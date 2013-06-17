  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 июня 2013

    Планшет Colorful Colorfly CT132 получил экран диагональю 13,3 дюйма и 2 ГБ оперативной памяти: Планшетный ПК Colorfly CT132 оснащается SoC Allwinner A31

    22:2112

    Процессор для ноутбуков Intel Pentium 2127U оценен в $134: Тактовая частота Intel Pentium 2127U - 1,9 ГГц

    20:502

    Motorola добавляет в ассортимент промышленных мобильных компьютеров модель MC9200: За последние десять лет было отгружено более двух миллионов компьютеров серии MC9000

    20:484

    Nokia готовит четырёхъядерный смартфон: Nokia готовит смартфон с SoC Snapdragon 400?

    20:3724

    Geak Mars – китайский смартфон на платформе Snapdragon 600 с экраном Full HD диагональю 5,8 дюйма: Geak Mars в единственной конфигурации с 16 ГБ флэш-памяти оценен в $490

    20:305

    TCL Communication обновила смартфон One Touch Idol X: Аппарат сменил платформу MediaTek MT6589 на MediaTek MT6589T

    18:59

    Giada оснащает мини-ПК D2308 процессором Core i7 поколения Haswell и видеокартой GeForce GTX 650: Мини-ПК Giada D2308 получила более производительные CPU и GPU

    18:5920

    Специалисты Mellanox первыми связали платформу Nvidia Tegra и интерфейс InfiniBand: Поддержка InfiniBand платформой Nvidia Tegra открывает ей путь в сервера и суперкомпьютеры

    18:351

    Intel выпустит 12 новых процессоров на микроархитектуре Haswell, пять из них – семейства Pentium: В каталоге Intel появятся модели Core i7-4771, Core i5-4440, Core i5-4440S, Core i3-4130, Core i3-4130T, Pentium G2030, Pentium G2130, Pentium G2140, Pentium G3420T и Pentium G3220T

    18:2710

    APU AMD A10-6800K удалось разогнать до 8 ГГц: Основой системы для разгона APU AMD A10-6800K доя 8 ГГц послужила плата ASUS F2A85-V Pro

    17:5633

    Samsung представила SSD линейки XP941, характеризующиеся скоростью чтения 1400 МБ/с: SSD Samsung XP941 будут выпускаться в форм-факторе M.2 объёмом от 128 до 512 ГБ

    16:4911

    По данным Super Talent Technology, скорость чтения флэшки Ram Disk USB превышает 4000 МБ/с, записи — 5300 МБ/с: Накопитель Super Talent Ram Disk USB оснащен интерфейсом USB 3.0

    16:4518

    MSI готовит к выпуску 3D-карты серии GeForce GTX 760 Gaming: Предполагается, что основой 3D-карты серии GeForce GTX 760 послужит GPU GK104 с 1344 ядрами CUDA

    16:138

    Samsung планирует выпуск модификации смартфона Galaxy S4 с поддержкой сетей 4G LTE-Advanced : Модификация смартфона Samsung Galaxy S4 с поддержкой 4G LTE-Advanced будет вдвое

    15:386

    Что показало вскрытие смартфона Oppo Find 5?: Смартфон Oppo Find 5 построен на процессоре Qualcomm APQ8064

    14:1414

    Смартфон Oppo Find 7 может получить аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч: В оснащение смартфона Oppo Find 7 войдёт процессор Snapdragon 800 и оперативная память объёмом 2 ГБ

    13:534

    GoodSync v.9.5.0.5 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    13:151

    За процессор AMD FX-9590 придётся отдать более $900: Стоимость процессоров AMD FX-9370 и FX-9590 составляет 576 и 920 долларов соответственно

    13:0517

    Kaspersky TDSSKiller v.2.8.18 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:40

    В Сеть попали спецификации 3D-карты GeForce GTX 760: Видеокарта GeForce GTX 760 получит 1152 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти

    12:3414

    RogueKiller v.8.6.0 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    12:05

    Смартфон Motorola Moto X не будет нацелен на конкуренцию с нынешними топовыми устройствами: Смартфон Motorola Moto X получит производительную двухъядерную SoC и разрешение экрана 720p

    11:5313

    Macrium Reflect Free v.5.2.6249 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    11:30

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.8 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:553

    SIV v.4.38 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:20

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1021 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    09:45

    Вышел Office Mobile для iPhone: Информация об Office Mobile для iPhone

    09:10

    Решение «Лаборатории Касперского» для защиты почты сертифицировано ФСТЭК и ФСБ: Для очень важных писем: решение «Лаборатории Касперского» для защиты почты сертифицировано ФСТЭК и ФСБ

    08:35

    "Альтарикс" обновил мобильное приложение "Транспорт Москвы": «Альтарикс» выпустила новую версию официального мобильного приложения Правительства Москвы – «Транспорт Москвы»

    08:00

    ТВ-приставка Giayee TVB103 оснащена оперативной памятью объёмом 2 ГБ: ТВ-приставка Giayee TVB103 оборудована портами VGA, HDMI, S/PDIF, RCA, а также разъём Ethernet

    01:249

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    01:04

    Обновление фоторедактора от Aviary для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    00:47

    Компания System76 представила два новых производительных ноутбука с ОС Ubuntu: Galago UltraPro и Gazelle Professional: Цена ноутбука Galago UltraPro составляет 995 долларов, а цена Gazelle Professional — 800 долларов

    00:1232

    Смартфон HTC Desire 200 получит дисплей диагональю 3,5 дюйма и аккумулятор ёмкостью 1400 мА·ч: Смартфон HTC Desire 200 будет работать под управлением Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich

    00:0918

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018