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    4 июня 2013

    PowerColor создала «дьявольский» вариант 3D-ускорителя Radeon HD 7870: PowerColor Devil 7870 получила длинную печатную плату и внушительную систему охлаждения

    23:324

    Ультрабук Sony Vaio Pro 11 имеет массу менее 1 кг: Sony Vaio Pro 11 получит процессор Core i7 и весит всего 1 кг

    22:4517

    3D-карта GeForce GTX 770 Lighting с повышенным потенциалом разгона вошла в экспозицию MSI на Computex 2013: Для увеличения потенциала разгона производитель использовал в 3D-карте GeForce GTX 770 Lighting компоненты Military Class III

    22:231

    В экспозицию Afox на Computex 2013 вошел адаптер для подключения внешнего монитора к порту USB 3.0: «Переходник USB 3.0 – HDMI» производства Afox поддерживает разрешения до 1920 х 1080 пикселей

    22:091

    Компания Enermax привезла на выставку Computex новые корпусные вентиляторы T.B.Vegas Quad: В подсветке вентилятора Enermax T.B.Vegas Quad использовано 48 светодиодов

    22:024

    Видеокарта Asus GeForce GTX 780 получила новую версию системы охлаждения DirectCU II с парой разных вентиляторов: Карта GTX 780 в исполнении Asus получила СО DirectCU II с вентялиторами разных типоразмеров

    21:283

    Компания SilverStone представила низкопрофильный корпус для ПК Milo ML04 HTPC: Рекомендуемая розничная цена корпуса для ПК Milo ML04 HTPC — $85

    20:323

    Компания SanDisk представила твердотельные накопители Extreme II, U110 и iSSD i110 : Одновременно выпущены накопители SanDisk X110 типоразмера mSATA

    19:443

    Dell обновила ноутбук XPS 12 и моноблочный компьютер XPS 27: Dell XPS 12 и XPS 27 теперь будут оснащаться процессорами Intel Haswell

    19:148

    Микро-ПК Afox подключается к порту HDMI и работает под управлением Android 4.0: В оснащение микро-ПК Afox входит слот для карт памяти SD и SDHC

    18:5413

    Стала известна стоимость монитора Asus PQ321 с панелью IGZO разрешением Ultra HD: Монитор Asus PQ321 оценён в $3800

    18:5031

    В оснащение игрового ноутбука Toshiba Qosmio X75 вошла 3D-карта Nvidia GeForce 770M: Стоимость Toshiba Qosmio X75 стартует с отметки $1400

    18:153

    Мини-ПК Alienware X51 получил в своё распоряжение процессор Haswell Core i7-4770 и 3D-карту GeForce GTX 670: Alienware X51 за $1450 может предложить CPU Haswell Core i7-4770 и 3D-карту GeForce GTX 670

    18:083

    Новый смартфон Sony Xperia M получил 4-дюймовый экран разрешением 854 х 480 точек: Sony Xperia M имеет в активе экран диагональю 4 дюйма и двухъядерный процессор

    17:1914

    Устройство для оперативной зарядки мобильного устройства Tertrend PB03 рассчитано на четыре элемента типоразмера AA: В Tertrend PB03 можно использовать щелочные элементы или никелево-металлогидридные аккумуляторы

    17:159

    MSI показала игровой ноутбук GS70 Stealth с тремя видеовыходами и сенсорным экраном вместо тачпада: Ориентировочная стоимость MSI GS70 Stealth с обычной сенсорной площадкой - от $1700

    16:559

    Akasa пополнила список своих процессорных охладителей моделью Venom IV: Akasa Venom IV располагает четырьмя тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором

    16:222

    Gigabyte пополнила список процессоров для мини-ПК Brix моделями Intel Haswell и AMD Kabini: Список CPU для ПК Gigabyte Brix пополнился восемью новыми процессорами

    15:0112

    Dexpot v.1.6.9 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    14:25

    Сервис бронирования HRS.com интегрирован с Google+: Одним из главных нововведений в мобильной версии является автозаполнение формы бронирования в мобильном приложении HRS.com.

    14:04

    Hyena v.10.0 - программа для централизованного управления Windows-системами: Программа для централизованного управления Windows-системами

    13:502

    Driver Magician Lite v.4.6 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    13:50

    На выставке Computex 2013 замечены «резиновые» корпуса для ПК Enermax: Размеры корпуса Enermax iVektor ECA3310 составляют 495 х 234 х 508 мм

    13:0612

    Toshiba использует однокристальную платформу Nvidia Tegra 3 в планшете Excite Pure: Toshiba Excite Pure оценен в США в $300

    12:554

    3D-карта GTX780 собственной разработки Afox занимает в корпусе ПК три слота расширения: Охладитель 3D-карты GTX780 собственной разработки Afox работает на 20% тише референсного

    12:528

    Kindle for PC v.1.10.6 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    12:40

    MSI привезла на Computex 2013 новую версию трансформируемого ультрабука MSI Slider S20: Трансформер MSI Slider S20 оснащен сенсорным экраном размером 11,6 дюйма

    12:334

    Reg Organizer v.6.10 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    12:05

    Планшет MSI Primo 93 построен на однокристальной системе Allwinner A31S: MSI Primo 93 получил 1 ГБ оперативной памяти и АКБ емкостью 6800 мА·ч

    11:599

    Seagate оснащает жесткие диски толщиной 5 мм стандартными разъемами SATA: Рекомендованная розничная цена Seagate Laptop Ultrathin HDD — $89

    11:3325

    Toshiba представила планшеты Excite Pro и Excite Write на платформе Nvidia Tegra 4: Toshiba Excite Write поддерживает ввод данных при помощи пера

    11:307

    PassMark BurnInTest v.7.1 Build 1002 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    11:30

    Toshiba анонсировала моноблок PX35t с сенсорным экраном диагональю 23 дюйма: Toshiba PX35t получил в качестве опционального оснащения 3D-карту Nvidia GeForce 740M

    11:051

    Анонсировано начало продаж смартфона HTC One Dual Sim, который поддерживает две карты SIM и карточки microSD: Смартфон HTC One Dual Sim поддерживает две активные карты SIM

    11:0413

    Gpg4win v.2.1.1 - бесплатный набор программ для шифрования файлов и электронных сообщений: Бесплатный набор программ для шифрования файлов и сообщений в Windows

    10:55

    Компьютерный корпус NZXT Phantom 530 поддерживает установку системных плат E-ATX: NZXT Phantom 530 пришел на смену модели Phantom

    10:204

    AIDA64 Extreme Edition v.3.00 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    10:202

    Сматрфон Samsung Galaxy S4 mini всё-таки получил SoC Snapdragon 400: Телефон Samsung Galaxy S4 mini точно оснащается SoC Snapdragon 400

    10:005

    Hitman Pro v.3.7.6 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    09:45

    BlueScreenView v.1.50 - крошечная утилита, автоматически сканирующая ПК в поисках и для анализа минидампов: Крошечная утилитка, которая автоматически сканирует ПК в поисках и для анализа минидампов

    09:10

    В Сети появилась пара новых фото недорогого смартфона Apple: Дешёвый iPhone снова «засветился» в Сети

    09:0024

    Развитие концепции Windows 8 в Windows 8.1: Энтони Леблонд (Antoine Leblond), корпоративный вице-президент подразделения Windows подробно рассказал о тех изменениях, которые ждут нас в Windows 8.1

    08:3519

    В России выходит бизнес-решение ESET NOD32 Secure Enterprise: В России выходит бизнес-решение для глобальной защиты корпоративной среды любой сложности

    08:001

    Загадочное устройство GT-I9600, возможно, является обновлённой версией флагмана Samsung Galaxy S4: Устройство GT-I9600 работает на ОС Android 4.3.2 Jelly Bean

    07:554

    Acer обновляет флагманский ультрабук Aspire S7, на треть увеличивая время его автономной работы: Цена модели Aspire S7-392 — 1450 евро

    07:3022

    Карточки Eye-Fi Mobi дают возможность передавать снимки в мобильное устройство по беспроводному каналу: Карточки Eye-Fi Mobi имеют маркировку Class 10

    07:008

    Экраны E Ink Mobius диагональю 1,73 дюйма найдут применение в «умных часах»: Экраны E Ink Mobius уже используются в часах Sonostar Smartwatch

    03:1217

    В ноутбуке Gigabyte U35F используется дискретная видеокарта Nvidia GeForce GT 750M: В перечне характеристик Gigabyte U35F — процессоры Intel Core четвертого поколения серий Core i5 и i7

    00:056

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