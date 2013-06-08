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    8 июня 2013

    В линейку портативных аккумуляторов Patriot Fuel+ вошли семь моделей ёмкостью от 1500 до 9000 мА·ч: Для владельцев мобильной техники Apple компания Patriot предлагает портативный аккумулятор (PCPB1500L) ёмкостью 1500 мА·ч с разъёмом Lightning

    22:109

    На выставке Computex 2013 были показаны системные платы ECS серии Z87H3-AH: Системные платы ECS Z87H3-AH и Z87H3-AH Golden рассчитаны на процессоры в исполнении LGA1150

    20:40

    Ассортимент Enermax пополнили процессорные охладители ETS-T40-Black Twister (ETS-T40-BK) и ETS-T40-White Cluster (ETS-T40-W): Цена ETS-T40-Black Twister и ETS-T40-White Cluster — $50

    19:271

    Создателям клавиатуры Rosewill Micro RK9000 хватило 66 клавиш: Для клавиатуры Rosewill Micro RK9000 выбраны клавиши Cherry MX

    17:5012

    Интерфейс Intel Thunderbolt 2 будет поддерживать видео 4K: Выпуск контроллеров Thunderbolt 2 начнется в 2013 году

    15:2022

    В планшете Gigabyte S10A используется APU AMD Temash: Время автономной работы Gigabyte S10A заявлено на уровне 14 часов

    14:463

    Официально представлены настольные APU AMD серии Elite A (Richland): К ключевым особенностям настольных APU AMD серии Elite A (Richland) относится наличие CPU Piledriver и GPU AMD Radeon HD 8000

    14:4025

    На Computex были показаны прототипы механической клавиатуры Ducky Shine 3: Все три варианта клавиатуры Ducky Shine 3 оснащены светодиодной подсветкой

    14:189

    По подсчетам IDC, доход производителей внешних дисковых хранилищ впервые с 2009 года уменьшился: Лидером рынка внешних дисковых хранилищ остается компания EMC

    13:58

    Рынок гибких дисплеев в 2020 году достигнет 800 млн. единиц, уверены эксперты IHS : Аналитики IHS выделяют четыре поколения технологии гибких дисплеев

    13:243

    Belkin B2B043 — стыковочная станция для Windows-планшетов с парой портов USB 3.0 и двумя видеовыходами: Функции Belkin B2B043 реализуются за счет контроллера DisplayLink DL-3900

    12:335

    Компактный компьютерный корпус Antec ISK 600 совместим с системными платами типоразмера Mini-ITX: Antec ISK 600 изготовлен из стали SECC толщиной 0,8 мм

    10:532

    Появились фотоизображения смартфона Samsung Galaxy S4 Zoom: В отличие от Nokia EOS, Samsung Galaxy S4 Zoom будет больше похож на цифровой фотоаппарат

    10:2040

    Специалисты iSuppli попытались понять, смогут ли ультрабуки стоить столько же, сколько стоили нетбуки?: Специалисты iSuppli подсчитали стоимость компонентов нетбука

    09:3015

    ASMedia Technology начинает разработку контроллеров USB 3.5: Контроллеры USB 3.5 будут поддерживать скорость 10 Гбит/с

    09:0018

    Семидюймовые планшеты начального уровня во втором полугодии подешевеют до $40, полагают тайваньские поставщики компонентов: Стабильный спрос и жесткая конкуренция ведут к снижению цен на планшеты

    08:3011

    PMC выпускает первые в отрасли низкопрофильные 24-портовые RAID-контроллеры для шины PCIe Gen3: Поставки Adaptec 78165 по каналам OEM начнутся в третьем квартале

    08:00

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