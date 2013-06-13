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    13 июня 2013

    Lenovo готовит к выпуску ультрабуки IdeaPad U330 и U430 на базе процессоров Intel Haswell: В оснащение IdeaPad U330 войдут также гибридные накопители

    23:1912

    На пресс-конференции, намеченной на 4 июля в Париже, будет представлен планшетофон Sony Xperia ZU: Планшетофон Sony Xperia ZU (Sony Togari, Sony Xperia Z Ultra) получит экран диагональю 6,44 дюйма

    21:1111

    Nokia прекратит поставки сотовых телефонов с ОС Symbian этим летом: Кто хочет купить телефон Nokia с ОС Symbian, должен поспешить

    15:5161

    Creative называет гарнитуры серии Sound Blaster EVO «самыми умными на планете»: В гарнитуры Sound Blaster EVO ZxR и EVO Zx интегрированы звуковые процессоры SB-Axx1

    15:3018

    Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy S5, корпус которого будет выполнен из алюминия: Смартфон Samsung Galaxy S5 станет первым устройством, которое будет придерживаться концепции Design 3.0

    14:4748

    Появились изображения референсного смартфона Ceres на платформе Nvidia Tegra 4i: Стоимость смартфонов, основанных на Ceres, ожидается в районе $300-400

    11:0513

    ChrisTWEAK v.2.75 - программа для записи ТВ-передач: Программа для записи ТВ-передач

    10:20

    Microsoft Camera Codec Pack v.16.4.1899 - пакет кодеков от Microsoft для цифровых камер: Пакет кодеков для камер Microsoft

    09:452

    EssentialPIM v.5.55 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    09:10

    Компания Kingston Technology начала продажи твердотельных накопителей SSDNow KC380: В SSDNow KC380 используется контроллер SandForce SF2241

    09:0010

    SafeIP v.2.0.0.1025 - бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса: Бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса

    08:353

    Fujifilm и Panasonic совместно разработали органический датчик изображения: В органическом датчике изображения, созданном Fujifilm и Panasonic, используется технология CMOS

    08:3012

    Workrave v.1.10.1 - бесплатная утилита-напоминалка: Бесплатная утилита-напоминалка

    08:00

    Ассортимент SilverStone пополнили системы жидкостного охлаждения Tundra TD02 и TD03: Модели Tundra TD02 достался радиатор размерами 278 х 124 х 45 мм, Tundra TD03 — 159 х 124 х 45 мм

    08:0010

    В Германии уже можно оформить предварительный заказ на смартфон Sony Xperia M: Цена смартфона Sony Xperia M достигает 300 евро за модель с двумя слотами для карт SIM

    07:5014

    На сайте Bluetooth SIG проходит сертификацию планшет Asus K008, который может оказаться новым устройством Nexus: Планшет Asus K008 работает под управлением ОС Android 4.3 Jelly Bean

    07:201

    Смартфон Ekoore Ocean X Pro: пятидюймовый дисплей Full HD, 2 ГБ ОЗУ, поддержка двух SIM и четырехъядерный CPU за 300 евро: Ekoore Ocean X Pro также получил камеру разрешением 13 Мп и 32 ГБ флэш-памяти

    00:3510

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