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    24 июня 2013

    Третья версия фоторедактора от Aviary для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    23:59

    Wuala 3.2 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    23:58

    Говорящий телефон 1.0.5 для Android — смартфон, говорящий сам по себе: Приложение осуществляет давнишнюю мечту многих пользователей — голосовой интерфейс компьютеризированного устройства

    23:57

    Gigabyte оснастила разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 760 кулером WindForce 3X: Номинальная тактовая частота GPU Gigabyte GeForce GTX 760 OC WindForce 3X на 105 МГц выше, чем у референсного изделия

    23:573

    Solar Walk 2.2 предлагает совершить виртуальную прогулку по Солнечной системе: Модель Солнечной системы представлена десятью планетами, двадцатью лунами планет, 10 спутниками, вращающимися вокруг Земли

    23:55

    Trillian 2.1.9 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    23:55

    OfficeSuite 7.2.1283 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    23:55

    ES File Explorer 3.0.4 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    23:55

    AutoKiller Memory Optimizer 8.5.186 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    23:551

    Обновление Dr.Web для Android 8.0: Было исправлено аварийное завершение работы программы при обновлении вирусных баз

    23:541

    FPse 0.11.105 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    23:54

    Dialer One 2.1.4 — улучшенный поиск контактов на Android: Программа может предложить поиск по части номера/имени, быстрый набор (с использованием цифр 2-9)

    23:541

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.92: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    23:50

    Карманный счетовод 1.1.8 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    23:45

    Смартфон ZTE Nubia Z5 mini: новые фото и подробности: Аппарат набирает 22517 баллов в тестовом пакете AnTuTu Benchmark

    23:1410

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    22:24

    Седьмого августа LG представит три новых смартфона: Компанию предполагаемому LG Optimus G2 составят Optimus L9 II (LG-D600) и LG-D500

    22:198

    Гибридный моноблок HP Slate 21 AIO, работающий на операционной системе Android, представлен официально: Планшет-моноблок HP Slate 21 AIO оснащён сенсорным дисплеем диагональю 21,5 дюйма

    21:1425

    Огромный смартфон Sony Xperia ZU позирует для фото: Планшетофон Sony Xperia ZU получит экран диагональю 6,44 дюйма

    19:3515

    В Сети появилась информация о том, что обновлённый смартфон Sony Xperia Z получит SoC Qualcomm Snapdragon 800: Дисплей обновлённой версии Sony Xperia Z по качеству изображения напоминает Super LCD 3

    19:18

    Завтра Sony представит смартфон Xperia C на платформе MediaTek: В Sony Xperia C, предположительно, используется SoC MediaTek MT6589

    18:109

    Гибридный планшет Samsung Ativ Q был протестирован в пакете AnTuTu: Гибридный планшет Samsung Ativ Q набрал почти 55 тыс баллов в AnTuTu

    17:1332

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3 может оказаться меньше, чем предполагалось: Смартфон Galaxy Note 3 может получить экран диагональю 5,7 дюйма

    15:3916

    SilverStone оценила металлический корпус Petit PT13 для системных плат формата Mini-ITX в 50 евро: Объем SilverStone Petit PT13 — всего 1,4 литра

    14:5911

    Giada представила простые в сборке barebone-системы D310: Системная плата Giada D310 имеет два слота SO-DIMM

    14:255

    PeaZip v.5.0 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    13:15

    Systena готовит 10-дюймовый планшет с дисплеем Full HD под управлением ОС Tizen: В изделии используется четырехъядерный CPU ARM Cortex-A9 частотой 1,4 ГГц

    13:016

    Total Uninstall v.6.3.0 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    12:40

    Карты памяти Green House GH-SDXCUB128G объемом 128 ГБ имеют маркировку Class-10 и UHS-I: Производитель предоставляет на карты памяти GH-SDXCUB128G трехлетнюю гарантию

    12:195

    Dropbox v.2.2.8 - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновой базе: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    12:05

    TSMC и Global UniChip будут делать для Apple процессоры по нормам 20, 16 и 10 нм: Срок действия соглашения между TSMC, Global UniChip и Apple — три года

    12:0210

    Ультрабук MicroXperts U400-05 на процессоре Intel Core i5 оснащен экраном размером 13,3 дюйма: Корпус ультрабука MicroXperts U400-05 изготовлен из алюминия

    11:3014

    Ad-Aware v.10.5.3 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    11:30

    Intel готовит к выпуску 22 новых мобильных процессора на архитектуре Haswell: Мобильные Celeron на архитектуре Haswell образуют серию Celeron 2900M, а мобильные Pentium — серию Pentium 3500M

    11:288

    xpy v.1.3.6 - утилита для настройки операционных систем Windows: Утилита для настройки систем Windows

    10:551

    Видеокарта Asus GeForce GTX 760 DirectCU II: фото и подробности: Тактовая частота GPU Asus GeForce GTX 760 DirectCU II — 1106-1072 МГц

    10:546

    VirtualBox v.4.2.14 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    10:20

    Torch Browser v.25.0.0.3607 - бесплатный браузер с расширенной функциональностью: Бесплатный браузер с расширенной функциональностью

    09:45

    Смартфоны новой коллекции Vertu Ti Colours поступят в продажу ограниченным тиражом в 1000 устройств: мартфоны Vertu Ti Colours будут продаваться в двух цветовых оформлениях: красном (Sunset Red) и синем (Midnight Blue)

    09:3016

    GPU-Z v.0.7.2 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    09:101

    Смартфон Gionee Elife E6 на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6589T оснащен пятидюймовым дисплеем Full HD: Оснащение смартфона Gionee Elife E6 включает камеру разрешением 13 Мп

    09:007

    Microsoft зарегистрировала CRM-решение GMCS для госсектора: Microsoft зарегистрировала специализированное решение GMCS для госсектора на базе Microsoft Dynamics CRM

    08:353

    Kodak делает еще один шаг к выходу из банкротства, договорившись о получении кредита на 895 млн. долларов: Kodak получит от J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Barclays новый кредит в размере 895 млн. долларов

    08:3010

    Франция приказала Google изменить политику приватности: Национальная комиссия по свободе информации Франции (CNIL) приказала корпорации Google в течение трех месяцев изменить политику приватности

    08:001

    Охлаждающая подставка для ноутбуков Deepcool E-LAP напоминает бабочку: В подставке Deepcool E-LAP используется 140-миллиметровый вентилятор

    08:0010

    HTC выпустит смартфон под управлением Windows Phone 8, похожий на флагманскую модель One: Премьера устройства, по данным источника, состоится осень, а продажи стартуют ближе к концу года

    07:206

    Накануне старта продаж компания Nvidia сделала игровую консоль Shield доступнее: Nvidia снизила стоимость Shield на $50

    00:0511

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