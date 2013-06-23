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    23 июня 2013

    Обновление Instagram 4.0.2 для Android : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:59

    2ГИС появился в Пскове: 2ГИС можно найти ближайший банкомат, круглосуточную аптеку, схему проезда.

    23:57

    Москвичи смогут передавать показания электросчётчиков через московский портал госуслуг: Оплата услуг ЖКХ – одна из самых востребованных сервисов на портале.

    23:573

    XenoAmp Music Player 0.218 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    23:55

    Агент Mail.Ru 3.4.1084 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    23:54

    FBReaderJ 1.8.2 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    23:49

    Teamviewer 8.0.1055 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    23:44

    Kingsoft free Office 5.5.5 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    23:40

    Смартфон Hisense EG986 получит дисплей диагональю 5,5 дюйма и ОС Android 4.3 Jelly Bean: Модели Hisense EG986 и Hisense EG980 поступят в продажу в августе.

    23:314

    Обновление Facebook 6.2 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    23:29

    Instagram 4.0.1 для iOS поддерживает загрузку видео: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:26

    Вышел Dolphin Browser 10 для Android : В десятой версии изменен интерфейс, представлен магазин приложений

    23:23

    AirDroid 2.0.3 — управление устройством Android из браузера: C помощью данного приложения можно управлять планшетом или смартфоном прямо из окна браузера

    23:201

    Смартфон HTC Desire XC, предназначенный для азиатского региона, поддерживает работу в сетях 3G: Цена устройства HTC Desire XC составляет 275 долларов

    23:055

    ЖК-панель монитора I-O Data LCD-AD171EW-P защищена закаленным стеклом: I-O Data LCD-AD171EW-P оснащен 17-дюймовой ЖП-панелью типа TN разрешением 1280 х 1024 точки

    15:5515

    Транспондер NFC TI RF430CL330H упростит разработку недорогих решений для «Интернета вещей»: Транспондер NFC TI RF430CL330H рассчитан на использование в устройствах с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi

    15:111

    APU AMD E1-2100 (Kabini), встроенный в системную плату ECS KBN-I/2100, обходится пассивным охлаждением: ECS KBN-I/2100 располагает двумя слотами mPCIe и портом COM на задней панели

    14:5820

    В Сети появились изображения и результаты тестов 3D-карты Nvidia GeForce GTX 760: В конфигурацию GPU Nvidia GeForce GTX 760 входит 1152 ядра CUDA, 96 блоков TMU и 32 блока ROP

    13:454

    GPU 3D-карты Palit GeForce GTX 780 Super JetStream разогнан до 1033 МГц: Компоненты 3D-карты Palit GeForce GTX 780 Super JetStream работают на еще более высоких частотах, чем компоненты 3D-карты Palit GeForce GTX 780 JetStream

    13:20

    Австралийские ученые придумали, как обойти фундаментальный закон физики и записать на один оптический диск петабайт данных: Суть разработки — в получении пятна света очень маленького диаметра

    12:4234

    Рост размеров и разрешения выступил движущей силой рынка дисплеев для смартфонов, полагают аналитики NPD DisplaySearch: На рынке уже присутствуют смартфоны с экранами размером пять дюймов и разрешением 1920 х 1080 пикселей

    09:005

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблоки для 3D-карт и системных плат семейства Asus ROG: Первыми в продаже должны появиться продукты EK Water Blocks для системных плат Asus Maximus VI Hero и Maximus VI Gene

    08:301

    Процессоры Intel Core i7-4820K, Core i7-4930K и Core i7-4960X Extreme будут представлены в сентябре: Основой процессоров Intel Core i7-4820K, Core i7-4930K и Core i7-4960X Extreme послужит ядро Ivy Bridge-E

    08:0033

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