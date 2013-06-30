  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 июня 2013

    Проводная мышь Delux M553 ориентирована на любителей игр: Продажи мышей Delux M553 начнутся в ближайшее время, рекомендованная производителем цена составляет $20

    13:5715

    Panasonic Lumix G 20 mm / F1.7 II ASPH — обновленная версия «блинчика» для камер системы Micro Four Thirds : Объектив Panasonic Lumix G 20 mm / F1.7 II ASPH унаследовал лучшие черты своего предшественника

    11:398

    Четвертое поколение устройств для сетевого резервного копирования WD Arkeia открыли модели RA4300, RA4300T, RA5300 и RA6300: Объем дисковой памяти устройств для сетевого резервного копирования WD Arkeia достигает 48 ТБ

    09:001

    Корзина Icy Dock ToughArmor MB991SK-B рассчитана на один накопитель типоразмера 2,5 дюйма с возможностью горячей замены: Корзина Icy Dock ToughArmor MB991SK-B устанавливается в отсек типоразмера 3,5 дюйма

    08:003

    SmartQ U7 — семидюймовый планшет со встроенным DLP-проектором: Проецируемое изображение проектора планшета SmartQ U7 имеет диагональ до 50 дюймов при разрешении 854 x 480 пикселей

    07:4016

    Schneider Electric представляет систему защиты электропитания MGE Galaxy 300i: ИБП Galaxy 300i обеспечивает надежное питание ответственных приложений требующих гальваническую развязку

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018