикселей

    08:2526

    Gajah обещает скоро начать продажи чехлов InkCase с экранами E Ink для смартфонов iPhone 5 и Galaxy Note II по цене $99 и $129 соответственно: Чехол InkCase для Galaxy Note II имеет экран размером 4,3 дюйма и разрешением 600 х 800 пикселей

    08:008

    Интернет-сервис Hotels.ru выпустил Android-приложение для бронирования гостиниц: "Хотелс.ру" объявляет о выпуске приложения Hotels.ru для Android

    08:00

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