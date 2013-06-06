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    6 июня 2013

    Adata показала внешние SSD DashDrive Elite SE720 и Elite SE810: Adata DashDrive Elite SE720 поддерживает интерфейс USB 3.0, а DashDrive Elite SE810 — еще и Thunderbolt

    23:301

    Inventec показала 7-дюймовый планшет под управлением Windows 8: Товарные устройства на основе Inventec Lyon появятся осенью

    22:5822

    ICQ возвращается на Mac: Mail.Ru Group выпустило новую версию ICQ для Mac OS

    22:557

    В системе охлаждения 3D-карты Galaxy GeForce GTX 780 Twin Fan используются тепловые трубки диаметром 8 мм: Радиатор 3D-карты Galaxy GeForce GTX 780 Twin Fan включает медные и алюминиевые пластины

    20:507

    HP планирует в конце этого года выпустить планшет на процессоре Intel Haswell с пассивным охлаждением : HP не планирует использовать референсный дизайн планшета на базе Haswell, предложенный Intel

    20:3013

    Inno3D показала 3D-карту GeForce GTX 780 iChill Herculez 3000: Тактовые частоты 3D-карты GeForce GTX 780 iChill Herculez 3000 неизвестны

    20:172

    Xigmatek Orthrus — «двуглавый пёс» на страже охлаждения вашего CPU : Охладитель Xigmatek Orthrus располагает двумя горизонтальными радиаторами

    19:258

    Palit пополнила серию видеокарт JetStream моделью GeForce GTX 780: Palit на выставке Computex показала 3D-карту Palit GTX 780 JetStream

    18:541

    Asus выпустит версию планшета MeMO Pad FHD 10 на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro: Asus MeMO Pad FHD 10 LTE поступит в продажу во третьем квартале

    18:451

    Lenovo MIIX 10 – 10-дюймовый планшет под управлением Windows 8 на платформе Intel Clover Trail: У Lenovo MIIX 10 должна появиться и версия поменьше, с экраном диагональю 8 дюймов

    16:5313

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 770 SOC очень похожа на 3D-карту KFA2 GeForce GTX 680 LTD OC V4: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 770 SOC оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами

    16:363

    Мышь CM Storm Reaper получила алюминиевое колесико прокрутки : Основой мыши CM Storm Reaper служит датчик Avago 9800

    15:372

    Cooler Master показала компьютерный корпус Silencio 352: Cooler Master Silencio 352 поддерживает установку 3D-карт длиной до 35 см

    15:293

    AMD планирует присоединиться к лагерю Chromebook: AMD не планирует выпуск платформы для планшетов под управлением ОС Google Android

    15:2336

    3D-карты EVGA GeForce GTX 780 Classified и GTX 770 Classified позируют перед камерой: Значения тактовых частот компонентов 3D-карт EVGA GeForce GTX 780 Classified и GTX 770 Classified производитель не раскрывает

    15:051

    Компания Xigmatek привезла на Computex процессорный охладитель Boreas: Охладитель Xigmatek Boreas подходит для процессоров с TDP до 150 Вт

    14:461

    Вентиляторы Xigmatek XOF Colorful окрашены в яркие цвета: В серию Xigmatek XOF Colorful вошли вентиляторы типоразмера 120 мм

    14:311

    Модули памяти GeIL EVO Potenza предназначены для использования совместно с процессорами Haswell: На стенде GeIL была показана работа системы с четырьмя модулями DDR3-3000 объемом 4 ГБ

    14:19

    Видеодайджест новостей: смартфон Samsung Galaxy S4 mini, мобильные компьютеры Razer, MSI и Asus, технология осязания для протезов: Видеодайджест новостей: смартфон Samsung Galaxy S4 mini, игровые ноутбуки Razer и MSI, ультрабук Asus Zenbook Infinity со стеклянной крышкой, планшет Asus Transformer Pad Infinity и технология осязания для протезов

    13:33

    В экспозицию Gigabyte на Computex 2013 вошла мышь Aivia Krypton и клавиатура Force K7: Клавиатура Gigabyte Force K7 характеризуется очень малым вертикальным ходом клавиш

    13:18

    Смартфон Nokia EOS запечатлён со всех сторон: В Сети появились фото целого смартфона Nokia EOS

    12:5238

    IcoFX v.2.5 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    12:40

    Wireshark v.1.10.0 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    12:055

    Корпус Lian Li PC-V360 предлагает оригинальное размещение радиатора жидкостной системы охлаждения: В корпусе Lian Li PC-V360 радиатор водяной системы охлаждения расположен перед системной платой

    12:033

    Блок питания Phanteks Enthoo ES700 наглядно показывает уровень нагрузки: Блок питания Phanteks ES700 характеризуется максимальной мощностью 700 Вт

    12:024

    Корпус Antec Nineteen Hundred может вместить пару блоков питания и 17 накопителей: Корпус Antec Nineteen Hundred способен вместить платы формата HPTX и EATX

    11:4110

    Gigabyte привезла на Computex 2013 беспроводную мышь для презентаций Aivia Neon: В комплект Gigabyte Aivia Neon входит приемник для подключения к ПК

    11:363

    Скорости чтения и записи SSD Adata AXNP280E форм-фактора NGFF достигают 1800 МБ/с: Adata AXNP280E будет доступен в трех исполнениях — с 128, 256 и 512 ГБ памяти NAND

    11:325

    XP Smoker v.6.1 - утилиты для настройки операционных систем Windows XP: Утилита для настройки операционных систем Windows XP

    11:303

    Игровые мыши Zalman ZM-M40IR имеют симметричную форму: Оснащение мыши Zalman ZM-M40IR включает семь кнопок и колесико прокрутки

    11:232

    Процессорный охладитель Cooler Master Hyper 103 весит 580 г: В комплект Cooler Master Hyper 103 входит 92-миллиметровый вентилятор

    10:573

    Recuva v.1.47 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    10:552

    Скорости записи и чтения SSD Adata SX2000 объемом до 1600 ГБ достигают 1800 МБ/с: Основой твердотельного накопителя Adata SX2000 служит контроллер LSI SandForce нового поколения

    10:4615

    Gigabyte представила смартфоны Sierra, Maya и Simba, последний — на платформе Qualcomm Snapdragon 400: Gigabyte GSmart Sierra, Maya и Simba поступят в продажу в третьем квартале

    10:451

    Skype v.6.5.0.158 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    10:203

    Появились первые «шпионские фото» смартфона Nokia EOS: Смартфон Nokia EOS будет иметь пластмассовый корпус

    10:0017

    Asus готовит к выпуску два сенсорных монитора и один с питанием по USB: Asus MB168B+ поступит в продажу летом, сенсорные мониторы — в четвертом квартале

    09:593

    Process Monitor v.3.05 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    09:45

    Представлены корпуса для игровых ПК AeroCool Strike X Xtreme: Размеры корпуса AeroCool Strike X Xtreme — 530 х 210 х 520 мм

    09:302

    «Лаборатория Касперского» раскрыла новую сеть кибершпионажа NetTraveler: Шпион, выйди вон: «Лаборатория Касперского» раскрыла новую сеть кибершпионажа NetTraveler

    09:104

    Серверные платы уменьшенной ширины ASRock E3C224D4H упрощают создание серверов класса Cluster-in-a-Box: В одном корпусе EEB помещается две платы ASRock E3C224D4H

    09:003

    Dark L3 — новая линейка твердотельных накопителей компании Team Group: Серия SSD Team Group Dark L3 представлена моделями объемом 60, 120 и 240 ГБ

    08:482

    Cezurity представляет облачную технологию обнаружения вредоносных программ: Cezurity объявляет о завершении разработки Cezurity Cloud

    08:351

    Представлен первый восьмидюймовый планшет c ОС Windows 8 — Acer Iconia W3: Рекомендованная цена Acer Iconia W3 с 32 ГБ флэш-памяти — 14990 рублей

    08:3020

    Блоки питания High Power Astro PT оснащены интерфейсом Wi-Fi: Блоки питания High Power Astro PT предложены мощностью 600 и 700 Вт

    08:0013

    "Почемучка" для Android: развивает кругозор, логику и память у ребенка: Little Beetle выпустила развивающее приложение "Почемучка" для устройств под управлением ОС Android

    08:00

    Cмартфон Meizu M035 (Charm Blue) получит двухъядерный процессор Exynos 4212: Цена устройства Meizu M035 (Charm Blue) составит 227 долларов

    07:158

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